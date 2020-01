«Veremos televisores microLED comercialmente más pronto de lo que esperamos», entrevista a Nacho Monge (Samsung)

Durante los últimos años que hemos podido entrevistar a Nacho Monge, TV & AV Marketing Manager de Samsung España, nos ha hablado de las bondades de los televisores QLED de Samsung, anticipándonos también la llegada de la resolución 8K cuando muchos pensábamos que todavía faltaban años. Pero ahora el discurso de Samsung en televisores empieza a virar hacia una nueva tecnología: el microLED.

Aprovechando nuestra visita al CES 2020, donde Samsung ha anunciado sus nuevos televisores QLED 8K sin marcos, paneles microLED y hasta un televisor en vertical, hemos vuelto a realizar una entrevista para conocer los últimos detalles sobre las tecnologías que prepara Samsung para los próximos años, el estado del 8K y su rivalidad con el resto de competidores.

Qué tecnología llega con los nuevos televisores Samsung para 2020

Entre las tendencias en televisores que hemos visto este año está la llegada del HDMI 2.1, nuevos modos de cine como Filmmaker y claramente la consolidación del 8K. Sin embargo, pese a ganar varios apoyos como los de LG o Sony, el 8K sigue teniendo un largo recorrido por delante. No podíamos iniciar esta entrevista sin preguntarle directamente.

Siguen habiendo muchos escépticos del 8K. ¿Qué le dirías a los que hasta ahora no están convencidos?

«A partir de 2020, vamos a tener móviles grabando en 8K continuamente»

«Pues les diría varias cosas. Primero, que el 8K es una carrera de largo recorrido. Empezamos a hacer los primeros tests hace bastante tiempo, en 2015. Ahora mismo en 2020, ya tenemos un estándar de códecs, ya tenemos un estándar de conectividad. Y a partir de 2020 vamos a tener cámaras que graban 8K en nuestra mano, es decir, vamos a tener móviles grabando en 8K continuamente. Por lo cual el ecosistema se va a enriquecer y los contenidos van a mejorar notablemente.

En segundo lugar, Samsung está trabajando con los grandes generadores de contenido para traer contenido en 8K. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por un lado decir que este año los J.J.O.O se van a grabar en 8K en Tokyo. Eso nos generará una gran cantidad de contenidos 8K y un gran ruido sobre esta resolución. Por otro lado, es conocido nuestro partnership con Youtube y con Amazon. Con los primeros hemos desarrollado un códec nuevo, una tecnología nueva. Se llama AV1 y nos permite ser capaces de generar el streaming 8K de manera más fácil, más ágil y más sencilla. Y muy pronto lo tendremos igual con Amazon.

En tercer lugar, no todo es 8K nativo. Sino cómo hacemos el escalado de cualquier tipo de contenido a calidad 8K. Para eso es fundamental el procesador que tiene Samsung, nuestro procesador Quantum, donde a través de la inteligencia artificial somos capaces de hacer un escalado que es un 98% igual que si fuese un 8K nativo».

«A través de la inteligencia artificial somos capaces de hacer un escalado que es un 98% igual que si fuese un 8K nativo».

La llegada del 8K está ganando tracción, pero sigue muy presente la diferencia de criterios que aplican las marcas respecto a esta nueva resolución. Mientras hay fabricantes que utilizan la definición de la Consumer Technology Association (CTA) basada en la ‘Modulación de Contraste’, otras marcas como Samsung han decidido apostar por una nueva asociación.

Hablamos mucho de 8K, pero todavía no hay un estándar bien definido. Algunas marcas eligen la modulación de contraste como parámetro esencial para definir qué es y qué no es 8K real, pero vosotros estáis en otro camino. ¿Cuál es la postura de Samsung?

«Samsung lo que cree es en la Asociación 8K, que hemos creado junto con otros fabricantes y desarrolladores de contenido. En la Asociación 8K cumplimos ampliamente con los requisitos que se ha acordado entre los grandes ‘players’. El estándar por el cual se han guiado durante 2019 es un estándar muy antiguo sin criterios realmente fijos en cuanto a contenidos 8K, por eso Samsung desde un primer momento quiso juntar a los principales players para crear una asociación 8K».

