«Vemos mucho margen de crecimiento en un servicio de atención más inmediato y las garantías extendidas», José Gandica, Product Manager de Motorola

Llegados al ecuador de 2021, Motorola ha ido presentando ya varios miembros de una renovada familia Moto G, sobre todo a nivel de nomenclatura. Según José Gandica, Product Manager de Motorola, a quien hemos podido entrevistar, ésta es la familia más importante de la división móvil de la marca, y nos ha contado sobre ella y sobre otros productos de la marca.

Motorola cuenta con un historial longevo, habiendo pasado por distintas fases a nivel empresarial y desde 2013 se han centrado sobre todo en la gama media, aunque completando su escaparate con propuestas de gama de entrada y también alta. Le hemos preguntado sobre sus productos, su estrategia y su visión de futuro, y esto es lo que nos ha contado.

La diversificación de los Moto G

Desde los primeros Moto G y E, con los años hemos visto que el catálogo anual ha ido en aumento. Este año por ahora ya hemos visto 15 modelos repartidos en varias de las gamas E, G y Edge. ¿Cómo definirías las bases de la estrategia de Motorola?

Jose: Moto G es la familia de gama media más importante de Motorola. Desde su lanzamiento en el 2013, lo que esta gama buscó es revolucionar el segmento de la gama media de los dispositivos de Motorola, que antiguamente eran dispositivos con uno o dos años de uso de una gama más premium rebajados de precio. Y entonces llega la familia Moto G para traer estos productos con muy buena calidad, con dos o tres prestaciones que se pueden encontrar en un producto de mayor precio más caros a precios menores. Es decir, lo que buscamos fue democratizar la tecnología con esta familia, y llegó a revolucionar este segmento medio de Motorola.

Desde el 2013 hasta el lanzamiento de esta décima generación de productos en la que nos encontramos ahora se han vendido más de 100 millones de dispositivos a nivel mundial y mantenemos una base de usuarios activos de más de 56 millones. Y esto creemos que habla muy bien de esta familia de productos, de su calidad y del apego de los fans que tenemos dentro de la familia Moto G, como os decía, la más importante.

Por su parte, la familia Moto E es la familia de la gama de entrada (Moto Essentials) y busca entregar a los consumidores productos de gran calidad, con un diseño sencillo pero elegante y con un rendimiento y unas capacidades limitadas por su precio pero que entregan al consumidor el producto que están buscando: un móvil de entrada.

Además de éstas, sí es verdad que Motorola tiene más familias: Motorola One, Motorola Edge, Motorola Razr. Y lo que buscamos precisamente es ir diversificando los productos para entregar, dentro de los diferentes segmentos de precios, las características o prestaciones que están buscando los usuarios dentro de cada uno.

Por ejemplo, cuando pensamos en la familia Edge (lanzada en 2020) ya era una gama más estilizada, con unos diseños de pantalla más atrevidos, con unos ángulos de visión en pantalla impresionantes, las curvas, etc. Cuando pensamos en la familia Razr, estamos rescatando esta marca icónica de Motorola y la estamos potenciando con la tecnología de pantalla plegable.

Llevándolo al ámbito personal, en mi casa yo crecí viendo a mi padre usar el Motorola StarTac y el antiguo Razr, y de hecho en Latinoamérica tenemos mucho apego a Motorola (soy venezolano).

En relación a esto, ¿por qué optar por los lanzamientos múltiples, con modelos a veces bastante similares, en vez de unos tres o cuatro anuales?

Jose: Ciertamente, con los años Motorola ha ido evolucionando los productos que va entregando al mercado y, como he comentado, a día de hoy estamos en la décima generación, de la cual llevamos presentados cinco productos en lo que llevamos de año, y estamos trayendo cada vez más sorpresas a los usuarios para que cada uno encuentre lo que necesita, que diga “tengo estas necesidades y este presupuesto, así que me compro este Motorola”. Ésa es la idea detrás de los lanzamientos.

