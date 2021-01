Virgin lo ha conseguido: por primera vez coloca con éxito un satélite en órbita desde un avión

Durante muchísimo tiempo Virgin ha estado desarrollando su proyecto Virgin Orbit. Finalmente ha dado resultado. La compañía acaba de colocar por primera vez en órbita un satélite utilizando un avión. Con la ayuda del cohete LauncherOne, Virgin Orbit ha puesto en órbita un puñado de satélites en su misión de prueba y demostración. Ha sido un éxito según han anunciado.

Esta misión es todo un hito para Virgin. Es la primera vez que han conseguido demostrar con éxito de lo que son capaces. Al contrario que SpaceX o RocketLab entre otras, Virgin Orbit busca colocar satélites en órbita y abaratar costes lanzándolos desde un avión y no desde cohetes reutilizables.

Here’s what today’s takeoff looked like from Mojave Air and Space Port. pic.twitter.com/9Ki0QHFtNk

— Virgin Orbit (@Virgin_Orbit) January 17, 2021