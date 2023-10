Una industria se abre paso en Singapur, uno de los países más avanzados y tecnificados del planeta: la adivinación

Si quieres encontrar trabajo en Singapur puede que necesites algo más que un buen currículo, experiencia, idiomas y ganas. Además de todas esas credenciales, importantísimas, tal vez debas haber nacido con buena estrella. Y no, no hablamos en sentido figurado. La cadena CNBC acaba de publicar un extenso reportaje en el que explica cómo la adivinación y el feng shui ha calado en el mundo empresarial hasta tal extremo que hay oficinas de Recursos Humanos en las que su valoración tiene un peso decisivo para velar la buena marcha del negocio. De paso, claro, los augures están viendo como el suyo se vuelve cada vez más rentable.

Importa el CV, e importa también cuándo naciste.

¿Es este un buen candidato? Esa es más o menos la pregunta que algunos empresarios de Singapur están trasladando a los augures y clarividentes cuando valoran currículos. Importan los méritos y credenciales del aspirante, claro, pero también otras cuestiones de corte mucho más subjetivo, como el día y la hora a la que nacieron. Al menos así lo expone la CNBC en un reportaje en el que muestra el alcance de la adivinación y prácticas místicas como el feng shui en el país.

No se trataría de un hábito omnipresente y extendido a todas las empresas, pero la cadena estadounidense presenta testimonios y cifras que demuestran que sí existe en algunas empresas. Eso y que la adivinación es un negocio bastante lucrativo.

Pero… ¿Para qué lo usan? Para tener más posibilidades de acertar en sus decisiones y valorar si un aspirante a empleado acabará encajando en la empresa. O al menos así lo consideran quienes recurren a este tipo de prácticas místicas. «Si el maestro de feng shui no ofrece una buena lectura es posible que no se le tenga en cuenta», reconoce Benedict, nombre ficticio del exempleado de una compañía de marketing en Singapur. Habla de primera mano porque su departamento era precisamente el que se encargaba de buscar y contratar personal.

Su experiencia personal —comparte con la CNBC— es que eran los maestros de feng shui, una tradición mística asiática que busca armonía entre los individuos y el entorno, quienes se encargaban de reducir la lista inicial de aspirantes. ¿Con qué criterio? Buscan candidatos que se «alineasen» con la compañía. «Si primero pasan la fecha de nacimiento al maestro de feng shui y la lectura resulta desfavorable el candidato queda descartado antes incluso de la entrevista», abunda Benedict.

¿Y qué dice la otra parte? No hay por qué basarse solo en testimonios anónimos de ex reclutadores. Los negocios dedicados a las artes místicas hablan abiertamente de este tipo de prácticas entre las oficinas de RRHH. «Las empresas pueden enviarme el ‘ba zi’ del candidato y preguntarme si es una persona adecuada para el puesto para el que están contratando», explica Mark Tan, directivo de Way Fengshui Group, firma con sede en Singapur a la que acuden cada año cerca de un centenar de compañías en busca de asesoramiento espiritual para contratar.

«El director de Recursos Humanos tiene que hacer su trabajo, pero nos convertimos en uno de los puntos a considerar cuando deciden contratar a alguien, sobre todo para puestos importantes», añade Tan. En su web, Way Fengshui recoge testimonios de clientes que muestran que hace mucho más que aconsejar sobre el personal. «En inversión en banca privada, además de experiencia y conocimiento, necesitamos suerte. Way Fengshui me permite planificar estrategias a largo plazo, consejos que he encontrado prácticos y beneficiosos», comenta una usuaria.

¿Qué dicen las cifras? Que a los augures y negocios que se encargan de dar consejos místicos no les va nada mal en la pequeña nación insular. Entre 2017 y 2021 el sector creció de forma más que considerable, tanto en extensión como en facturación. El número de establecimientos dedicados de una u otra forma a la adivinación en Singapur se incrementó un 32,6% según las estadísticas oficiales del país. Llega una búsqueda rápida en Google para encontrar artículos con listas de «los mejores lugares» y adivinos para conocer tu suerte en Singapur.

Y si bien puede parecer que el número de negocios ha aumentado de forma considerable el dato queda corto cuando se compara con el dinero que mueve el colectivo: sus ingresos operativos aumentaron más del doble, alrededor de un 70%, hasta situarse en decenas de millones de dólares. Nada sorprendente si se tiene en cuenta que en Singapur hay empresas que recurren a adivinos antes de decidir sus inversiones y ciudadanos en busca de augurios sobre la riqueza o el amor.

¿Y todo esto en Singapur? Así es. Una de las razones de que el fenómeno resulte tan curioso es que ocurre en Singapur, un país fuertemente urbanizado, con una economía fuerte, sede de importantes multinacionales y con un PIB per cápita que, según Trading Economics, marcaba más de 67.300 dólares al cierre de 2022.

El país dispone también de directrices de empleo justo que plantean que los trabajadores se recluten «en base a sus méritos», sin atender a cuestiones como la edad, raza, género, religión o estado civil. Curiosamente, la pequeña nación insular del Sudeste Asiático también acaba de convertirse en la economía más libre del planeta, destronando a Hong Kong, que llevaba décadas ostentando el título.

Imágenes: Joel Sow (Flickr) y Mike Enerio (Unsplash)

