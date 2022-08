Una de las películas japonesas de zombis más trepidantes y divertidas de los últimos años llega a Prime Video

El cine japonés tiene una perspectiva muy peculiar del fenómeno zombi: se suele alejar de los muertos vivientes lentos y pesados tipo George A. Romero o los más recientes de ‘The Walking Dead‘ y se acoge a la ferocidad de los infectados post-‘Amanecer de los muertos’, pero subiendo al 11 el potenciómetro del salvajismo y el apocalipsis, y aderezándolo con comedia. Películas como ‘One Cut of the Dead’, ‘Tokyo Gore Police’ o ‘Tag’ son buenos ejemplos de un subgénero zombi descreido y paródico y que bebe mucho de las producciones coreanas como ‘Train to Busan’. Aunque en este caso los muertos vivientes son tan lentos como los clásicos.

Es el caso de ‘I Am a Hero‘, que puedes ver en Prime Video y en Filmin, y cuyo sentido del humor y trepidante acción le mereció un par de premios en Sitges: el del público y un reconocimiento a los efectos especiales. En este caso, su filiación más paródica está bien clara, desde el momento en el que se basa en un manga de Kengo Hanazawa… protagonizado por un dibujante de mangas.

Nuestro protagonista vive en un mundo de ensoñación cuando en realidad tiene que padecer una existencia profesional y personal bastante mediocre. Todo cambiará cuando una plaga convierta a los ciudadanos en ZQN, monstruos caníbales que, pese a todo, conservan leves elementos de su vida anterior, pequeñas ansiedades y deseos. La cobardía de nuestro protagonista hará el resto, por mucho que esté condenado a convertirse en un héroe.

Los zombis son aquí de nuevo, como en los clásicos del género, una metáfora de los males que corroen la sociedad y de la insatisfacción generalizada de los ciudadanos arrollados por el día a día. La dirección de Shinsuke Sato es, además, muy interesante y se permite virguerías como un plano secuencia inicial que describe el estallido y evolución del virus.