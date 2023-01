Un error informático desata el caos en la aviación de Estados Unidos paralizando todos los vuelos comerciales del país

El caos se ha apoderado del sector aéreo de Estados Unidos después de que se ordenara una pausa de todos los vuelos comerciales por un fallo generalizado del sistema. Esto ha provocado que miles de aviones y pasajeros se queden varados en tierra en los aeropuertos de todo el mundo sin poder despegar.

A las 7 de la mañana hora estadounidense (13:00 hora española) había más de 1.200 vuelos retrasados ​​dentro, hacia o desde los EEUU, según el sitio web de seguimiento de vuelos FlightAware. Una hora más tarde ya había 3.700 vuelos retrasados y otros 640 cancelados.

Todo comenzó cuando la Administración Federal de Aviación (FAA) confirmó que el sistema de Notificación a Misiones Aéreas de los Estados Unidos (NOTAM) estaba fallando y anunció la puesta en tierra temporal de todos los aviones del país. «La FAA todavía está trabajando para restaurar completamente el sistema de Aviso a Misiones Aéreas».

The FAA is working to restore its Notice to Air Missions System. We are performing final validation checks and reloading the system now.

Operations across the National Airspace System are affected.

We will provide frequent updates as we make progress.

— The FAA ✈️ (@FAANews) January 11, 2023