«El estándar por el cual se han guiado durante 2019 es un estándar muy antiguo, sin criterios realmente fijos en cuanto a contenidos 8K»

Centrándonos en esta mejora del contraste. Preguntamos a Nacho Monge por los avances en el catálogo de estos nuevos televisores 8K para 2020. «En nuestras teles, la calidad de imagen que somos capaces de reproducir en 8K mejora notablemente no solo por el contraste sino por otras muchas variables del televisor como puede ser el brillo o la capacidad de respuesta del producto».

Además de la propia tecnología del televisor, uno de los aspectos que más afecta al color es el HDR. Tanto el año pasado como este, los televisores Samsung procesan contenidos HDR10+, pero no Dolby Vision. Y actualmente la oferta de películas con este último formato de HDR es muy superior. ¿Se incorporará el soporte completo a Dolby Vision?

«Samsung apoya plataformas abiertas, y nuestra plataforma es HDR 10+. Digamos que somos más estrictos o que no somos tan favorables al apoyar plataformas más cerradas, como podría ser el caso de Dolby Vision. Creemos más en plataformas abiertas que no tienen ningún coste tanto para el creador del hardware como para el creador del contenido y finalmente para el consumidor».

«Creemos más en plataformas abiertas que no tienen ningún coste tanto para el creador del hardware como el creador del contenido»

Los televisores de gama alta lanzados por Samsung en 2019 implementan algunas prestaciones de HDMI 2.1, como ALLM y VRR. Sobre esta nueva conexión preguntamos al responsable de Samsung. «Todos los televisores Samsung QLED 8K tendrán HDMI 2.1», nos afirma. Aunque no está tan claro en el caso de los modelos 4K, donde dejan la puerta abierta a que algún modelo concreto sí lo incorpore. «Estamos revisándolo actualmente».

¿Ha mejorado el Full Array en la gama 2020? Además del apartado estético; ¿hay alguna mejora en la retroiluminación de vuestros modelos para 2020?

«Lo que hacemos es que el Full Array tenemos diferentes niveles. Tendremos un nivel superior o muy premium en los televisores 8K y también tendremos un Full Array muy potente en los QLED 4K».

De las nuevas QLED 8K, lo más llamativo a primera vista es sin duda su diseño ‘Zero Bezels’. En el modelo Q950TS, vuestro nuevo «buque insignia» con resolución 8K, los marcos se han eliminado casi completamente. ¿Cuál ha sido la dificultad para reducirlos?

«No podemos entrar en todos los detalles. Sí decir que realmente es complicado llevar la pantalla a un 99%. De hecho es por eso que no lo hayamos conseguido hasta ahora. Y de hecho no es posible incluso hacerlo en los móviles al nivel que ha llegado el televisor».

¿Qué ha cambiado este año para que sí hayáis logrado?

«La inversión en I+D».

¿Llevaréis este diseño a los televisores de gama alta con resolución 4K UHD?

«Probablemente. Trabajaremos para que en años venideros podamos traerlo».

¿»Próximos años» es cercano o lejano?

«Como algo más cercano. Año tras año veremos como gamas más accesibles introducirán este tipo de diseño y tecnología».

Repasando las tecnologías de Samsung, una de las herramientas que diferencia al fabricante surcoreano del resto es su forma de ofrecer las conexiones. Nos referimos al One Connect, por el que también le preguntamos. «La conectividad sigue siendo la misma, aunque introducimos el HDMI 2.1. El One Connect como tal es una herramienta muy apreciada por el consumidor y la ponemos en los productos más premium de Samsung. La mayoría de gama QLED se puede conectar con un único cable que va a la pantalla».

Entre las mejoras a nivel de procesamiento y adaptación, una de las novedades es la imagen adaptativa que cambia en función de dónde veamos el televisor. ¿Cómo detecta la tele qué tipo de personalización debe realizar?

«Nuestra imagen es capaz de adaptarse a la luminosidad de la habitación y adapta también el sonido en función de cómo sea la habitación. Si vamos en cuanto a la luminosidad, el TV incorpora una serie de sensores y en función de la luz mete más o menos brillo a la pantalla para optimizar la calidad de imagen. Si hablamos de sonido, cuando enciendes el televisor te pide que dejes el mando donde te sientas normalmente y el mando manda una señal por toda la habitación para medirla y así adaptarse».

