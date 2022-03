VESA se inventa pegatinas para distinguir los cables DisplayPort 2.0. Ojalá la idea la usaran el resto de cables

Me río yo de lo del futuro sin cables. No solo no hemos reducido nuestra dependencia de cables: los usamos más que nunca. Las conexiones Wi-Fi y las redes 4G/5G son fantásticas, pero el mundo sigue necesitando más cables que nunca y eso ha provocado un problema: diferenciar unos de otros.

VESA, el organismo que se encarga de la especificación DisplayPort, ha anunciado una nueva certificación para DP 2.0, pero nada cambia en el aspecto exterior de los conectores que la aprovechan. ¿Qué han hecho? Usar una etiqueta que certifique cada cable DisplayPort y lo diferencia de otro. La idea es tan simple y genial que es inevitable no pensar que esas etiquetas en los cables serían perfectas para lidiar con un mundo lleno de cables.

VESA no quiere líos

La iniciativa de VESA permitirá certificar cables DP40 y DP80 para distinguir sus prestaciones: los primeros deben soportar la tasa de transferencia UBBR 10 (Ultra-high Bit Rate 10), o lo que es lo mismo, 10 Gbps de transferencia en sus cuatro pistas. Los segundos deben certificar que soportan UBHR 13.5 y UBHR 20, que permiten alcanzar 13,5 Gbps y 20 Gbps respectivamente en sus cuatro pistas (para un total de 80 Gbps).

El objetivo de VESA es tratar de evitar confusiones entre sus cables, pero también con el estándar HDMI 2.1 que reina en el mundo de las Smart TVs, mientras que el DisplayPort 2.0 domina el mundo de los monitores. La picaresca con el uso de puertos HDMI 2.1 —que pueden no ser tan HDMI 2.1 dependiendo del fabricante— ha provocado una interesante reacción en VESA, que quiere así dejar claro que los cables que lleven esa etiqueta garantizan esas prestaciones.

Como indicaba en Ars Technica Craig Wiley, miembro del consejo VESA, lo que ha ocurrido con HDMI 2.1 "es hoy en día un problema conocido... A medida que nuevos estándares aparecen con esas opciones o dando soporte a todas esas grandes características... solo porque estén certificados con un nuevo estándar, no significa que todas ellas estén soportadas. Eso es algo que debe ser comunicado".

Ojalá etiquetas para todos los cables del mundo

La propuesta de VESA para los cables DisplayPort 2.0 es genial, y probablemente muchos penséis como yo: esto debería hacerse para muchos otros cables. Quizás para todos.

Algunos fabricantes etiquetan los puertos USB-C para diferenciar unos de otros. Lamentablemente, no todos lo hacen. Fuente: DataPro.net.

Eso es especialmente cierto para los cables USB-C, un estándar que es de todo menos estándar y que durante años ha provocado confusiones y problemas a sus usuarios.

No solo en los cables, sino también en los conectores: algunos permiten carga (PD, Power Delivery), o ciertas velocidades de transferencia, o conexión a monitores esternos (gracias a los Alt Modes). Algunos fabricantes muestran pequeñas etiquetas en esos puertos, pero otros no.

Pero como decimos, el problema está también en los cables, que como ocurre en el caso de los USB-C mezclan prestaciones sin que quede nunca del todo claro por el mero aspecto del cable si valdrá para lo que queremos o no. Salvo que lo acabemos de sacar de la caja o paquete con el que nos lo hayan vendido, la cosa es muy complicada.

Aquí el USB Implementers Forum hizo intención de aliviar el problema un poco en septiembre del año pasado con unos logos para mostrar su capacidad de carga y transferencia, pero esos logos están orientados a cajas y embalajes, y no a cables en sí.

Cada cable USB-C es un mundo. Fuente: Adafruit.

Lo mismo ocurre por ejemplo con los cables HDMI, aunque el organismo que lidera su desarrollo también plantea unas etiquetas para los embalajes que por ejemplo permiten distinguir los cables HDMI 2.1.

Todo sería probablemente más fácil si esas etiquetas estuvieran en los cables como tal, y no solo en las cajas: eso puede evitar problemas al comprarlos, pero no tantos al usarlos. Es cierto que hay "rotuladoras portátiles" como la Brother PTH110 que permite generar pequeñas etiquetas que añadir a cada cable, pero... ¿no debería el fabricante facilitar esa distinción entre cables?

Quizás la propuesta de VESA acabe calando en otros organismos certificadores. Quizás acabemos viendo esas etiquetas identificando todo tipo de cables y eso nos evite sustos y problemas. Ojalá.