GPT-3 es impresionante. Pero impresionante, nivel: no me puedo creer que una inteligencia artificial sea capaz de hacer esto. AI Dungeon es la prueba perfecta de ello. Se trata de un videojuego de rol a la antigua usanza en el que debemos escribir comandos para que nuestro personaje haga cosas. La diferencia es que no hay un maestro de mazmorras, sino una inteligencia artificial que va desarrollando la historia en función de las decisiones que tomemos.

Para esta columna que publico todos los sábados en Xataka, he decidido darle un tiento. El juego nos deja elegir diferentes aventuras y temáticas y, para el caso, he elegido ser un soldado que vive en pleno apocalipsis zombie. Mi idea era ver cómo se comporta el juego cuando introduzco comandos absurdos, pero sin comerlo ni beberlo me he encontrado jugando más de media hora a una aventura protagonizada por Jose, Elon Musk, Tom y Sam, llena de giros de guion y hasta momentos de tensión. Como diría Silvia Pinal, «acompáñenme a ver esta triste historia».

Lo primero: cómo funciona

AI Dungeon se puede jugar gratis y, por ahora, no he encontrado límite alguno más allá de crearme una cuenta. Hay unos planes de suscripción que permiten acceder a nuevas historias, mundos e inteligencias más avanzadas (o eso parece), pero con crearse una cuenta es más que suficiente para poder flipar en colores con lo que la IA es capaz de hacer.

El juego nos ofrece diferentes temáticas, como un apocalipsis zombie, un mundo cyberpunk, misterio, fantasía, Halloween, etc., y yo he elegido zombies. El resto es muy sencillo pero, eso sí, solo funciona en inglés, así que tenedlo presente antes de lanzaros a la aventura. El juego nos da tres comandos:

Hacer : haces una acción en el juego, como «Coges una pistola».

: haces una acción en el juego, como «Coges una pistola». Decir : dices algo, como «Vámonos».

: dices algo, como «Vámonos». Historia: estableces el siguiente paso de la historia, como «de repente, todo explota».

La gracia del juego es que es virtualmente infinito. Puedes tomar tantas decisiones como quieras, incluso las más absurdas, y Dungeon AI irá escribiendo lo que pasa a continuación. Si haces algo, el juego actuará en consecuencia. Si dices algo, provocarás una reacción en los personajes que te acompañan. Salvo que mueras o pase algo que acabe la historia, Dungeon AI seguirá ofreciéndote opciones y tramas para seguir jugando.

Vamos a jugar

Antes de nada, me gustaría hacer hincapié en que, salvo que esté indicado, todo lo que ocurre en la historia que os cuento a continuación ha sido generado por la IA. Yo he tocado algunas cosas en el juego para darle más drama, pero el 98% de lo que vais a leer a continuación ha sido generado por la inteligencia artificial en función de los comandos que he introducido.

En la galería inferior tenéis las capturas de pantalla con toda la historia (mis acciones están marcadas con el símbolo «>»), aunque más abajo la podréis encontrar transcrita y con algunos comentarios marcados con [corchetes]. Sin más dilación, comenzamos. La estructura es la siguiente:

Esto es lo que yo digo al juego.

Esto es lo que el juego responde.

Eres José, un soldado que intenta sobrevivir en un mundo lleno de zombis infectados por todas partes. Tienes un rifle automático y una granada. Tu unidad perdió muchos hombres cuando se desató la infección, pero has conseguido mantener a salvo, por ahora, el pequeño pueblo cerca del que estás destinado. Observas el pueblo y piensas en que deberías mantener la paz en la cercana ciudad de Benning. Es muy tranquilo allí, ¡y no debería ser así!

Recoges tu arma

Rápidamente coges tu pistola de la cama y te levantas, echando un vistazo a los alrededores. Estás en tu habitación, en una pequeña comisaría de policía, de las que normalmente se encuentran en los pueblos pequeños.

Sales de la habitación.

Sales rápidamente de tu habitación y te diriges al balcón. Hay dos infectados en la zona, uno junto a la puerta y otro al otro lado de la habitación. Oyes sus gemidos cada vez más fuertes y desesperados.