¿Este proceso se realiza en el dispositivo o se conecta a la nube?

«En el dispositivo».

Se hace mucho hincapié en la inteligencia artificial, pero la barrera no queda clara. ¿No son solo algoritmos? ¿Por qué se le llama IA cuando simplemente son unas cuantas fórmulas?

«¿Cómo funciona esto? Todos los televisores, los tradicionales sin IA, lo que hacían era traer una serie de algoritmos para traer ese escalado de imagen. Eran una serie de fórmulas limitadas. ¿Cómo lo hace Samsung para traducirlo con la IA? El televisor viene con una serie de algoritmos y nuestros servidores externos van aprendiendo de lo que está viendo el consumidor, añadiendo nuevas fórmulas y cada cierto tiempo cuando encontramos mejoras en esas fórmulas, o fórmulas nuevas, lo enviamos a todas las televisiones a nivel mundial. De hecho, si tuvieses un televisor con IA pero no ves tanto la tele como yo, porque tengo hijos, nos mejoraría a los dos lo mismo. Samsung la lanza a partir de software para todos».

Nuestros servidores externos van aprendiendo de lo que está viendo el consumidor, añadiendo nuevas fórmulas y cada cierto tiempo lo enviamos a todas las televisiones a nivel mundial».

Una de las promesas de Samsung durante la keynote de su CEO, HS Kim, en el CES fue sobre privacidad. «Una IA en la que podamos confiar», decía el presidente de la compañía para a continuación hacer la promesa de que Samsung no compartiría ninguna información con terceros salvo que tuviera nuestro consentimiento expreso. ¿Es posible realmente asegurar que no habrá escándalos?, preguntamos. «Yo ahí me tengo que remitir a lo que se dijo en la keynote», nos explica sin poder darnos más detalles. «Lo que sí podemos decir es que Samsung está muy comprometido con la seguridad de nuestros consumidores», afirma antes de recordar las ventajas de Knox, su plataforma de seguridad en móviles y ampliable a todos los dispositivos.

MicroLED, The Sero y otras tecnologías de futuro

QLED sigue siendo la tecnología sobre la que gira el catálogo de Samsung, pero para los próximos años la marca prepara importantes cambios en su segmento más premium. Y microLED tiene todos los números de ser la tecnología por la que Samsung apostará próximamente. El año pasado, también en Las Vegas, Samsung mostró su tecnología microLED en 75 y 292 pulgadas. Este año, la marca da un paso más y nos anticipa hasta seis tamaños de pulgada diferentes.

¿Cómo explicarías a una persona en qué consiste la tecnología microLED de manera sencilla?

«Para la tecnología microLED lo que explico es que trae lo mejor de las dos grandes tecnologías que hay ahora mismo en el mercado. Por un lado es una tecnología que por sí misma es capaz de generar la luz (‘self emitting’) y por otro no tiene limitación en cuanto a los niveles de brillo. No estamos limitados ni en cuanto a resolución ni en tamaño. Somos capaces de apagar y encender cada píxel de manera independiente, igual que en OLED; pero es inorgánico, con lo cual no tiene problemas de quemado de panel. La tecnología actual de microLED nos permite que no estemos supeditados a un tamaño específico y resolución, podremos ampliar esto como veamos».

«MicroLED trae lo mejor de las dos grandes tecnologías que hay ahora mismo en el mercado».

¿Qué es lo que permite este diseño modular?

«La propia tecnología que viene con el microLED. Cuando lo vamos añadiendo, el software del televisor empieza a ver cuántos paneles hay y en función de eso va haciendo la imagen».

La tecnología microLED es modular, lo que permite fabricar televisores de múltiples formatos e incluso a base de celdas. #CES2020 pic.twitter.com/q1xluU4OZ2 — xataka (@xataka) January 6, 2020

Suena muy curioso y de hecho hemos visto una pequeña demostración. Pero, ¿eso se implementará en un televisor a nivel comercial? Quiero decir, ¿será posible por ejemplo pagar 1.000 euros para ampliar la pulgada?

