Unos investigadores han creado una Game Boy con placas solares con la idea de olvidar las pilas para siempre

Lo normal (y sano) cuando se pasan horas con los videojuegos es parar de vez en cuando, por salud propia y para que el dispositivo respire, pero hablando de consolas portátiles o móviles a veces este parón llega antes si la batería se agota. Con la idea de que ese corte no sólo no nos fastidie la partida, sino que ni siquiera se produzca, unos investigadores han creado una especie de Game Boy con paneles solares.

La idea era lograr crear algo similar a la conocida videoconsola portátil de Nintendo, pero sin necesidad de batería o pilas. De ahí que las pequeñas placas solares sean la principal fuente de energía, aunque no es tan fácil como cambiar una fuente por otra y esta curiosa consola da para lo justo.

Una autonomía «para siempre», pero con limitaciones

Según muestra el propio equipo de investigadores de la Northwestern University (EE. UU.) y la Universidad de Delft (Países Bajos), a primera vista parece el hijo crecidito de una Game Boy y una calculadora, ya que de manera tradicional las segundas han incluido pequeñas placas solares para no necesitar pilas.

Dispone de botones físicos como la consola de Nintendo y la gran mayoría de las videoconsolas portátiles actuales. Las dimensiones y el factor forma coinciden con los de la Game Boy original, pero cambiando el marco de la pantalla por tiras de paneles solares, colocando una también en la parte interior. Además, explican que la presión de los botones es una segunda fuente de energía, por lo que la actividad del dispositivo se sustenta con estas dos fuentes para que, según ellos, «dure toda la vida encendido».

[embedded content]

Eso sí, el procesador (que no es el de la Game Boy original) es muy exigente y el recurrir a dos fuentes de energía provoca que haya algunos cortes en el suministro, algo que han tratado de evitar con un sistema propio de detección para asegurar que esto no afecte a las partidas. También han integrado un sistema de memoria para que si hay un corte no se pierda la partida, con lo que no es necesario guardar partida.

Según detallan, en un día que no esté muy nublado, las interrupciones son de menos de un segundo y ocurren cada 10 segundos de la partida (hablando de juegos que requieren «una cantidad moderada» de clics). Para los investigadores, con lo que han conseguido de momento su consola de carga solar es adecuada para juegos que no sean de acción, como el ‘Tetris’, el solitario o ajedrez.

Un simpático guiño para despertar la conciencia medioambiental

El equipo presentará su proyecto en la UbiComp 2020, una conferencia de proyectos de computación y tecnologías relacionadas que se realizará en septiembre. No consideran que la era de las videoconsolas sin pilas esté a la vuelta de la esquina, pero sobre todo quieren que su invento pueda ayudar a despertar el interés por todo lo que actualmente necesita baterías y podría quizás evitarse, pensando en el Internet de las Cosas (IoT) («nuestro trabajo es la antítesis del IoT», dice Josiah Hester, co-director de la investigación).

Es decir, la aparente motivación para crear este invento ha sido el coste medioambiental de las pilas, según explican. De hecho, no hace mucho dimos un repaso a todo lo que sigue usando pilas en 2020 y no eran poca cosa, entre ellos mandos de videojuegos y juguetes infantiles.

Las pilas, en efecto, siguen siendo una solución aparentemente práctica en muchos dispositivos y la prueba está además en que fueron el producto estrella en Amazon Basics, aunque en ese momento ya hablamos de que además de inconvenientes para el medioambiente su producción es insostenible: cada pila alcalina necesita 100 veces la energía que acaba aprovechándose durante su uso, según un estudio de OneZero.

Imágenes y toda la información | Northwestern University