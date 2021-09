Un Mercedes controlado con la mente: el espectacular prototipo AVTR ahora viene con una interfaz cerebro-ordenador

Fue el año pasado cuando Mercedes presentó el espeluznante prototipo del Mercedes AVTR. Se trata de un coche futurista con innovadores características como ruedas esféricas o ausencia de volante a favor de un joystick. Ahora Mercedes da un paso más e introduce una interfaz para controlar el coche con la mente.





Durante el IAA Mobility en Munich esta semana, Mercedes ha mostrado de nuevo su concepto AVTR. Este vehículo no está pensado para salir al mercado, sino más bien para mostrar las posibilidades que tiene la tecnología en el futuro. En esta ocasión han convertido (salvando las distancias) al coche en una extensión de la mente.

Ni botones ni pantallas táctiles, cerebro

Según explica Mercedes, buscan marcar «otro hito en la fusión del hombre y la máquina» y para ello han desarrollado una solución de interfaz cerebro-ordenador para automóviles. Con ello quieren explorar nuevas interacciones más intuitivas con el vehículo.

Pero, ¿qué han hecho exactamente? De momento se trata de una interfaz para controlar la consola de infoentretenimiento del vehículo con la mente. Esto, por futurista que parezca, en realidad utiliza tecnologías que llevan tiempo entre nosotros. Diferente bandas con sensores permiten leer de forma relativamente fácil la actividad cerebral. Concentrándose el usuario en un símbolo concreto de la interfaz, una banda sobre su cabeza puede leer esa intención y activar el botón determinado.

La idea detrás de esto es que el usuario se concentre mejor en la conducción y no se distraiga tratando de cambiar una canción manualmente por ejemplo. Algo para lo que actualmente el usuario aún tienen que poner gran parte de su esfuerzo y concentración en calidad la actividad y de ahí que lo veamos en un prototipo que no está en marcha y no en un vehículo real en las calles. Quizás, en un futuro esto cambie y la tecnología mejore lo suficiente como para realmente «leer la mente».

La industria automovilística está teniendo en los últimos años cada vez a reducir más la dependencia del conductor y ofrecer más autonomía. Más autonomía implica ‌tener que centrarse menos en el vehículo y poder realizar otras actividades durante el viaje. Uno de los caminos escogidos por Mercedes para ello parece pasar por colocarse bandas cerebrales en la cabeza y mirar fijamente a la pantalla para activar botones.

Si esta idea se va a hacer realidad o no es algo que veremos en los próximos años. Mientras tanto lo cierto es que el Mercedes AVTR está introduciendo ideas de lo más interesantes como hemos visto en vídeo funcionando. Las ruedas esféricas permiten movimientos más polivalentes y el joystick táctil para controlar el vehículo es desde luego alucinante.