¿Dónde quiere competir Motorola con la renovada familia Moto G?

Jose: Como comentaba, Moto G es la gama media, pero es una gama media amplia. Partiendo del Moto G10, que es el dispositivo de entrada de la familia y que tiene prestaciones que son impresionantes par su punto de precio, como la conectividad NFC, buscamos desarrollar a partir de este Moto G10 diferentes productos hasta llegar al Moto G100, que ya es un producto de gama media-alta con características y rendimiento de un tope de gama.

Entonces, lo que buscamos es democratizar la tecnología, entregar lo último en cada punto de precio. Por ejemplo, con el Moto G50 seguimos democratizando el 5G, el año pasado ya lo hicimos con el Moto G 5G Plus y el Moto G 5G. Igual que con el Moto G50 es la conectividad, en el caso del Moto G100 es la combinación de lo último en rendimiento con lo último en conectividad (5G y Wifi 6).

¿Qué caracteriza a cada una de las gamas actuales de smartphones Motorola?

Jose: Como comentaba, serían las siguientes:

Familia Moto E : E de “essentials”. Productos de entrada (essentials). Se trata de entregar una o dos prestaciones de gran interés (como puede ser una batería que dé 48 horas de autonomía) manteniendo un precio bajo, accesible.

: E de “essentials”. Productos de entrada (essentials). Se trata de entregar una o dos prestaciones de gran interés (como puede ser una batería que dé 48 horas de autonomía) manteniendo un precio bajo, accesible. Familia Moto G : busca democratizar tecnología en los diferentes puntos de precio. En la décima generación nos hemos centrado en tres puntos clave: la batería (más de 48 horas de autonomía), un sistema operativo limpio (como herencia de cuando fuimos parte de Google) y el rendimiento.

: busca democratizar tecnología en los diferentes puntos de precio. En la décima generación nos hemos centrado en tres puntos clave: la batería (más de 48 horas de autonomía), un sistema operativo limpio (como herencia de cuando fuimos parte de Google) y el rendimiento. Familia Moto Edge : busca entregar estilo. Que los usuarios sientan que lleva algo premium en la mano y con prestaciones de última generación.

: busca entregar estilo. Que los usuarios sientan que lleva algo premium en la mano y con prestaciones de última generación. Familia Razr: busca recatar un modelo icónico y lo último en algunas tecnologías, como la pantalla plegable.

¿Y la familia Motorola One?

Jose: De momento no trabajamos con ella en España, por ahora queda en América. De las seis regiones que trabajamos en Motorola y en cada una se trabaja de una manera. Por ello, por ejemplo, notaréis que cambian los nombres de algunos modelos según mercado.

Demográficamente, ¿en qué sector funciona mejor Motorola en España? ¿Y en el mundo?

Jose: En España, con la excepción de la pandemia, tenemos un punto de visita muy fuerte si lo englobamos también dentro de Latinoamérica. Algunos puntos de venta aquí son más «de turismo», en relación a que en Latinoamérica Motorola ocupa una posición muy sólida en el mercado con más del 22% de cuota de mercado. Y obviamente queremos rescatar esas ventas de esos usuarios de Latinoamérica que vienen a Europa y aquí adquieren productos de Motorola.

Así que tenemos esa fuerte posición en Latinoamérica y tenemos la percepción de que estamos creciendo mucho en Europa. Ya este año, si comparamos por ejemplo lo que es el primer trimestre de 2021 con el de 2020 crecimos un 278% a nivel envíos en Europa, lo que muestra una buena recepción de Motorola a nivel de mercado. Y desde el punto de vista demográfico, personalmente no me atrevería a decir cuáles son las edades que más consumen nuestros productos, pero Motorola es una marca conocida y lo que intentamos transmitir es una imagen renovada de la misma para alcanzar las generaciones más jóvenes. Queremos que este perfil de usuario, que utiliza las plataformas tecnológicas para comunicarse, para transmitir sus ideas, para alcanzar a otros que comparten sus ideas y sentimientos, encuentre en Motorola productos que sirvan de lanzadera tecnológica para comunicarse con otros.

