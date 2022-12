Un hacker amenaza con vender datos de 400 millones de usuarios de Twitter: la mayor filtración de la historia de la red social

Otra preocupación más para Elon Musk. Un hacker afirma tener los datos personales de 400 millones de usuarios de Twitter. De confirmarse, se trataría de la mayor filtración de la historia de esta red social. Y varias firmas de ciberseguridad aseguran que se trata de una filtración creíble.

A la venta una base de datos de 400 millones de cuentas. El aviso llega a través de la firma de ciberseguridad israelí Hudson Rock. En un tuit explican que alguien está vendiendo esta base de datos, con información privada de 400 millones de cuentas de usuarios.

«La base de datos privada contiene cantidades devastadoras de información, incluyendo correos electrónicos y números de teléfono de usuarios de alto perfil como AOC, Kevin O’Leary, Vitalik Buterin y más», explican desde Hudson Rock.

BREAKING: Hudson Rock discovered a credible threat actor is selling 400,000,000 Twitter users data.

The private database contains devastating amounts of information including emails and phone numbers of high profile users such as AOC, Kevin O’Leary, Vitalik Buterin & more (1/2). pic.twitter.com/wQU5LLQeE1

— Hudson Rock (@RockHudsonRock) December 24, 2022