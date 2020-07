Un hackeo sin precedentes en Twitter compromete las cuentas de Bill Gates, Obama, Elon Musk, Apple y muchos más

Un ataque simultáneo en la red social Twitter se ha hecho con las cuentas de populares personas y empresas relacionadas con el mundo tecnológico y en particular con el Bitcoin. De forma repentina todas han publicado una estafa que dice recaudar Bitcoin para una causa benéfica y enlazan a una página web falsa.

OMG what is happening @sniko_ you seeing this? pic.twitter.com/mhWcHXGmxv

— Oliver Hough (@olihough86) July 15, 2020