«La realidad es que microLED sigue en un estado de desarrollo, pero veremos televisores microLED comercialmente más pronto de lo que esperamos».

«Veremos televisores microLED comercialmente más pronto de lo que esperamos».

¿Entonces apuntan para este año?

«No podemos decir. Aunque ya se han anunciado distintos tamaños de pantalla. Lanzamos 292″ con The Wall hace dos años y hemos seguido bajando».

Respecto al microLED, nuestro compañero Juan Carlos tenía una pregunta técnica que trasladamos al equipo de Samsung. Y es que desde un punto de vista técnico, los televisores micro-LED son atractivos porque nos ofrecen una calidad de imagen equiparable a la de los dispositivos OLED, pero no adolecen de los problemas de retención y degradado de estos últimos. La duda en cuestión era: ¿la proximidad de los diodos no provocará problemas de sobrecalentamiento a medio plazo? «No lo sé», confiesa Nacho Monge.

Te lo vuelvo a preguntar de otra manera. Se habla mucho de la retención de imagen en el OLED. ¿Cuál es la durabilidad en el caso del microLED?

«Tienen la misma vida útil que lo que tendría un televisor QLED, que es entorno a 25 años».

MicroLED no es la única tecnología de futuro para Samsung. En octubre del año pasado vimos la noticia de que Samsung invertirá más de 10.000M€ en fabricar paneles QD-OLED. ¿Cómo encaja con la apuesta por el microLED?

«Samsung, como líder de fabricación de paneles, investiga las mejores tecnologías que vayan a poder sobrepasar la tecnología premium actual, que son QLED y OLED. Trabajamos e invertimos en este tipo de tecnologías como la que has mencionado».

Si con QLED y OLED teníamos dos nombres que en numerosas ocasiones pueden confundirse, con la llegada del microLED o el QD-OLED tendremos más tecnologías por aprender. Y no son las únicas. Marcas como TCL o LG apuestan a su vez por el miniLED. No así Samsung, quien nos confirma que «en ningún caso nuestra línea de desarrollo es con miniLED».

Y es que estas tecnologías no son exclusivas de cada marca. De hecho, hemos visto otras marcas con paneles QLED. «Al final, como líder de la industria de televisión, lo que hacemos es sacar las mejores tecnologías y hay otros fabricantes que o bien compran nuestra tecnología o la imitan de alguna que otra manera. Cuando hay gente que nos sigue es una decisión acertada haber apostado por Quantum LED».

The Sero y esa curiosa apuesta por el contenido vertical. ¿Llegarán a España?

«Sí. Entorno marzo y abril.

¿Qué tipo de consumidor puede estar interesado en un televisor así?

«Hay muchos tipos de consumidores. Tenemos identificado un consumidor, entorno a 30 y pocos años, los millennial, con un gran consumo de contenidos digitales de vídeos, a través de internet o del móvil. Pero que tiene cierta limitaciones porque el móvil no es el mejor aparato donde ver contenido. Para eso está Sero, para vídeos verticales pero que a su vez se puede utilizar en posición normal».

Los televisores tipo The Sero tenderán a rotar para dar al consumidor esa versatilidad en los dos formatos».

¿Tendrá también un «precio millennial»?

«Tendrá un precio… que estará acorde con el producto. The Sero se engloba dentro de una nueva gama, dentro de la parte lifestyle TV».

Y para el futuro, ¿crees que al final veremos televisores verticales que no rotan?

«Bueno, el producto totalmente vertical ya lo tenemos. Está en la parte ‘profesional display’. Yo en el hogar, creo que este tipo de televisores Sero tenderán a rotar para dar al consumidor esa faceta, esa versatilidad en los dos formatos».

Hay otras dos gamas que Samsung engloba dentro de la serie ‘lifestyle TV’ y que este 2020 se han renovado. Se trata de las nuevas The Frame, con marcos y fondos que se confunden con un cuadro y The Serif, con diseños vanguardistas.

¿Cuál ha sido la recepción de The Frame en España?

«Con The Frame empezamos hace tres años, con una distribución reducida y poco a poco el producto ha mejorado. Tenemos The Frame junto con QLED, lo que hace que ese producto sea realmente atractivo, con unas ventas que año tras año se van duplicando».

