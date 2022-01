Una cocina conectada para cocinar más saludable en 2022

Si entre los propósitos para 2022 se encuentra llevar una dieta más sana y equilibrada, en esta guía de compra te ayudamos en tu misión con pequeños electrodomésticos y gadgets conectados para preparar platos más variados en menos tiempo y esfuerzo.

Robots de cocina

Si hay un aparato en la cocina que te ayuda a cocinar y que sirve tanto si no sabes freírte un huevo como si aspiras a participar en Masterchef, ese es el robot de cocina.

Basta con seguir los pasos con precisión y orden para lograr reproducir recetas con garantía de éxito, lo que viene genial tanto para novatos como para quien quiere ejecutar un menú variado y lucirse en todos los platos.

A la hora de comprar un robot de cocina fíjate en lo siguiente:

Su potencia de trabajo , imprescindible para que realice tareas exigentes como por ejemplo picar hielo

Programas y funciones , si eres amante de la repostería, que integre una báscula te vendrá de cine.

Tamaño y material de la jarra , imprescindible que sea suficiente para quienes vivís en casa y que aguante bien el trote y las altas temperaturas

Cómo se manipula : con botones y ruletas, paneles táctiles y pantallas, aplicación…

Fundamental: lo fácil que es desmontarlo y cómo es la limpieza , si tienes lavavajillas, que puedas meter (casi) todo en él te ayudará enormemente.

Qué accesorios incluye: vaporeras para cocinar al vapor, cucharas y otros extras para sacarle más partido.

Teniendo en cuenta que no es un electrodoméstico barato y que teóricamente va a durarte muchos años, no está de más apostar por marcas que ofrezcan un buen soporte y recambios para no quedarte colgado. Y si tienen una comunidad en torno a ella elaborando recetas de las que tomar ideas, mejor que mejor.

Cecotec Mambo 10090

El Cecotec Mambo 10090 (286 euros) es un robot de cocina con alta relación calidad precio teniendo en cuenta sus prestaciones y que además puedes controlarlo a distancia o acceder a más recetas desde la app.

Con 30 funciones y báscula integrada que permiten un amplio abanico de operaciones en la cocina, viene con la habitual (dentro de los modelos de Cecotec) jarra de acero inoxidable de 3,3L y dos extras, la cuchara MamboMix y jarra Habana, muy prácticas para platos muy elaborados y repostería. No falta ni el recetario, espátula o la vaporera.





Taurus Mycook One

El robot de cocina Taurus Mycook One (349 euros) cuenta con una aplicación que te permitirá exprimirlo al máximo. No es que sea conectado, sino que accedes al recetario, trucos y aportaciones de la comunidad.

Con 1600W de potencia y 2 litros de capacidad, cuenta con 10 velocidades de trabajo y accesorios de lo más útiles como la vaporera. Moderadamente compacto y sencillo, ideal para parejas.





Moulinex Cuisine Companion XL HF80CB

El Moulinex Cuisine Companion XL HF80CB (589 euros) es un robot de cocina con Bluetooth que destaca precisamente por lo fácil e intuitivo que resulta de manejar tanto a través de su pantalla táctil como las opciones de la aplicación.

Con 12 funciones, incluye cuchilla picadora, batidor, mezclador, amasador, triturador y cesta de vapor y su jarra es apta para cocinar para hasta 6 personas.





Freidoras de aire

Aunque coloquialmente se las conoce como freidoras sin aceite, se trata de pequeños hornos de convección aptos para sustituir a la freidora tradicional

que nos permiten prácticamente prescindir del aceite (en la práctica, habrá algunos casos en los que tendrás que pulverizar unas gotas), con el consecuente ahorro calórico que conlleva.

Pero no solo sirven para croquetas o patatas fritas, sino que también podrás cocinar carnes, pescados, verduras y otras preparaciones que habitualmente preparamos en el horno, con la ventaja de que, al ser más compacto, se reducen tiempos y la energía consumida.

Antes de comprar una freidora de aire, considera:

El rango de temperaturas que alcanza (relacionado con la potencia), si tu idea es usarla como un sustituto del horno, permitiéndote lograr resultados jugosos en el interior y dorados en la superficie. Habitualmente se mueven entre 80 y 200 grados.

Para cuántas personas vas a cocinar , o lo que es lo mismo, el tamaño del cestillo. Una aproximación: 1,5L sirve para 400 gramos de patatas, una cantidad suficiente para 2 personas.

Control : las más sencillas se valen de un par de diales para tiempo y temperatura, las hay con pantallas táctiles y las más avanzadas disponen de conectividad para manejarlas a distancia.

Facilidad de limpieza : si puedes desmontarla rápidamente y meter sus principales componentes en el lavavajillas, mejor que mejor.

Funciones extra: las hay con yogurtera, mantener caliente, programación…

Xiaomi Mijia Smart Air Fryer

La relación calidad precio de la Xiaomi Mijia Smart Air Fryer (99 euros) es altísima dentro de las freidoras de aire conectadas.

Con un diseño minimalista, 1500W de potencia y un cestillo de 3,5 litros, este es un modelo versátil para usar a todas horas y que al llegar a casa, tengas tu comida recién hecha gracias al temporizador y la app.





Proscenic T21

La Proscenic T21 (139 euros es una freidora conectada potente y de gran capacidad con potencial para convertirse en un electrodoméstico imprescindible en tu cocina.

Destaca su potencia de 1700W y su cestillo de 5,5 litros, un combo que te permitirá cocinar verduras, carnes y pescados para hasta 6 personas. El manejo es de lo más intuitivo gracias a su panel táctil, pero además puedes controlarla a distancia o tomar ideas del recetario que encontrarás en la app.





Cosori Smart

Tamaño XXL y 1700W de potencia son las mejores bazas de la Cosori Smart (159 euros), una airfryer conectada con 11 programas, mantenimiento en caliente y precalentamiento para exprimirla al máximo. Aunque la app es de lo más útil para usarla a distancia, su panel táctil resulta muy cómodo y práctico.





Básculas conectadas

Si estás llevando una dieta controlada donde te interesa medir cantidades, una báscula es un sencillo gadget que te ayudará a lograrlo.

A la hora de elegir una báscula conectada es importante que ofrezca buena precisión y que el rango de pesos y sus unidades se muevan dentro de lo que te interesa (desde unos gramos a hasta un par de kg).

Que sea conectada es un plus: desde la aplicación verás el peso, pero también habitual que los fabricantes empleen la conectividad para suministrar información nutricional.

Sinocare

Por un precio de lo más asequible (8 euros con cupón) especialmente teniendo en cuenta que tiene Bluetooth , la báscula conectada Sinocare es fácil de limpiar y de usar gracias a su pantalla LCD y su superficie de acero inoxidable.

En la aplicación verás el peso del alimento en cuestión, pero también calorías, carbohidratos, proteínas, grasas, muy interesante para llevar el control de tu dieta.





Cook Control 10000 Connected

La Cook Control 10000 Connected (17 euros) es una báscula conectada que ofrece datos gramo a gramo hasta los 5 kg. Cuenta con un diseño extraplano antihuellas con acabado de acero inoxidable. Aunque en la pantalla LCD verás el peso, desde la app accederás datos de del peso de los alimentos, cantidad de proteínas, hidratos de carbono, grasas, azúcar, entre otros.





