Un libro al mes: Siete lectores de libros electrónicos que te ayudan cumplir tu objetivo y convertirlo en hábito

Apuntarte a un club de lectura, darte de alta en Goodreads u otras comunidades de lectores, comprar un libro que registre tus lecturas o simple y llanamente algo tan sencillo y efectivo un hilo de Twitter para llevar constancia de lo que lees: si este 2022 te has propuesto leer un libro al mes, te proponemos dar el salto a un eReader si todavía no lo has hecho. En este artículo encontrarás una práctica guía de compra de lectores de libros electrónicos y una cuidada selección de modelos destacados.

Cómo elegir un buen eReader

Si estás aquí es porque probablemente uno de tus propósitos para 2022 sea leer más de lo que lo hacías el año pasado. Y bueno, todos sabemos que no siempre se cumple esa lista de buenas intenciones para el año nuevo.

En cualquier caso, antes de comprar un lector de libros electrónicos es fundamental saber cuánto y cómo lo vamos a usar: no es lo mismo acabar leyendo un par de libros al año que cumplir tu meta y acabar siendo un devoralibros que aprovecha los ratos mientras viaja en el transporte público, antes de dormir o cuando vayas a la playa o piscina. Así, para esos tres escenarios de uso nos vendría genial modelo muy ligero, con luz integrada y resistente al agua, respectivamente.

Diseño . Una de las ventajas frente a los libros de papel es que un eReader es más liviano, manejable e incluso ergonómico para poder leer con una mano (aunque depende del modelo). Si vas a usarlo en movilidad, especial atención a este apartado. Y si tienes idea de usarlos cerca del agua (mientras te das un baño, en la piscina o la playa), fundamental que tengan relativa resistencia al agua para evitar disgustos.

Pantalla . Las diagonales de los lectores electrónicos se mueven entre los 6 y 8 pulgadas, una horquilla que emula el formato de bolsillo en papel. Eso sí, tan importante como el tamaño es su calidad, la resolución y el brillo. Si vas a leer a menudo, la resolución de 300ppp es idónea para su diagonal. Aunque hoy en día es una característica generalizada, que tenga luz integrada te ayudará tanto cuando hay poca luz ambiental como cuando hay demasiada. La guinda del pastel es el color: si vas a leer cómics, esta característica puede ser muy interesante.

Formatos compatibles . Si bien es cierto que gracias a software como Calibre puedes convertir formatos, si buscas una experiencia sencilla (esto es muy importante si no eres una persona tecnológica), fíjate en que formatos puede leer tu lector en cuestión: PDF, AZW3, AZW, TXT, PDF, MOBI, PRC, HTML, DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG o BMP, EPUB… Por ejemplo, este último no es compatible con los Kindle de Amazon.

Transferencia de archivos . Mientras que los modelos más básicos y veteranos tiran del cable USB para pasar archivos, si buscas la máxima comodidad, la conectividad Wi-Fi te permitirá descargar los libros sin cables y sin complicaciones. No obstante, si vas a leer mucho y quieres descargar libros estés donde estés (sí, también en la calle o en el metro) también hay modelos con conectividad LTE.

Catálogo, suscripciones y precios. Normalmente los libros, ya sea en formato EPUB o para Kindle, cuestan lo mismo y este precio es en general más bajo que las versiones en papel. No obstante, si tienes claro que vas a leer mucho y que necesitarás ideas y ofertas, quizás te interesen servicios como Kindle Unlimited que por 9,99 euros/mes (con dos meses de prueba gratis) cuenta con una bolsa de más de un millón de libros disponibles.

¿Qué pasa con la autonomía y la capacidad? A no ser que vayas a ser un lector empedernido, incluso las versiones más básicas y asequibles ofrecen buen rendimiento en estos aspectos. O lo que es lo mismo, que podrás guardar un buen montón de títulos y leer durante semanas con una inversión ajustada. Aunque lógicamente, cuanto más, mejor.

Modelos destacados

Kindle

Por un módico precio te llevas un libro cuyo principal aliciente es precisamente el ecosistema de Amazon: lo intuitivo de su interfaz, su catálogo y ofertas… pero también un eReader que es más que suficiente para quien lee de vez en cuando.

Entre las bazas del Kindle 2019 (89,99 euros) destacamos lo ligero y compacto que resulta (eso sí, con unos marcos gruesos), su pantalla iluminada, su autonomía de semanas y que con sus 4GB de capacidad tendrás para guardar un montón de libros. Si quieres algo barato y que funcione bien, es un magnífico candidato.