Y en el caso de The Serif, otra gama orientada a un público muy concreto. ¿Qué feedback habéis recibido?

«The Serif la introducimos hace dos años, la discontinuamos y la hemos vuelto a introducir porque nos la pide el consumidor. Serif igual que Sero y Frame se engloba en lifestyle, cada una tiene un consumidor. Sero es millennial, Frame para aquellos que les gusta el arte y tele algo más global, Serif para los amantes del interiorismo. Gente que nos lo ha ido solicitando tendrán otra vez la posibilidad de tenerlas».

Estos días de la feria hemos visto televisores con diseños de lo más extravagantes. ¿Tendréis también televisores transparentes?

«Tenemos un desarrollo en profesional Display con tecnología LED, pero no en comercial».

Cómo afronta Samsung este importante año de J.J.O.O y Eurocopa

Si 2018 fue un año importante por el Mundial de fútbol, este 2020 también es otro año marcado en la agenda de los fabricantes de televisión. En Europa, los fabricantes esperan que las ventas crezcan gracias a la Eurocopa, pero será casi en la antípodas españolas donde se realizará una batalla todavía mayor. Los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 será posiblemente el acontecimiento que suponga el despegue de la resolución 8K. Un gran evento deportivo del que se espera que ayude a la expansión de los televisores de última generación.

«Los fabricantes siempre intentamos traer la última tecnología cuanto antes, pero siempre va a venir luego algo mejor. Tendremos todo el lineup introducido nuevo, entre marzo o abril estará todo», nos explica Nacho Monge.

Háblame del mercado de televisión en España. ¿Cuál es el tamaño más popular?

«El tamaño más popular que más se vende es 55 pulgadas. Con un gran crecimiento en 65 y 75 pulgadas.

¿En qué tamaños estará el foco para este año?

«Lo que vemos que se va a notar con la Eurocopa es en el segmento de 75″ y más, que prevemos que crezca. Hasta el doble de lo que se ha vendido durante 2019».

«Prevemos que el segmento de 75″ o más pulgadas crezca y signifique el doble de lo que se ha vendido durante 2019».

A nivel de mercado en España, la primera posición está muy disputada entre la primera y segunda marca. ¿Cuáles son los últimos datos de cuota que manejáis?

«La primera posición está ocupada por Samsung. Básicamente es líder en el mercado español en 2019, por onceavo año consecutivo. Líder a nivel total».

Ante esta pregunta, desde Samsung nos dejan tres datos para ejemplificar su posición de fuerza dentro del mercado español. A nivel de tamaño: «7 de cada 10 televisores que se venden en España de 75 pulgadas son de Samsung». En cuanto a resolución: «UltraHD 4K, sacamos más de diez puntos al segundo jugador, que es otra marca coreana». Y finalmente, a nivel de tecnología: «Samsung vende más QLED que todos los OLED juntos» (refiriéndose a LG, Sony, Panasonic y demás).

«Samsung vende más televisores QLED que todos los OLED juntos del resto de marcas.»

¿Qué objetivos tenéis marcados para 2020?

«Es un año de Eurocopa y esperamos un crecimiento. Aunque estamos rodeados de una situación macroeconómica bastante complicada y con bastante incertidumbre, aún así esperamos que se comporte positivamente el mercado y desde luego esperamos que en los meses de verano haya un gran repunte en las ventas».

Hemos hablado de gran pulgada como más de 75″, pero qué hay de la «gran gran pulgada». Y con ello me refiero a las de más de 90 pulgadas. ¿De qué cuota hablamos?

«Muy poca. Tenemos que considerar que 75″ y más es un 3%. Más de un 80% es menos del 0,5% del mercado».

¿Fue un error apostar tan fuerte por los televisores curvos?

«No, fue un desarrollo tecnológico que fue realmente aceptado y de hecho es una tecnología que ahora mismo la estamos poniendo al servicio de los monitores de gaming«.

Algunas compañías como Huawei nos han mostrado sus televisores con HarmonyOS y cámara frontal. ¿Acabarán siendo los televisores también tablets grandes, más parecidos a un móvil y con capacidad de llamar?

