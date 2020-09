Un test de embarazo digital también sirve para jugar a Doom (más o menos, y con trampa)

Hace unos días hablábamos de cómo los tests de embarzo digitales tienen más miga de la que podría parecer: sus componentes son en esencia tan potentes como los del IBM PC original, aunque en realidad solo sirven para leer las líneas del test y presentar el texto para aclarar si la persona que los usa está o no embarazada.

Ahora uno de los analistas que exploró esa electrónica ha modificado totalmente uno de estos tests para mostrar cómo es posible usarlos para jugar a Doom. O al menos, una versión adaptada a una pequeña pantalla monocroma de 128×32 píxeles y a la CPU que integró dentro de ese «chasis».

Foone Turing (@Foone), muy conocido en Twitter por sus homenajes a la retroinformática y a sus hilos sobre curiosidades tecnológicas, ya sorprendía con el análisis de uno de estos tests de embarazo digitales hace unos días.

Yesterday I had a lot of retweets and reddit posts and such for playing Doom on a pregnancy test.

But as I explained then, it wasn’t really PLAYING on a pregnancy test, it was just a video being played back, not an interactive game.

Well, now it is. It’s Pregnancy Test Doom! pic.twitter.com/Nrjyq07EVv

— foone (@Foone) September 7, 2020