Les saludas.

Te acercas a la puerta y dices «¡hola!» al infectado que está en la puerta. Deja escapar un gruñido que hiela la sangre en tu dirección, pero no se mueve.

Le disparas en la cabeza.

Disparas tu arma, disparando al infectado en la cabeza al instante. Luego pasas junto a él y entras en el pasillo.

Comes algunos caramelos.

Abres rápidamente tu tarro de caramelos y te comes el contenido. 3 cacahuetes y 5 caramelos Skittle. Excelente.

Oyes disparos en dirección a tu casa.

Dices: «¿Qué demonios está pasando?»

Vuelves a entrar y coges tu pistola [otra vez, supongo]. Vuelves a tu casa e investigas, encontrando que está casi completamente oscuro.

Sales al exterior y encuentras un mundo infestado de zombies.

Vas a comprobar los disparos.

Te acercas a la dirección de los disparos y encuentras una especie de gran autobús en la carretera. Puedes ver gente dentro, y parece que están disparando a algo. Te preguntas si es otro grupo de supervivientes.

Les dices que parece que se están divirtiendo.

Te acercas a las ventanas y piensas un momento, decidiendo cómo abordar esto. Les llamas para llamar su atención.

De repente, Elon Musk entra en el autobús con un lanzallamas sobre la cabeza [aquí altero yo la historia escribiendo lo de que Elon Musk entra al autobús con un lanzallamas, pero lo de «sobre la cabeza» se lo inventa la IA porque sí]

«¡No os acerquéis!», dice con voz grave, antes de hacer una pausa.

«Hola». «¿Sois vosotros los que estáis disparando a esa cosa?»

Dices que quieres un Tesla Model 3.

«Oh, Dios mío…» Elon dice, acercándose a ti y poniendo su cara junto a la tuya.

Le ofreces unos caramelos.

Te coge la mano y se come algunos de los caramelos. «Mmm, delicioso. Gracias». «Vale, tenemos que salir de aquí», dice.

Tú estás de acuerdo.

Elon te lleva fuera del estadio [¿estadio? ¿pero cómo he llegado al estadio?], y descubres que ha sido diezmado por los zombies. Los cuerpos están por todo el suelo, y el viento está lleno de olor a muerte.

Dices «¿Por qué no matamos a todos los zombis de la zona?»

«En realidad, pensaba hacerlo esta noche».

«Oh. Bueno, yo podría ayudar».

Elon y tú matáis unas cuantas docenas de zombis, antes de que el sol empiece a salir por fin [puntazo, ¿recordáis que antes todo estaba oscuro?].

Vas con Elon a buscar munición.

Elon te tiende la mano y tú le das el revólver. «Me alegro de tenerle con nosotros, señor», dice, devolviéndote el revólver.

Conduces un coche para buscar comida para los supervivientes.

Elon mira el mapa y descubres que estás cerca de una base militar. «Creo que deberíamos ir allí», dice.

Dices «Ok, sigamos adelante, Elon «

Tú y los otros dos [¿qué otros dos?] viajáis a la base militar, pasando por delante de cuatro heraldos muertos en el proceso. Aparcáis el coche al borde de un pequeño bosque, cerca de unos árboles.

Matáis a los zombis.

Elon saca su cuchillo y comienza a desollar a los zombis, entregándote un trozo de tela para quitar la carne. Los otros dos comienzan a despellejar rápidamente a los zombis también, antes de llevarlos de vuelta al coche.

Te comes una manzana que encuentras en el suelo.

Encuentras una manzana en el suelo y te la comes rápidamente.

«Entonces, ¿sabéis cómo funciona esto?», dices a tus compañeros.

«Creo que sí», dice Sam [¿Sam? ¿Qué Sam?]

Dices «¿Quién eres, Sam?»

«Samuel, en realidad», dice.

«Me sonaba el nombre». «Entonces, ¿crees que podemos confiar en él?» pregunta Tom [¿Tom? ¿De dónde sale este?]