«Samsung trabaja con su plataforma Tizen OS. Llevamos trabajando en nuestro sistema cerca de cuatro o cinco años y de hecho está ampliado a la gran mayoría de dispositivos Samsung. El tema de la cámara frontal lo tuvimos hace seis o siete años y el feedback que nos dio el consumidor era que no lo utilizaba. Dejamos de incorporarlo para abaratar el coste».

«El tema de la cámara frontal lo tuvimos hace seis o siete años y el feedback que nos dio el consumidor era que no lo utilizaba».

Samsung fue la primera marca en añadir Apple TV. Este año viene Disney+ y los contenidos parecen ser otro de los puntos donde las marcas vais a competir. ¿Qué tipo de contenido exclusivo ofrecerán este año los televisores Samsung?

«Los televisores Samsung viene con una app llamada TV Plus, exclusiva de Samsung. Juntamos más de 20 canales gratuitos en UHD para que desde el día uno el usuario pueda consumir contenidos UltraHD reales».

Y en España, ¿de esos contenidos UHD cuál me recomendarías?

«Bueno, TV Plus tiene contenido de deporte, de cocina… A mi los de deporte en general me gustan».

Salud, gaming… hay muchos mercados que últimamente se están asociando a la televisión. ¿Por qué esta tendencia de ampliación? ¿Estamos volviendo al salón para hacer tareas que antes hacíamos en la habitación, el gimnasio o en otros lugares?.

«Nosotros entendemos el televisor como el centro de entretenimiento familiar. Y el televisor no solamente lo vemos como para ver contenidos de vídeo, también para jugar a juegos. QLED es el mejor producto, el mejor televisor para jugar. Es el televisor con una capacidad de respuesta más corta, el lag de 15 a 10ms que hemos reducido este año. También tenemos el modo juegos que nos mejora muchísimo el contraste para poder ver mejores los contenidos».

«Luego el tema salud es porque es un mercado muy grande y muy potente, el consumidor quiere ser capaz además de en el teléfono, en su casa poder practicar el deporte y por ello hemos llevado este año Samsung Health al televisor».

Durante este CES, Samsung ha sido una de las marcas que más han apostado por aprovechar la feria para mostrar sus novedades. Algo que personalmente al equipo de Xataka le ha convencido, pues varios de nosotros hemos dado por ganador a esta compañía en este 2020. «Es el pistoletazo de salida para la industria del consumo. Y especialmente para televisor», nos explica Nacho. «Entre las tendencias, algunas son conceptos que se desarrollarán o no según lo que se vea en el mercado».

¿Con qué tendencias en el televisor nos quedamos entonces?

«El mercado de televisor vemos que es un mercado que empieza a estar saturado de tener simplemente un televisor en casa y los fabricantes nos esforzamos en introducir más televisores. Una pantalla en cada sitio. Los fabricantes desde el punto de vista tecnológico nos estamos esforzando al máximo en una optimización de la iluminación, que al final es lo que diferencia a un televisor de otro».

¿Y a nivel de resolución? ¿Esta carrera para acelerar plazos por el 8K no está pasando factura?

«Lo que vemos es que va a ser más rápido de lo que fue el 4K. El 4K nos costó entorno a seis años introducirlo de una manera mayoritaria en el mercado español. Nosotros empezamos el año pasado con el 8K, en 2020 creemos que se va a vender entre 5 y 8 veces más que el año pasado y esperamos que en un periodo de máximo entre 3 y 4 años, sea una tecnología totalmente adoptada y maximizada en el mercado».

«Empezamos el año pasado con el 8K. En 2020 creemos que se va a vender entre 5 y 8 veces más que el año pasado y esperamos que en un periodo de entre 3 y 4 años sea una tecnología totalmente adoptada».

Los televisores se verán mejor, más grandes, más finos, más brillantes, etc. Pero como tal, de momento no han cambiado especialmente su uso. ¿Es posible que veamos una revolución? ¿Cómo te imaginas el mercado de aquí a cinco años?

«Es muy difícil. Lo que veo son tecnologías que optimicen la iluminación de una manera increíble. Veo televisores de muy gran pulgada. De aquí a cinco años creo que en la mayoría de las tiendas veremos teles de 75 o 85″ sin problemas y al consumidor teniendo en su casa, teles de 80, 85 o 90 pulgadas».