La estrategia Moto y la competencia

¿Cómo ha sido para Motorola ver cómo las marcas chinas desbancaban a Moto de la gama accesible, tan bien establecida con los G?

Jose: Ciertamente vivimos en un mundo más competitivo, lo cual es bueno para los usuarios porque los fabricantes nos tenemos que esforzar para hacer las cosas mejor, a buscar mejores prestaciones para los usuarios, desarrollar mejores tecnologías, etc.. Desde esa perspectiva queremos tomarlo con una visión positiva; podemos hacer las cosas mejor. Estamos trabajando para nuestros usuarios, para entregar los mejores productos.

En algunos mercados como el latinoamericano, como mencionaba, tenemos una presencia sólida, muy fuerte, que cuidamos (en Brasil, Argentina, México, etc. estamos en las primeras posiciones). También en Europa empezamos a crecer, como en Italia, Polonia o Reino Unido. Estamos haciendo un enfoque en mercados específicos con la idea de afianzarlos, y luego seguir creciendo y desarrollando otros. Ésa es la perspectiva de crecimiento que estamos manejando.

¿Planea Motorola recuperar los móviles de gama premium más allá del Razr plegable?

Jose: Tenemos estos modelos icónicos, como lo fue el Razr, y en ese caso lo rescatamos con el Razr 4G y el Razr 5G. Aprovechamos que tenemos esta tradición tecnológica y que estamos escuchando activa y continuamente al mercado, y en base a ello definimos un portfolio. Estamos entendiendo qué es lo que mejor funciona y qué es lo que podemos hacer para que funcione mejor.

¿Y no nos dirías si tenéis en la recámara algún otro modelo histórico para recuperar?

Jose: [Risas] Bueno, como decimos en Motorola, stay tuned. Vendrán nuevas y grandes sorpresas.

Al hablar de las familias, nos has mencionado ese punto clave del software, de que Motorola apueste por un Android “limpio”, stock. En relación a Android One, ¿ha dejado Motorola de valorar Android One como versión de sistema?

Jose: Android One es un proyecto de Google que en su momento despertó mucho entusiasmo por sus características: tres años de actualizaciones, un sistema operativo bastante limpio con guidelines directas de Google para los fabricantes… Pero no todo el mundo se subió en ese tren porque tiene sus restricciones. Por ejemplo, los fabricantes que aplican capas de personalización (no es el caso de Motorola, ya que My UX es una app de personalización y no una capa) tenían que hacer sacrificios. Por ello, Android One a nivel de fabricantes no tuvo esa repercusión.

La apuesta por el software que añada y no duplique

Hablando de My UX, ¿qué camino se va a seguir con ella: mantener “el alma de Android puro” o la idea es que vaya derivando en algo distinto como otras capas de personalización?

Jose: Nosotros aprovechamos Android stock, que es un desarrollo muy potente de Google desarrollamos sobre él. Es decir, no queremos duplicar servicios. Queremos aprovechar los servicios que existen para entregar elementos diferentes a los usuarios.

Queremos entregar a los usuarios prestaciones que aporten valor a la experiencia de usuario manteniendo el sistema operativo tan puro como se pueda

Por ejemplo, para que los usuarios accedan de manera rápida a la linterna añadimos una función, o el giro de muñeca para acceder a la cámara. Es decir, queremos entregar a los usuarios prestaciones que aporten valor a la experiencia de usuario manteniendo el sistema operativo tan puro como se pueda, porque esto ayuda a obtener rendimiento (los procesadores responden de una manera mucho más eficiente al integrar un sistema operativo limpio). Esto llega a los usuarios para que ellos personalicen su dispositivo de la manera que ellos quieran.

En las últimas entregas, por ejemplo en el Moto G100, ya hablamos de Ready For. Es un ejemplo de que no añadimos complejidad, de que estamos desarrollando sobre la base de Android para entregar prestaciones nuevas a los usuarios.

