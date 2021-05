Un concurso televisivo que te manda al espacio exterior: así será ‘Who Wants to Be an Astronaut?’ de Discovery

Si las cada vez más frecuentes noticias de que se habilitan vuelos espaciales para «turistas» te frustran porque no tienes a mano el dineral que vale un billete en uno de ellos, este concurso de Discovery puede ser la solución. Como reza su título en inglés, se pregunta ‘Who Wants to Be an Astronaut?’, es decir, «¿Quién quiere ser astronauta?» y pondrá a civiles (norteamericanos, eso sí) a competir para viajar al espacio.

Discovery announces competition TV series «Who Wants To Be An Astronaut?»

«Contestants will have the opportunity to compete for an official spot aboard an upcoming Axiom mission, expected to be AX-2.» pic.twitter.com/bZsNL91nfB