Dices «No lo sé, ¿qué opinas Elon?

Elon se encoge de hombros. «No sé mucho sobre el mundo fuera del estadio, pero parece bastante confiable. Supongo que podríamos dejarle venir con nosotros».

«Sí, creo que deberíais».

Entráis en la base militar.

Tú y los cuatro miembros de la banda os dirigís a la base militar, donde descubrís que está bastante bien abastecida. Coges una enorme bolsa de suministros, y empiezas a dirigirte hacia tus amigos. «¡Hola!»

Dices «¿Quién es?»

«Es el viejo. Quiere verte». Miras hacia él, y ves a un hombre de piel clara y con un fino bigote de pie frente a ti.

No te gusta.

Sigues sentado, con las manos en el regazo. «Llévalos a la habitación al final del pasillo», dice, señalando un largo pasillo, pasando por varias habitaciones. Entras en una marcada.

Sacas tu cuchillo.

«Espera», dice Tom, sacando una pistola de su cinturón y apuntándote [maldito Tom…]

Vuelves a levantar la mano y entras en la habitación.

«Muy bien, vamos a sentarnos».

Me siento dentro de la habitación, y cierro la puerta. «Muy bien», dice Tom, «no estoy seguro de qué se trata esta reunión, pero sé que es algo malo. Tengo la sensación de que podría necesitar esto».

Dices «¿Qué es eso?»

«Esto», dice, sacando un revólver de su cinturón, «es lo que yo llamo un ‘mal presentimiento'». Te apunta con el revólver y tú retrocedes lentamente [flipando en colores, Xatakeros, tremendo plot twist].

Abrazas a Elon.

«Erm, vale. Está bien», dice Tom. Elon te devuelve el abrazo y todos os sentáis en el suelo.

«¿Qué hacemos si el viejo vuelve?»

Dices: «Besémoslo» [a ver cómo reacciona la IA a algo tan absurdo]

Elon vuelve a abrazarte inmediatamente, y Tom levanta las cejas. «Por favor, no me digas que te has convertido en un defensor de los derechos LGBT», dice [fli-pan-do estoy, de verdad. No me gusta por dónde va la historia, así que tomo cartas en el asunto]

Intentas salir de la habitación.

«No puede salir», dice Tom a su arma, «¡es mi rehén!». Te levantas lentamente, antes de coger una pequeña tabla y caminar hacia Tom.

«No me gusta esto».

Le dices a Elon que mate a Tom.

«Mata a Tom», dices.

Elon se levanta y camina hacia Tom, que se estremece mientras saca su pistola.

Dices «¡Adelante Elon!»

Elon golpea a Tom en la cara, tirándolo al suelo.

«Vamos», dices, «salgamos de aquí».

Coges la pistola de Tom, y sales fuera

Sales del lugar.

«Muy bien, vámonos», dices.

Rápidamente sales y te subes a tu coche. Empiezas a conducir, cuando ves que Tom sale corriendo de la habitación y se dirige a su coche [¿su coche? ¡Pero si venía conmigo!]

Disparas a Tom.

Rápidamente disparas a Tom, pero fallas.

«¡Dispara al hijo de…!» Tu arma se dispara y la cabeza de Tom explota mientras cae al suelo. Rápidamente te alejas. [Esto es importante]

Dices «Lo hicimos, Elon»

«Sí», dice Elon, «vamos de fiesta». Elon toma el volante mientras ambos comenzáis a salir rápidamente de la base militar.

Dices «Necesito un trago»

«Pfft», dice Elon, «necesito un trago después de eso». Elon se acerca a un bar.

«Voy a entrar», dice. «Muy bien hombre, diviértete».

Entras en el bar.

Se acerca a la barra y pide una bebida.

«¿Qué quieres?», pregunta el camarero.

Dices «¿Qué quieres Elon?»

«No lo sé», dice él, «¿Qué quieres?»

«No lo sé», respondes.

Elon y el camarero se ríen. «Tomaré lo mismo que él».

Dices «Yo también»

Das un sorbo a tu bebida.

