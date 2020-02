Una de cal y una de arena para NVIDIA GeForce Now: Activision Blizzard saca sus juegos de la plataforma, pero Cyberpunk 2077 estará disponible de lanzamiento

El panorama de los videojuegos en streaming se pone interesante. Google Stadia tiene ya tres meses de vida, Microsoft tiene en el horno Project xCloud y NVIDIA lanzó de forma global su propia plataforma, NVIDIA GeForce Now. Esta última es la que hoy nos ocupa, puesto que en sus primeros días de vida ha recibido una de cal y una de arena, una de Activision Blizzard y una de CD Projekt Red.

Por un lado, pocos días después de su lanzamiento global, Activision Blizzard sacaba todos sus juegos de la plataforma sin motivo aparente. Por otro lado, CD Projekt Red, creadores del videojuego ‘The Witcher III’, han confirmado que su próximo título, ‘Cyberpunk 2077‘, estará disponible de lanzamiento en el servicio de NVIDIA.

Algunos van, otros vienen…

Durante el tiempo que NVIDIA GeForce Now estuvo en fase de beta, los juegos de Activision Blizzard estuvieron disponibles. Hablamos de juegos como ‘World of Warcraft‘ u ‘Overwatch‘. Sin embargo, poco después de que GeForce Now saliera de la beta, Activision Blizzard retiró los juegos sin dar ningún motivo. NVIDIA, por su parte, emitió el siguiente comunicado al respecto:

«A medida que llevamos a GeForce NOW al siguiente paso en su evolución, hemos trabajado con los editores para incorporar un robusto catálogo de sus juegos para PC. Esto significa añadir continuamente nuevos juegos, y en ocasiones, tener que eliminar juegos – similar a otros proveedores de servicios digitales. A petición de ellos, les informamos que los juegos de Activision Blizzard serán eliminados del servicio. Aunque desafortunado, esperamos trabajar junto con Activision Blizzard para volver a habilitar estos juegos y otros más en el futuro. Además de los cientos de juegos actualmente soportados, tenemos más de 1.500 juegos que los desarrolladores han pedido que se incorporen al servicio. Busca las actualizaciones semanales de los nuevos juegos que estamos añadiendo».

Activision Blizzard no se ha pronunciado al respecto, pero desde Bloomberg afirman que todo ha sido un «malentendido». Aparentemente, Activision había participado en la beta y NVIDIA pensó que el acuerdo que tenían seguiría adelante con el lanzamiento oficial, pero parece que Activision quería llegar a un acuerdo comercial con NVIDIA antes de proceder. Sea como fuere, nada de jugar a los juegos de Activision Blizzard en GeForce Now, al menos por ahora.

Vista la noticia más negativa, pasemos a la positiva. CD Projekt Red, que recientemente atrasó el lanzamiento de ‘Cyberpunk 2077’, ha confirmado que su título estará disponible de lanzamiento en GeForce Now, es decir, el día 17 de septiembre. En el comunicado emitido por NVIDIA se expone lo siguiente.

«Cyberpunk 2077 estará disponible en GeForce NOW, el día que sea lanzado. Los miembros de GeForce NOW podrán coger su copia en Steam y jugar al juego en el momento en que esté disponible. Los miembros fundadores de GeForce NOW pueden explorar las calles de Night City con RTX ON, totalmente optimizado y disponible al instante, incluso en su portátil Mac. Estamos encantados de trabajar con CD PROJEKT RED para traer su esperado juego a GeForce NOW. Y mientras esperas, asegúrate de echar un vistazo a la aclamada serie Witcher de CDPR, también disponible para jugar a través de GeForce NOW».

En pocas palabras, lo que nos viene a decir NVIDIA es que el juego será compatible con su plataforma de streaming desde el mismo día 17 de septiembre. Un punto a destacar es que será compatible con RTX, pero para ello será necesario pagar la suscripción Fundadores, que cuesta 5,49 euros al mes durante los 12 primeros meses (con 90 días de prueba). El precio del juego en Steam será de 59,99 euros y se puede reservar ya. También estará disponible en Xbox One, PS4 y Google Stadia.