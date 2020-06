‘Valorant’ ya está disponible para todos y gratis: cómo descargar el nuevo shooter táctico de Riot Games

Tras dos meses en fase de beta cerrada, ‘Valorant‘, el shooter táctico de Riot Games, ya está disponible para todos. La beta terminó el pasado 28 de mayo y durante estos días la empresa desarrolladora de ‘League of Legends‘ ha estado dando los últimos retoques de cara al lanzamiento. Ya no hay que ver streamings del videojuego ni nada por el estilo, sino que basta con descargarlo y empezar a jugar.

Cabe destacar que para acceder a ‘Valorant‘ es necesario crear una cuenta de Riot Games. Si ya jugabais a otros títulos de la empresa como ‘League of Legends’ o ‘Legends of Runeterra‘, es un paso que os podéis ahorrar, ya que es la misma. Si no es el caso, podéis hacerlo directamente desde este enlace. Dicho lo cual, vamos con las instrucciones.

Cómo descargar ‘Valorant’ y requisitos recomendados

Descargar ‘Valorant’ es extremadamente sencillo. Simplemente hay que irse a la web del juego y descargar el ejecutable. ‘Valorant’ es un juego free-to-play y, como total, descargarlo y jugarlo no conlleva coste alguno. Sin embargo, sí es posible gastar dinero real para comprar elementos cosméticos. Estos elementos no afectan al juego más allá de lo estrictamente estético, tal y como sucede en ‘League of Legends’ o ‘Fortnite‘, así que no son necesarios.

En lo referente a requisitos, ‘Valorant’ no es un juego particularmente pesado. De hecho, la compañía afirma que cualquier ordenador que cumpla con los requisitos mínimos podrá mover el juego a 30 FPS y que con la configuración de gama alta se podrán conseguir más de 144 FPS. En la tabla inferior lo tienes todo detallado:

PROCESADOR TARJETA GRÁFICA ESPECIFICACIONES MÍNIMAS Intel Core 2 Duo E8400 Intel HD 3000 ESPECIFICACIONES RECOMENDADAS Intel i3-4150 NVIDIA GeForce GT 730 ESPECIFICACIONES DE GAMA ALTA Intel Core i5-4460 3,2GHz NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti REQUISITOS DE HARDWARE PARA PC Windows 7/8/10 de 64 bits

4 GB de memoria RAM

1 GB de memoria VRAM

En el caso de que ya jugases a ‘Valorant’, hay un par de consideraciones a tener en cuenta. La primera es que casi todo el progreso que hayas hecho durante la beta cerrada se habrá borrado. Es decir, los contratos, agentes desbloqueados y el rango competitivo se han reiniciado. De esa forma, todos los jugadores tendrán cinco (de 11) agentes desbloqueados, todos los contratos pendientes y no tendrán rango.

¿Qué se mantiene? Las recompensas de la beta cerrada, es decir, los dos títulos, las dos tarjetas de jugador y el amuleto para las armas. También se mantiene el MMR (índice de emparejamiento) para las partidas públicas. Es decir, que los jugadores nuevos no se tendrán que enfrentar contra los más experimentados, ya que estos jugarán con gente de su nivel. El modo competitivo, por cierto, no está disponible de lanzamiento.

Si gastaste dinero en skins para armas durante la beta cerrada, estas también se perderán. Ahora bien, a los jugadores se les devolverán los PV (Puntos Valorant) correspondientes a la compra y un 20% adicional. Dicho de otra forma, si compraste 1.000 puntos, Riot Games añadirá 1.200 a tu inventario.

Las novedades que llegan a ‘Valorant’

Llegados a este punto, ¿qué novedades se han implementado en ‘Valorant’ en la versión final? Por lo pronto «Ignición», el episodio uno. Este incluye a una nueva agente llamada Reyna, que se incorpora a la parrilla de diez agentes que ya estaban presentes, y el mapa Ascent. De esa forma, ‘Valorant’ aterriza con 11 agentes, cuatro mapas y 17 armas. También se han realizado algunos balances, se ha añadido un nuevo modo de juego más relajado y se han realizado ciertos balances al juego.