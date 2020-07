Una enorme filtración de Nintendo desvela secretos nunca antes vistos de sus juegos clásicos y proyectos inéditos para SNES y N64

Se ha hecho público a través de 4chan, y el contenido de esta filtración es enormemente jugoso para los historiadores y documentalistas de los videojuegos clásicos: una cantidad absolutamente monstruosa de archivos (a estas alturas ya descentralizados e imposibles de contener por parte de sus dueños) que afectan a una docena de juegos clásicos de Nintendo, tanto de Super Nintendo como de Nintendo 64. Hay elementos que hacen pensar en un remake de los juegos clásicos de ‘Zelda’ para la consola de 64 bits de la compañía, entre otras jugosas novedades.

Además del valor que tienen como pistas acerca de los proyectos de la compañía que nunca cuajaron, hay una buena cantidad de código procedente de tres juegos que sí fueron editados: ‘Super Mario Kart’, ‘The Legend of Zelda: A Link to the Past’ y ‘Yoshi’s Island’. El valor documental de todo ello es muy notable, ya que supone el acceso a una parte del código que está en la base del programa, y rara vez tenenemos oportunidad de documentarlo.

Algunas de las cosas que se han encontrado en esta filtración que aún no ha sido explorada a fondo:

En ‘Super Mario World‘, Luigi enseña al jugador el dedo medio. Parece sensato pensar que se trata más de una broma interna entre grafistas que de un sprite que fuera a ser implementado. También hay una especie de Yoshi anciano, con enormes bigotones, y una animación de Mario golpeando a Yoshi en la cabeza para obligarle a atacar.

En ‘Super Mario 64‘ hay un nivel vacío, posiblemente creado para testear las habilidades del protagonista. También hay imágenes en alta resolución de escenarios y personajes, tanto de Mario como de Link.

Dated from July 1994, this is possibly the first, or one of the first 3D model Nintendo ever made of Link, as an experiment on the Super FX chip. (colors were manually added). pic.twitter.com/0tV6DGaUjH — Starxxon (@vl_tone) July 25, 2020

Hay un prototipo de ‘Yoshi’s Island‘ de aspecto muy distinto al que conocemos (más cercano a los ‘Super Mario’ clásicos) y con el epígrafe ‘Super Mario Bros. 5’ junto al título . También se ha visto un minijuego entre fases de lanzamiento de misiles.

Se han encontrado rudimentarios modelos poligonales de Link para Nintendo 64 (se le reconoce por los colores, principalmente)

Hay una buena cantidad de Pokémon inéditos .

Hay un prototipo de algo llamado ‘Super Donkey’, que ha sido identificado como un personaje salido del clásico ‘Donkey Kong 3’.

La legitimidad de la filtración

Nintendo, como no podía ser de otro modo, no ha hecho declaraciones al respecto (ni se esperan), pero algunas personalidades del data-mining y el hackeo de juegos de Nintendo han afirmado que es muy posible que la filtración sea legítima. Uno de ellos, Orcastraw, afirma que el tamaño de los archivos y aspectos del código como IDs secretas, son imposibles de crackear. Además, está el hecho de que no es la primera filtración de este tipo: en mayo, Nintendo sufrió una que afectaba sobre todo a Wii y a juegos de Pokémon, y cabe pensar que proceden de la misma fuente.

También ha habido ex-empleados de Nintendo que han corroborado que se trata de archivos auténticos: Dylan Cuthbert, jefe de desarrollo de cuatro títulos de la franquicia ‘Star Fox’, se ha sorprendido en su cuenta de Twitter por el reencuentro con una herramienta que programó para ‘Star Fox 2’ escrita en C++, primordialmente para aprender a usar el lenguaje de programación.

En el lado más oscuro de la filtración, los archivos contienen diarios y comunicaciones personales de los empleados que no deberían ver la luz al contener conversaciones íntimas. Cuthbert ha afirmado que estos borradores de código no definitivos no deberían hacerse públicos sin el permiso de sus autores, y algunos programadores han expresado su preocupación ante la posibilidad de que, si continúan las filtraciones de este tipo, las compañías incrementen las medidas de seguridad y privacidad y compliquen mucho el trabajo de los programadores.