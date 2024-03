Una función de LinkedIn abre un debate que divide a los reclutadores: la etiqueta #opentowork

LinkedIn es la red social dedicada al ámbito laboral más grande del mundo con más de mil millones de usuarios registrados en 200 países del mundo, según sus propias estadísticas. En ese contexto, es normal que cuando una persona quiera cambiar de empleo, acuda a esta red social buscando contactos y nuevas oportunidades.

Sin embargo, hay una función de LinkedIn que está abriendo un debate entre los reclutadores: ¿Es útil activar la etiqueta de #Opentowork en el perfil de los candidatos, o, en cambio, resulta contraproducente para su búsqueda de empleo?

Etiqueta #Opentowork: pros y contras

La etiqueta #Opentowork es una función de LinkedIn implementada en 2020. Esta función se añadió para mostrar la disponibilidad del usuario a recibir nuevas ofertas de empleo. Al activarla, se muestra una franja verde con el texto #Opentowork en la foto de perfil del usuario, por lo que inmediatamente pasa a ser visible en todas las interacciones del usuario en la red social.

Según LinkedIn, esta función aporta visibilidad al usuario identificando a simple vista que se encuentra en situación de búsqueda de empleo, aportando valiosa información a los reclutadores y cazatalentos al servicio de las empresas. En una situación de escasez de talento como la actual, cualquier detalle que marque la diferencia con otros candidatos es bienvenida.

Sin embargo, el debate sobre la idoneidad de usar esta función se ha puesto sobre la mesa. Algunos reclutadores afirman que el uso de la insignia les facilita la labor de encontrar aquellos perfiles abiertos a escuchar una oferta de empleo. En cambio, algunos reclutadores opinan que mostrar públicamente esa disponibilidad te hace parecer desesperado y resta a los candidatos poder de negociación.

Noelle Gross, experta en estrategias de búsqueda de empleo, es una de esas voces que se muestran contrarias al uso de la etiqueta de LinkedIn. En su opinión, los reclutadores buscan el mejor talento para su puesto vacante.

Aunque pueda parecer contraintuitivo, ese perfil no siempre coincide con el de una persona con una búsqueda activa de empleo como denota esta etiqueta. “¿Ofrecerías un empleo a alguien desesperado por conseguirlo? Probablemente no. Te preguntarías por qué esa persona está desesperada y llegarías a la conclusión de que no es el mejor talento, de lo contrario tendría un trabajo”, reflexiona Gross.

Karen Lewis, directora general de la consultora Monsta Media Group, va más allá en sus reflexiones afirmando que el uso de la insignia de #Opentowork pone una diana en la espalda de los usuarios que la activan convirtiéndolos en objetivo para la explotación y las conexiones no deseadas. Según la ejecutiva, esta función deja constancia pública de la situación de vulnerabilidad del usuario convirtiéndolo en objetivo para falsas ofertas de empleo que resultan ser fraudes y estafas.

Robert Hellman, presidente de la consultora de reclutamiento de talento Hellman Career Consulting, publicó en Forbes una serie de recomendaciones útiles a la hora de usar esta función. El experto coincidía con Karen Lewis en que el uso de este identificador puede ser un imán para fraudes y estafas, además de restar oportunidades al candidato. Sin embargo, también reconoce sus beneficios que puede aportar configurándola de la forma correcta.

Una de esas recomendaciones es no activar la visibilidad de la etiqueta para todos los usuarios, sino que debería restringirse únicamente a aquellos usuarios registrados en la plataforma como reclutadores. De ese modo se reduce la exposición a estafas y usos indebidos, manteniendo la utilidad para la que se diseñó.

En Xataka | «Ser parte de la familia», gym pass y futbolín: los extras que las empresas están vendiendo en sus ofertas de trabajo

Imagen | Rubén Andrés