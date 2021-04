Un fallo de software calculó mal el peso de los pasajeros de un avión: un «incidente grave» que puso en peligro el despegue

Un vuelo de la aerolínea Tui que salía desde Birmingham a Mallorca con 187 pasajeros en el avión tuvo un incidente. Un «incidente grave», según las las investigaciones, que puso en peligro el despegue del avión. ¿La razón? Un error de software pesó a las mujeres del avión como niños, haciendo creer al piloto que había hasta 1.200 kilogramos menos de peso de lo que realmente era la carga total.





Según relata The Guardian, el incidente se debió a un fallo en el software que calcula el peso aproximado de los pasajeros del avión. Las aerolíneas toman en cuenta el género de los pasajeros que compran los billetes para asignar un peso aproximado de todos aquellos que se suben al avión. Con ello el piloto sabe qué fuerza de propulsión asignar al avión para el despegue.

Lost in translation

Al parecer, el error se ha dado al asignar a los pasajeros con el prefijo Miss. (mujer no casada) el peso estándar de los niños (35 kg) en vez del estándar para ellas (69 kg). Si bien parece un error nada grave, lo cierto es que supuso unos 1.200 kilogramos de diferencia al haber un total de 38 personas que fueron mal identificadas.

¿Por qué este error? La aerolínea Tui realizó una actualización en su sistema de reservas durante estos últimos meses. Dicha actualización fue programada en un país extranjero y, de algún modo, se confundió el peso correcto que se asigna a los pasajeros con el prefijo Miss.

Los investigadores describen el fallo de software como un defecto en el sistema IT. No se ha dado más detalles de qué país es, aunque dicen que en dicho país el prefijo Miss. es utilizado para niños mientras que Ms. es el utilizado para mujeres adultas. Un lost in translation de manual.

A pesar de todo, Tui explicó que el incidente no puso en peligro la operación de vuelo y la seguridad no se vio comprometida. El Boeing 737 que realizó el vuelo simplemente despegó con una potencia algo menor, pero esto no llegó a provocar un problema grave. Otros dos vuelos de la aerolínea sufrieron un problema similar. Ahora el error de software ya ha sido corregido.

Vía | The Guardian