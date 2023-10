Un viaje en un tren bala y un Cadillac cambiaron la historia de los videojuegos: así nacieron las míticas Game & Watch

Aquella tarde Gunpei Yokoi cogió el tren bala (shinkansen) como tantas otras veces, pero a su lado descubrió algo extraño. Otro pasajero que volvía del trabajo estaba absorto a su lado haciendo algo raro con una calculadora.

Al poco, Yokoi se dio cuenta de que estaba usándola como si fuera un juguete, y se le ocurrió una idea. En su biografía, citada en Shmuplations, explicaba cómo se dijo a sí mismo: ‘»Hmmm… cómo sería una pequeña consola de videojuegos con la que pudieras entretenerte…».

Aquel concepto parecía interesante, pero Yokoi no le concedió demasiada importancia al principio. Poco después pasó algo igualmente singular: Yokoi era un amante de los coches y tenía uno de importación con el volante a la izquierda, algo extraño porque en Japón se conducía con el volante a la derecha.

Hiroshi Yamauchi, el legendario presidente de Nintendo en aquella época, usaba un Cadillac para sus desplazamientos, pero un día su chófer se puso enfermo. Alguien llamó al entonces responsable de la división de I+D de la empresa: «Oye, ¿tú sabes conducir con el volante a la izquierda, no? ¿Puedes llevar al presidente a su reunión?». Yokoi aceptó, pero aprovechó aquella ocasión para hablar de trabajo. Y en concreto, para hablar de la idea que había tenido tiempo atrás.

«Creo que sería muy interesante que hiciéramos una consola de videojuegos del tamaño de una calculadora«, le dijo. «Hasta ahora, nuestra filosofía con los juegos han sido, cuanto más grandes son, mejor se venden, pero creo que un pequeño dispositivo de juegos como este podría permitir a cualquier empleado como nosotros jugar a juegos de forma discreta».

El presidente llegó a la reunión aparentemente indiferente a la idea, pero en ese encuentro se sentó al lado de Akira Saeki, presidente de Sharp —el mayor fabricante de calculadoras del mundo en la época— y le comentó el concepto. Aquello acabó convenciendo al presidente de Nintendo de que la idea de Yokoi tenía sentido, y acabaron poniendose a trabajar en esas pequeñas consolas inmediatamente.

Yokoi supo aplicar de forma excepcional el pensamiento lateral —resolver problemas de forma imaginativa— y aquello dio lugar a un producto absolutamente mítico que Nintendo acabó bautizando como Game & Watch y que permitía no solo jugar sino, como su nombre indicaba, consultar la hora e incluso —a partir de 1981— establecer alarmas.

Otras fuentes, eso sí, añaden ciertos elementos a la leyenda de aquella creación. Como apuntan en PadAndPixel, pudo haber factores menos «románticos» en la creación de aquella consola. De hecho, Mattel había tenido un gran éxito con consolas portátiles LCD —bastante más primitivas, que ya es decir— como ‘Auto Race’ (1976), pero incluso después las Microvision de Milton Bradley (1979) desmotraron que el concepto de consola portátil podía funcionar.

Eso es al menos lo que contó Satoru Okada, que trabajó con Yokoi en el departamento de I+D durante la creación de las Game & Wach y que al parecer tenía un recuerdo muy distinto del papel de aquel inventor legendario. En una entrevista en el número 163 de RetroGamer, Okada afirmaba que el origen de las consolas era muy diferente:

«Lo que realmente dio origen al Game & Watch fue que conseguimos hacernos con una MB Microvision. Me encantaba esta máquina y jugaba mucho al clon de Breakout. ¡Pero no entendíamos por qué la máquina tenía que ser tan grande! Así que primero intentamos hacer una consola portátil que la gente pudiera llevar realmente en el bolsillo, salvo que la resolución de la pantalla era muy pobre y los gráficos muy abstractos. Además, también pensamos que la idea de los cartuchos intercambiables era interesante, pero debido a las limitaciones de la Microvision, todos los cartuchos parecían iguales, tanto por sus gráficos como por el concepto de los juegos. Así que nos dijimos: ‘¿Por qué no tener un solo juego por máquina pero con buenos gráficos al menos?’. Y fue entonces cuando la idea de utilizar una pantalla de calculadora se hizo evidente. Todo esto dio lugar al nacimiento de la Game & Watch. Yokoi diseñaba los juegos y yo me encargaba de la parte técnica, incluso de la electrónica y la codificación de los juegos».