Una inteligencia artificial ha escrito e interpretado un monólogo de Seinfeld. El resultado es asombroso

Hace solo unas semanas Blake Lemoine se convirtió en uno de los nombres más conocidos, comentados, debatidos, aplaudidos y vituperados del ruedo tecnológico. Al más puro estilo de las serpientes de verano, su ramalazo de fama fue fugaz; pero intenso. Si no lo recuerdas, te pongo al día: tras charlar largo y tendido con un chatbot (LaMDA) Lemoine, ingeniero de Google de 41 años, acabó convencido de que aquella inteligencia artificial (IA) estaba cobrando conciencia.

Tan seguro estaba de la peculiar sensibilidad LaMDA, que el ingeniero llegó a trasladar sus impresiones a sus jefes de Google. En Mountain View no opinaban igual, claro, y el caso acabó desatando un pequeño terremoto ético-filosófico-tecnológico que no tardó en viralizarse.

Las afirmaciones de Lemoine sobre la sensibilidad de la IA son tremendas y descorcharon ríos de tinta que aún fluyen y fluirán probablemente durante mucho tiempo. Puedes compartir sus palabras. Pueden parecerte una patraña. No importa. Al margen de su lectura más espinosa, lo indiscutible es que la actitud del ingeniero confirma que la IA ha alcanzado cotas inimaginables hace años.

Cada vez es más sugerente, más creíble, nos lo pone más difícil a la hora de diferenciar entre realidad e imitación o cazar deepfakes y cada vez, también, asombra más con demostraciones de algo que se parece tanto a la creatividad que resulta complicado verlo como «artificial».

En Speaking of AI, en YouTube, han querido demostrarlo de una forma más amena que los sesudos diálogos entre Lemoine y LaMDA, por momentos dignos de las páginas de El banquete de Platon. Su objetivo no es convencer de la supuesta conciencia de la IA, sino enseñar hasta qué punto es capaz de crear piezas que hasta hace poco creíamos patrimonio exclusivo de los humanos.

Lo habíamos visto en música, en pintura, en periodismo y en literatura.

Lo ha padecido la política.

Nos lo ha recordado hace nada DALL-E Mini.

Y ahora lo vemos en la interpretación. Y en un campo nada sencillo: el del humor.

Echando mano del modelo de lenguaje Generative Pre-trained Transformer 3 (GPT-3) y las herramientas Tacotron 2 y WaveRNN, los responsables de Speaking of AI han logrado que la IA escribiera e interpretara un breve monólogo con una voz que imita a la del comediante Jerry Seinfeld. «¡Los resultados son sorprendentemente buenos!», concluyen sus autores. La opinión la comparten la mayoría de usuarios que comentan el vídeo, que ponen como único «pero» la entonación.

Sus autores explican que el encargado de elaborar el guion fue GPT-3, una herramienta que utiliza deep learning y es capaz de generar textos similares a los que nosotros escribimos.

No me hagas hablar de esos alimentos «especiales» para gatos. El otro día vi uno que era «para gatos de interior». ¿Qué diablos es eso? ¿Ahora hay diferentes alimentos para diferentes tipos de gatos? No voy a empezar a dar a mi gato diferentes alimentos dependiendo de dónde se encuentre exactamente.

Siempre es algún tipo de sabor nuevo y loco, como «¡Sorpresa de atún y salmón!» o «¡Delicia de pollo e hígado!».

No necesito un nuevo sabor de comida para gatos cada dos semanas. ¡Dime qué tenían de malo los antiguos! Eran geniales.

¿Y por qué siempre tratan de engañarnos con estos nuevos sabores?