Un código de barras digital para viajar libremente: qué sabemos del pasaporte de vacunación de la Unión Europea

La Unión Europea quiere recuperar su movilidad interna y una de las medidas es el nuevo pasaporte de vacunación. Un certificado que permitirá la entrada a otro país al dejar constancia que esa persona ha sido vacunada con alguna de las vacunas autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento.

Según el documento al que ha tenido acceso El País, el nuevo pasaporte recibirá el nombre de Certificado verde digital. Un certificado que será presentado oficialmente el 17 de marzo y ha sido elaborado a una velocidad excepcional, en apenas tres semanas, por varios departamentos de la Comisión Europea.

Esto es lo que sabemos del pasaporte sanitario con el que la Unión Europea quiere facilitar el turismo interno de cara a la llegada del verano. Un documento que dispondrá tanto de versión en papel como en formato digital.

El nuevo pasaporte sanitario será ofrecido de manera gratuita. Aquellas personas vacunadas previsiblemente lo podrán solicitar a través de la administración para poder obtener un documento con el que facilitar la movilidad por la Unión Europea.

Según describe El País, será un certificado con un código de barras con los datos tanto en inglés como en la lengua oficial del país. Este certificado se podrá obtener tanto en digital como impreso, ya que al ser un código de barras es independiente del formato a la hora de leerse.

Para obtener el certificado, la persona deberá haber sido vacunada con alguna de las vacunas autorizadas por la EMA, pero también se deja la puerta abierta a que los distintos países acepten incluir otras.

Entre los datos que se podrían incluir en el pasaporte se encuentran los ya habituales del pasaporte estándar como el nombre o la fecha de nacimiento, así como datos sobre el estado de vacunación. El documento también detallará la información sobre la vacuna recibida, la fecha y el lugar de vacunación. Adicionalmente, se barajan certificados con detalles sobre el resultado de un test o el haber superado la Covid-19 y tener anticuerpos, según ha explicado Ylva Johansson, Comisaria Europea de Asuntos Interiores.

Uno de los desafíos de este pasaporte sanitario es ofrecer una herramienta útil para todos los países de la Unión Europea y a ser posible compatible con otros certificados internacionales. Otro de los aspectos es el de protección de datos. Distintos expertos alertaban de los riesgos de pasaportes sanitarios como este para gestionar la movilidad. Previsiblemente por esta razón, el Certificado Verde Digital «no será una condición para ejercer la libertad de movimiento».

Es decir, las personas que no estén vacunadas deberán disfrutar de la misma libertad de las vacunadas. Sin embargo, las personas con este certificado de vacunación se podrían librar de las distintas pruebas obligatorias o cuarentenas, acelerando así los distintos controles que se realizan en sitios como los aeropuertos.

«Nuestro objetivo es garantizar que los ciudadanos sigan disfrutando de su derecho a la libre circulación, pero sin poner en peligro la salud pública. simultáneamente. Haremos todo lo posible para prevenir la discriminación contra quienes no pueden ser vacunados, muy probablemente por razones médicas o porque pertenecen a un grupo de edad que aún no ha sido vacunado», explicaba la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

We’ll present this month a legislative proposal for a Digital Green Pass. The aim is to provide:

•Proof that a person has been vaccinated

•Results of tests for those who couldn’t get a vaccine yet

•Info on COVID19 recovery

It will respect data protection, security & privacy

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 1, 2021