Hilando con esto, ¿qué planes hay para “Ready For”? ¿Se ampliará a más móviles o quedará en unos pocos para que sea además algo diferencial dentro del catálogo?

Jose: Ready For llega para entregar cuatro entornos al usuario:

Modo desktop: el móvil es un ordenador de bolsillo que podemos conectar a periféricos con cable o inalámbricamente.

Videoconferencias: con la cámara de 64 megapíxeles del Moto G100 y la función del audio zoom (para cancelar el ruido del entorno).

Hacer vídeos de streaming: que sea conectar la pantalla y listo.

Gaming: al final todos somos unos gamers casuales (yo mismo paso unas tres o cuatro horas semanales) Es también una consola de bolsillo que podemos conectar a una pantalla y que así cambie la experiencia.

Respecto a lo que viene con Ready For, llegarán muchas sorpresas muy agradables con los nuevos lanzamientos, así que nuevamente te digo lo de Stay tuned.

Tengo 250 euros y necesito un móvil. Con toda la oferta que hay, ¿por qué un Motorola ahora mismo?

Jose: Primero te voy a hablar de lo que haría yo, de qué haría José Gandica. Yo soy un freaky y empezaría a buscar y buscar: qué me ofrece las mejores prestaciones, qué me ofrece el mejor rendimiento, que me da más libertad en torno a que no tenga que preocuparme todo el tiempo de conectar un dispositivo. Cuando empiezas a sumar y restar prestaciones, y teniendo en cuenta que el mercado español es muy competitivo, hay que observarlo bien. Se están haciendo cosas muy interesantes, como también nosotros. Y si ponemos en valor qué ofrece Motorola yo pienso en calidad de producto, y también en batería.

En España también nos gusta irnos de paseo, o el fin de semana completo, y con Motorola no me preocupo de la carga. También pienso en la experiencia fotográfica; si no me voy a llevar mi cámara con un Motorola puedo sacar buenas fotos de paisajes, con el gran angular. La cámara de Motorola me da calidad suficiente y detalle sobre todo con buenas condiciones de luz.

En este sentido, cuando buscas un buen dispositivo por unos 250 euros, yo te diría Moto G30, porque además te gastas mucho menos y te ahorras un dinero para otro plan [risas]. O bien ahorrar más para ese presupuesto e ir al Moto G100.

¿Hay hueco para tantos fabricantes de móviles en el mercado?

Jose: Como comentaba, esto beneficia a los usuarios y nos obliga a hacer un feedback activo, por lo que tanta variedad alimenta dicho feedback. Por ello, pensamos que existan muchos o pocos fabricantes, al final lo que hacemos es ver qué dice el usuario, sacar con pinzas qué es lo que se busca para transformarlo en producto y que éste se adapte las necesidades.

OPPO y Xiaomi han mostrado ya (aún no en el mercado) tecnologías de carga inalámbrica sin contacto (para mí, la verdadera carga inalámbrica), pudiendo alejar el dispositivo de la base de carga entre 50 y 100 centímetros. ¿Podemos esperar algo parecido con la alianza con GuRu? ¿En qué estado se encuentra?

Jose: GuRu es nuestro partner para el desarrollo de una carga inalámbrica y tiene una frase potente que me encanta: “imagina un mundo sin cables”. Y esto es realmente lo que estamos buscando. Es decir, lograr potenciar una carga realmente inalámbrica, porque coincido contigo, una verdadera carga inalámbrica es cuando no tienes que tener el móvil sobre una base.

Esta tecnología es la que nos ofrece GuRu, que se denomina Smart lensing, con la cual hasta ahora nos han comunicado que ofrece carga hasta 1 metro de distancia. Esperamos un gran desarrollo en esta parte, GuRu tiene una gran capacidad de miniaturización de esta tecnología hasta el punto en que permite incrementar la eficiencia energética y también de coste.

