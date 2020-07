Una gran red europea para el coche de hidrógeno: así es el plan de 11 compañías de gas para conectar más de 23.000 km de gasoductos

El coche de hidrógeno quiere postularse como alternativa al coche eléctrico. Y la Comisión Europea quiere impulsar su uso. Los estados empiezan a ver un interés estratégico en el hidrógeno y desde Europa ya se está impulsando la necesidad de crear una red específica de gasoductos de hidrógeno. Ahora conocemos los planes de un grupo de once compañías, quienes planean construir una red troncal de hidrógeno para Europa.

Enagás, Energinet, Fluxys Belgium, Gasunie, GRTgaz, NET4GAS, OGE, ONTRAS, Snam, Swedegas (Nordion Energi), Teréga y la consultora Guidehouse son las once compañías que han presentado el plan ‘European Hydrogen Backbone‘. Un documento donde se describe el desarrollo de una red de 22.900 kilómetros de gasoductos de gas. Una red que correrá a lo largo de países como Alemania, Francia, Italia, España, Holanda, Bélgica, la República Checa, Dinamarca, Suiza y Suecia y prevé interconectar todos estos países en 2040.

El consorcio señala que el coste de estas infraestructuras será relativamente asequible, ya que la intención es construir un 25% de gasoductos nuevos y adaptar el 75%, a partir de gasoductos de gas natural.

El plan inicial es conectar los centros de suministro y los puntos de demanda, los denominados «valles de hidrógeno». Para 2030, el consorcio planea alcanzar e interconectar 6.800 kilómetros en Europa.

In the Accelerated Decarbonisation scenario, a good fit with the #EUGreenDeal, green and blue hydrogen start to take over from grey hydrogen in the coming decade, to ramp up strongly from 2030 onwards, reaching over 2,200 TWh/year by 2050. pic.twitter.com/PVbZD2nrBc

