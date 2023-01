Un hackeo de 3 millones de euros: ni siquiera los mejores desarrolladores de Bitcoin están libres de robos

Luke Dashjr es uno de los grandes referentes del mundo Bitcoin. Un reputado desarrollador con más de dos décadas de experiencia en proyectos descentralizados y colaborador de Bitcoin Core desde sus inicios. Por eso ha llamado tanto la atención cuando hoy ha denunciado en su cuenta de Twitter que su monedero personal, con más de 200 BTC, ha sido hackeado.

Roban la clave personal a uno de los mayores expertos en Bitcoin. Dashjr explica que básicamente ha perdido todos sus BTC tras un ataque en el que le robaron su clave PGP. Se trata de la clave personal de confianza, una clave pública de cifrado que se emplea para poder acceder a archivos y mensajes.

El experto no detalla cuánto dinero ha perdido, pero sí apunta a una dirección blockchain (1YAR6opJCfDjBNdn5bV8b5Mcu84tv92fa). Si uno entra puede ver que se han realizado cuatro transacciones y mantiene 216,93 BTC, unos 3,4 millones de euros al cambio actual.

Sin conocimiento sobre cómo ha sido el ataque. Dashjr reconoce que no saber cómo los atacantes han podido acceder a sus claves PGP. Por el momento se ha puesto en contacto con las autoridades, pero no ha obtenido respuesta.

En las redes han surgido varias teorías. Por un lado algunos apuntan que su servidor ya se vio afectado el pasado mes de noviembre, como el propio desarrollador reconoció. Otra idea es que el ataque podría estar relacionado con el ciberataque a LastPass de hace unas semanas.

PSA: My PGP key is compromised, and at least many of my bitcoins stolen. I have no idea how. Help please. #Bitcoin

— @[email protected] on Mastodon (@LukeDashjr) January 1, 2023