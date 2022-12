Una pareja ha pasado dos años experimentando con distintos métodos para dormir mejor. Esto han averiguado

Dormir bien es un factor clave de nuestra salud. Reposar adecuadamente es importante para que podamos sentirnos bien y rendir en condiciones el resto del día. De ahí que la calidad del sueño preocupe a tanta gente. El problema es que no todos los trucos funcionan a todo el mundo, pero ahora es fácil descubrir cuales lo hacen. Es lo que hizo una pareja.

Empezar con un ejemplo.

Hace un año, un post en Reddit explicaba el curioso experimento de una pareja. En el post, la propia pareja contaba cómo habían pasado año y medio experimentando con distintos trucos para poder dormir más y mejor y explicaban cuuales les funcionaron. La historia la recuperó hace unas semanas Greg Isenberg en Twitter, pero la pareja ya lleva dos años con su particular experimento y en el tiempo han ido refinando sus datos.

Según explica Isenberg la pareja fue realizando pequeños cambios en sus rutinas, introduciendo o abandonando prácticas durante periodos determinados de tiempo. Gracias al uso de aparatos y aplicaciones capaces de monitorizar el sueño la pareja comprobó los efectos de prácticas como no cosumir alimentos tres horas antes de acostarse, dejar el alcohol, controlar la cafeína, yoga, melatonina o glicinato de magnesio.

— GREG ISENBERG (@gregisenberg) November 25, 2022