Kindle, ahora con luz frontal integrada, negro

Kobo Nia

Aunque los Kindle son los eReaders más populares del mercado, hay vida más allá del ecosistema de Amazon y además a precios ajustados, como es el caso del Kobo Nia (99 euros), el mejor lector de libros electrónicos por debajo de los 100 euros.

Y es que por un poquito más que el anterior te llevas un modelo que duplica el almacenamiento y que además mejora sensiblemente la calidad de imagen, ya que mientras que el Kindle básico se queda en 167 ppp (justo pero suficiente para el lector esporádico), el Nia sube hasta los 212ppp.





Kobo Nia | eReader | Pantalla táctil antirreflejos de 6” | Temperatura del Color y Brillo Ajustables | eBooks | WiFi | 8 GB de Almacenamiento | Tecnología Carta E Ink | Negro

Kindle Paperwhite 2021

Tradicionalmente el Paperwhite siempre ha sido el eReader con mejor relación calidad precio de Amazon y esta generación renovada no es una excepción. Y es que si tienes claro que no solo vas a cumplir tu objetivo de un libro al mes, sino que además vas a asentar el hábito de la lectura, este Paperwhite 2021 (139 euros) es una compra maestra.

Sus cifras de autonomía y espacio de almacenamiento dan de sobra para un uso intensivo, pero lo más interesante en la práctica es su pantalla: de 6,8″ (más que la generación anterior), con iluminación cálida ajustable y una densidad de 300ppp que garantizan una buena experiencia.

Otro extra a considerar es que dispone de certificación IPX8 para que puedas llevarlo contigo cerca del agua y esta generación incorpora un práctico puerto USB-C para una carga más rápida.





Nuevo Kindle Paperwhite (8 GB) | Ahora con una pantalla de 6,8″ y luz cálida ajustable, con publicidad

Kobo Libra 2

También con resistencia al agua y USB-C, el Kobo Libra 2 (189 euros) sube hasta las 7″ pulgadas y lo hace además sin comprometer en exceso su manejabilidad gracias a un diseño ergonómico asimétrico para que puedas usarlo a una mano.

Con un espacio de almacenamiento altísima para este tipo de dispositivos (32GB) y Bluetooth para que no solo leas, sino que también disfrutes de audiolibros, este es un eReader para usuarios intensivos que vayan a devorar libros este 2022.





Kobo Libra 2 | eReader | Pantalla 7″ táctil Carta EInk antirreflejos | Temperatura del color y brillo ajustables | Reducción luz azul | eBooks y AudioBooks | Memoría 32GB | Resistente al agua | Blanco

Tagus Astro

Si tienes en mente aprovechar esos ratos en tierra de nadie para leer, por ejemplo en el aeropuerto o en el metro, y buscas un eReader compacto, mucho ojo al Tagus Astro (179 euros) porque se jacta de ser el modelo de 6 pulgadas más ligero, más fino y más pequeño del mercado para que puedas llevarlo hasta en el bolsillo.

Con Bluetooth para disfrutar de audiolibros y tratamiento contra virus y bacterias, su principal «pero» es que su densidad es de 212ppp, adecuada para uso ligero, pero algo ajustada frente a otros modelos similares.

Kindle Oasis

Si tienes claro que lo de la lectura ha llegado para quedarse y te gusta el ecosistema de Amazon, entonces considera el

Kindle Oasis (249 euros), su modelo más premium.

Entre sus bazas destaca su gran pantalla de 7″ con 300ppp y su diseño ergonómico para manejarlo con una mano, la posibilidad de comprar la versión LTE y la resistencia al agua.





Kindle Oasis, ahora con luz cálida ajustable, resistente al agua, 8 GB, wifi, grafito

PocketBook InkPad Color

Ensayos, novelas, teatro, poesía pero… ¿Qué pasa con los cómics? Si lo tuyo son los tebeos, entonces necesitas un eReader con pantalla a color para poder disfrutarlos en cualquier parte y el PocketBook InkPad Color (304 euros) es un gran candidato.

No es un eReader barato y desde luego no es lo más compacto del mundo, pero su pantalla de 7,8 pulgadas alcanza los 300ppp en blanco y negro y 300ppp a color, permitiéndote deleitarte con texto e imágenes. Este lector es además resistente al agua, tiene 16GB de espacio ampliables mediante microSD, Bluetooth y USB-C





PocketBook InkPad Color – Lector de Libros electrónicos (16 GB de Memoria, 19,8 cm (7,8 Pulgadas), Pantalla a Color, iluminación Frontal, Wi-Fi, Bluetooth), Color Plateado

