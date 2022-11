Una de las mejores enciclopedias de juegos clásicos es un inesperado extra en un reciente recopilatorio retro de Atari

El recopilatorio de juegos clásicos ‘Atari 50’, que revisa toda la historia de la compañía desde los viejos tiempos de los fundacionales arcades ‘Spacewar’ o ‘Pong’ hasta los fallidos experimentos de la empresa con las portátiles es, sin duda, un caramelo para devotos de los videojuegos vetustos. Y no solo por la fantástica colección de juegos que presenta, en la que ahora entraremos, sino por el inesperado extra que incorpora: una profundísima enciclopedia interactiva sobre el éxito y el legado de Atari.

No se trata de un extra oculto o de un contenido que hay que desbloquear. El menú principal de ‘Atari 50’ ya nos viene a decir: ¿qué quieres, jugar o aprender y descubrir? Es una dicotomía perfectamente lógica: la historia de Atari va desde los mismos inicios del medio hasta la actualidad, con especial incidencia en los años ochenta, donde fue indiscutiblemente uno de los nombres propios asociados más genuinamente al medio en Estados Unidos.

Y del mismo modo, en sintonía con esta enciclopedia, los juegos que recopila ‘Atari 50’ no son exactamente juegos retro atractivos para el usuario actual, ya que están muy lejos de estar a la última. Unos divertidos aún hoy, otros decididamente caducos en sus mecánicas y a los que hay que aproximarse con ánimo más de arqueólogo que de jugador al uso, todos son piezas esenciales en el engranaje de la historia de los videojuegos. En algunos de ellos, como ‘Asteroids’ o ‘Tempest’, no es difícil encontrar la base de los sistemas de control y de juego que hoy seguimos usando.

Es decir, en ‘Atari 50’ jugar también es una labor enciclopédica. El conjunto es una de las piezas de revisión de historia del medio más interesantes que hemos visto en los últimos tiempos. Así es como hay que entender este estupendo recopilatorio que, además, ofrece algunas sorpresas adicionales, como es la modernización (en algún caso muy acertada) de los clásicos de la casa. Vamos a revisar algunos de los atractivos que propone ‘Atari 50’.

Ciento y pico juegazos

El talante de ‘Atari 50’ está muy claro: quiere que conozcamos el legado de la compañía lo más a fondo posible. Por eso, de los 103 juegos que incluye el recopilatorio, solo 5 están bloqueados de salida, lo que es un alivio comparado con recopilaciones recientes como ‘Pac-Man Museum+’. El material que acompaña a cada uno de los juegos, como suele ser habitual con Digital Eclipse (firmantes de dos de las mejores recopilaciones recientes de títulos retro, ‘Mega Man Legacy Collection‘ y ‘Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection‘) es jugosísimo: nuevas opciones de carga y control, más extras digitalizados como portadas, cajas y manuales.

Por supuesto, hay problemas para controlar algunos juegos porque no nos engañemos: sobre todo en el caso de las recreativas, la mejor forma de catar estos juegos es en su hardware original (los botones de ‘Asteroids’, la trackball de ‘Centipede’, el spinner de ‘Tempest’)… Pero como sucedáneo, esta propuesta cumple de sobra e incluso a veces lo mejora: los títulos de las consolas de sobremesa son mucho más cómodas de jugar emuladas. En mi caso, lo he hecho en una Steam Deck, y no he echado de menos lo más mínimo el cochambroso joystick de la 2600.

Los juegos son una perfecta selección del catálogo de Atari: 40 de la 2600, 25 recreativas, y luego un puñado repartidos entre las consolas 5200, 7800 y Jaguar, la portátil Lynux y los dos compatibles Atari 400 y 800. Lo que más se echa de menos, cómo no, son las licencias: los magistrales shooters vectoriales de ‘Star Wars’, ‘Alien vs. Predator’ para Jaguar, el infausto ‘E.T. The Extraterrestrial’… a cambio tenemos multitud de rarezas. Y como guinda, los remakes: algunos como ‘Yars’ Revenge’ o el nuevo ‘VCTR-SCTR’ (una especie de batiburrillo de ideas de shooters de Atari) son muy notables.

Y un gran documental

El indudable plato fuerte del recopilatorio es un documental gamificado, establecido en una línea de tiempo por la que nos podemos mover. Cada uno de los juegos de Atari está detallado y explicado con documentos inéditos, pequeñas piezas de vídeo (de la época y actuales) e innumerables curiosidades sobre la creación de cada juego. Por supuesto, todo subtitulado en el idioma de tu elección. El acercamiento es en ocasiones algo parcial (solo están las cabezas visibles de siempre pero no, por ejemplo, los diseñadores de las increíbles portadas de los juegos de los ochenta), y los noventa no se cubren con tanto detalle como los ochenta.

Con todo, el documental no solo es un perfecto acercamiento a Atari, sino que está lleno de sorpresas y material inédito y jugable: hologramas de una portátil cancelada de Atari, códigos enteros de juegos (que caben en una sencilla imagen), y una joyita: ‘Airworld’, el juego que cerraba la saga Swordquest y que nunca llegó a ver la luz por culpa del crash de principios de los ochenta. Digital Eclipse ha recuperado la documentación y lo ha programado de cero.

Son ese tipo de detalles los que, sin duda, diferencian a esta propuesta de un recopilatorio al uso. Habrá quien piense que vale, que todos estos juegos están fácilmente localizables y jugables en internet, pero ‘Atari 50’ no está concebido para ellos. La estética de otra época, la avalancha de material y documentación no es solo para gente que quiera jugar, sino para quienes también quieran entender.