En los móviles más potentes de Motorola de este año no vemos cargas rápidas (con cable) muy potentes. ¿Por qué no se ha optado por cargas de 30 o más vatios teniendo en cuenta la competencia?

Jose: Siempre hay que pensar cuál es el beneficio real. Nuestro sistema de carga rápida, el Turbopower, ya da horas de autonomía por unos minutos con 20 vatios. Entonces, ¿realmente vale la pena aumentar esta prestación de carga en los móviles sacrificando otras?

Normalmente esto es un intercambio, qué obtienes y que das a cambio. Tú decides dónde pones más recursos. Y lo que hemos visto es que en los móviles que están próximos al rango de precio de los 200 euros ponemos este límite porque con unos minutos ya tienes horas de carga, de modo que se mantiene el precio y se da una buena experiencia. Depende del punto de precio vamos ofreciendo más capacidad, por ejemplo, el Moto G9 Plus ofrece 30 vatios.

Una mirada al futuro

Pensando en lo que está por venir, ¿cuál es la tecnología, componente o característica que más margen de innovación tiene en los móviles actuales, según tu punto de vista?

Jose: A colación de esto, ahora estamos dedicando un esfuerzo impresionante a ThinkShield for Mobile, que más que una marca es una extensión de un marco de trabajo de los ordenadores Lenovo que sirve para ver dónde creemos que hay margen de mejora, sobre todo en el segmento empresarial. Éste es un segmento que tiene muchas posibilidades de desarrollo. Los pilares de esto, y las áreas que vemos con mejora potencial, son la seguridad (a nivel de software y hardware), interacción (con herramientas como Zero Touch, para que el usuario ni siquiera tenga que tocar su dispositivo para desbloquear el dispositivo), productividad y un servicio “24/7/365”, y en esto último vemos mucho margen de crecimiento. Los usuarios están cada vez más preocupados por tener un servicio de atención más inmediato y con garantías extendidas. Y aquí es donde hay que poner el foco, para que los usuarios tengan una respuesta oportuna en cada momento ante cualquier situación.

¿Cómo ves a Motorola dentro de cinco años?

Jose: Desde el punto de vista de España, de la mano de nuestra Country Manager Carolina Prieto, tenemos una expectativa de crecimiento. Queremos alcanzar más cuota de mercado, afianzarnos en nuestros canales de distribución y queremos colocar la imagen de Motorola dentro la mente de nuestros consumidores. No sólo de quienes la conocen (es una marca con mucha tradición tecnológica), sino también en los más jóvenes.

¿Y cómo ves a la industria de los móviles en cinco años?

Jose: Estamos dando pasos agigantados en la actualidad. Hace 20 años había que tener varios dispositivos para cubrir las distintas necesidades, ahora lo tenemos todo integrado [en el móvil]. Creo que el futuro va en dirección de la convergencia; cada vez estamos integrando más prestaciones en un solo dispositivo. Y lo que puede pasar con la virtualización de los servicios es que un dispositivo móvil sea más que suficiente para abarcar toda la productividad que necesitamos, tanto en el hábito personal como laboral. Es decir, de cara al futuro lo que veo es convergencia tecnológica, integración de cada vez más servicios y prestaciones dentro un dispositivo único de modo que el usuario que tenga que cargar cada vez menos dispositivos encima [risas]. Y bueno, Lenovo agrupa todo esto y por eso tenemos el potencial para desarrollarlo.

Para terminar, ya que nos has confesado que eres freaki, hemos de decir que nosotros también los somos un poco. ¿Crees que podría volver el Moto Z con sus módulos o Motorola ya ha descartado los móviles modulares?

Jose: Curiosamente, hace poco leí una publicación en la que se colocaba en duda la vida de estos móviles modulares. Pero al final, no sabemos por dónde va a ir la demanda y es una posibilidad que el mercado lo pida, así que si se da el caso, tendremos que dar al mercado lo que demanda.