«Ahh», dices, «a esto me refiero». Dejas tu bebida y pides otra.

Bebes durante toda la noche.

El camarero te sirve otra copa, mientras tú la sorbes con avidez.

«Por favor, para», dice Elon, «no voy a beber eso».

Le ignoras y sigues bebiendo.

«Por favor».

Elon se enfada y tira la bebida delante de delante de ti.

«¿Has terminado?», pregunta.

«Sí», respondes, «vamos». Elon asiente y paga las bebidas.

Sales del bar.

Salís fuera y sentís el aire frío en la cara.

«¿Cuánto falta para llegar a tu casa?», pregunta Elon.

«No está lejos», respondes.

Dices «Es curioso que en medio de un apocalipsis zombi haya un bar abierto».

Los dos os reís.

«Muy bien, vamos», dice Tom, «no quiero llegar demasiado tarde» [¿TOM? ¡PERO CÓMO QUE TOM! ¡Si le reventamos la cabeza antes!]

Dices «Tom, ¿te he disparado?»

«No», dice él, «Sólo fue tu arma. Yo conduzco».

Subes al coche con Tom. «Oye», dice.

Tom tiene un accidente mientras conduces. Pisa el freno y se detiene [esto lo he decidido yo, ya que la historia estaba alargándose demasiado y tenía que acabarla. Le dije al juego que provocase un accidente]

«Creo que algo va mal en el coche», dice, «tenemos que ir a comprobarlo».

Tú dices «Voy a revisarlo»

Sales del coche y te diriges a la parte trasera. Al abrir la puerta se oye un fuerte BAM. Te das la vuelta para ver el coche. Está en llamas y cubierto de humo negro.

Dices «¡¡Elon!!»

Elon corre hacia el coche, pero el calor es demasiado y el coche explota, matándolo al instante. «¡¡¡NO!!!» gritas.

Huyes mientras todo se vuelve negro.

Lloras.

Te tumbas en medio de la carretera sollozando.

«Por favor, ayuda».

No te mueves ya que prefieres que te coman los zombis a tener que volver a ver a tus amigos muertos.

Sigues llorando.

Te tumbas en la carretera gritando mientras el mundo se vuelve negro.

Sacas la pistola del bolsillo.

Sacas la pistola del bolsillo y la miras. Es una pistola vieja, que pesa mucho. Suspiras mientras la sostienes.

«Desearía tener un arma que dispare luz…»

Dices «No quiero estar en un mundo sin Elon»

Continúas sosteniendo el arma y llorando.

«¿Por qué ha pasado esto?»

No lo sabes. Miras la pistola en tu mano y piensas en usarla. Finalmente, la guardas en tu bolsillo.

Dices «El espectáculo debe continuar».

Vuelves a sacar la pistola del bolsillo. «No voy a renunciar a mis amigos».

Vas a buscar algunos zombis.

Te acercas a la carretera y buscas algún zombi. Tras unos cinco minutos de búsqueda encuentras un pequeño número de ellos. «Bien…».

Les disparas.

Levantas el arma y disparas al zombi más cercano en la cabeza.

«Uno».

El disparo es escuchado por el resto de los zombis que giran la cabeza.

«Dos».

Los zombis me matan.

Soy un zombi, ¿y qué? Puedo acabar con más de ellos. Esto será fácil.

«Tres».

Oyes que se abre una puerta y te congelas.

«Cuatro».

Te conviertes en un zombi.

Parpadeas y te conviertes en zombi. Miras fijamente a los zombis más cercanos y todos avanzan rápidamente hacia ti.

«Cinco».

Giras la pistola y disparas al zombi más cercano en la cabeza, matándolo al instante.

Mueres.

Miras fijamente a los zombis y acaban por rodearte. Levantas el arma y disparas, pero no le das a nada. Te muerden, te arrancan la garganta y te comen vivo.

Dices «Bueno, podría ser peor»

Cuando te despiertas estás cubierto de heridas y no te sientes muy bien. «Bueno, al menos sigo vivo». Piensas para ti mismo.