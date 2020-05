Una abuela condenada a borrar las fotos de sus nietos en Facebook por incumplir la ley de protección de datos

La abuela quería publicar fotos de sus nietos en Facebook y Pinterest, pero un juzgado de los Países Bajos ha dictaminado que la mujer está obligada a eliminarlas. La decisión llega después que estas imágenes fueran publicadas sin el consentimiento ni de los pequeños ni de la madre, según describe el New York Times.

¿Podemos negar a una abuela el derecho a publicar imágenes de sus nietos? Según han determinado los tribunales holandeses parece que sí, pues en una sentencia pionera en Europa han condenado a la mujer a eliminar las fotos de sus nietos o tener que pagar una multa.

La sentencia puede marcar una línea de actuación futura en casos similares. El tribunal ha considerado que en esta ocasión aplica el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD o GPDR por sus siglas en inglés) pese a que en principio no se aplica para fotos dentro del ámbito personal o doméstico.

La decisión del juez ha venido determinado en base a que estas imágenes se subieron sin permiso de los padres y estaban exponiéndolas a un público más amplio. Este concepto es clave, pues es lo que ampara el uso del RGPD.

This is what @WebDevLaw has warned us about for years. Start treating privacy seriously.

BBC News – Grandmother ordered to delete Facebook photos under GDPRhttps://t.co/P7alVdK3vI

— Chris Taylor (@mrwiblog) May 24, 2020