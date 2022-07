Vivir en un pueblo soriano se había convertido en una tarea casi imposible. Hasta que llegó La Exclusiva

En los últimos treinta años, la población española ha aumentado un 22%. La de la provincia de Soria, en cambio, ha caído un 6%. Y no por su capital, que también ha crecido, sino por todos los municipios que se han ido despoblando con el paso de los años. Es el prototipo de «la España vaciada»: entornos rurales que han perdido vecinos y servicios. Cada vez es más complicado seguir viviendo allí. Sin embargo, un emprendimiento social soriano lo hace algo más fácil.

«Si no fuera por Victoria yo ya no podría vivir aquí, tendría que cerrar la casa y marcharme», cuenta Amelia, una de las cincuenta personas que viven en Carbonera, una localidad en pleno centro de la provincia a la que no le queda ni una sola tienda.

Victoria Tortosa es la fundadora de La Exclusiva, una empresa de logística que provee a todos los pueblos de Soria de todo aquello que necesiten sin que les suponga un coste añadido. Alimentación, electrodomésticos, muebles, reformas para el hogar, servicios domésticos como electricidad o fontanería. Hasta monta la iluminación o el sistema de sonido de las fiestas locales en estos municipios de veinte, cincuenta, cien habitantes. Esta es la primera historia de «En busca de la HONORabilidad«.

La historia de La Exclusiva, en vídeo

Más de 500 núcleos de población

Victoria Tortosa, de La Exclusiva, y Ángela Blanco, de Xataka, charlando frente a la furgoneta de reparto antes de iniciar una de las rutas diarias. Imagen: Xataka.

Con 2.500 clientes recurrentes repartidos entre los 518 núcleos de población de toda la provincia, Victoria y su equipo (menos de cinco empleados) atienden pedidos que llevan en sus furgonetas hasta Buitrago, Villasayas o Fuentepinilla, municipios de la provincia récord en esperanza de vida: las mujeres sorianas tienen una esperanza de vida a la que no llegan las de ninguna otra, de más de 88 años.

Lo importante de su modelo de negocio es que a los habitantes de estos pueblos no les resulta más caro comprar un producto y que se lo lleven a casa que si tuviesen que desplazarse ellos hasta un pueblo más grande o la capital para realizar esa compra.

La furgoneta de La Exclusiva haciendo una de sus rutas para proceder a los repartos. Imagen: Xataka.

La Exclusiva no compra ni vende nada, se limita a transportar sin encarecer el coste: recibe pedidos, los procesa y entrega sin añadir ningún coste al cliente, ya que los precios de venta al público son los mismos para quien acude al comercio que para los que envían una comanda a Victoria y su equipo. A final de mes cobra una comisión sobre la facturación total al negocio donde ha hecho esa compra. En función de qué tipo de bienes venda, entre un 8% y un 20%.

Tiene acuerdos con proveedores de todo tipo para asegurarse de que no hay petición que se les resista. Desde Hipermercado E. Leclerc y Grupo Dia para la distribución de alimentación hasta Leroy Merlin, Huertos de Soria o Saneamientos Almazán, entre otros. Cada tipo de comanda acaba en uno de los que han firmado.

Proceso de carga de una furgoneta antes del reparto de los pedidos. Imagen: Xataka.

Los pedidos no se limitan a las compras semanales, también se requiere renovar un electrodoméstico, por ejemplo. Imagen: Xataka.

La furgoneta ya cargada y a punto para salir en ruta. Imagen: Xataka.

Y si algo fuera de lo común requiere una búsqueda específica, no hay problema, como cuando a Victoria le pidieron «un burro vivo». «Ninguno de mis proveedores tiene burros vivos para vender, y yo desde luego no puedo llevar uno en mi furgoneta, pero le dije a esa persona que podía ayudarle a localizar a alguien que se lo vendiese. Un señor de dos pueblos más allá del suyo vendía ganado y conseguí que se lo acercase», cuenta como anécdota estrella.

Para que la gente no tenga que marcharse de su casa

En pueblos que ya no tienen tiendas y en hogares donde la edad ya no permite coger el coche, La Exclusiva se ha convertido en la única vía para poder seguir viviendo donde siempre. Desde para poder seguir llenando la nevera hasta para comprar un libro, ropa, o cambiar la bañera por un plato de ducha. No solo se encargan del transporte: también hacen las instalaciones y retiran lo que sea necesario.

Amelia en su cocina, junto a Victoria y Ángela, tras recibir un pedido con su compra semanal. Imagen: Xataka.

«El objetivo de La Exclusiva es que la gente no se marche de su casa», dice Victoria. «Nos encargamos de todo lo que en una capital tenemos al alcance de la mano y en los pueblos no hay».

Los pedidos, habitualmente hechos por teléfono, han ido pasando a ser realizados por WhatsApp, algo que permite una mayor agilidad

La única restricción es que, para optimizar las rutas de reparto, los habitantes de aquellos municipios que cuentan con una tienda han de ir a recoger los pedidos allí. Aunque no hay demasiada rigurosidad en una actividad donde se trasciende a la relación personal: Victoria es capaz de complacer deseos como comer pollo asado llevando una fiambrera con una ración que ha hecho en su casa si una anciana le dice que tiene ganas de comerlo pero puede usar el horno. Es mucho más que una empresa de logística.

La gran mayoría de sus clientes solían hacer sus pedidos mediante una llamada telefónica, básicamente porque no tenían otros medios. Un formato poco sostenible por el tiempo requerido para procesarlos. Con el paso del tiempo, cada vez más pedidos llegan por WhatsApp, algo más fácil de gestionar.

Formaciones digitales pueblo a pueblo

Luis impartiendo una de las fomaciones de Pixie by La Exclusiva para el uso del smartphone en la localidad de Vinuesa. Imagen: Xataka.

El cambio no ha ocurrido solo por el avance tecnológico: también ha surgido de la iniciativa Pixie by La Exclusiva, un acuerdo de la empresa con su proveedor de tecnología y electrodomésticos, Luis Mundo Digital, mediante el cual han organizado más de treinta cursos —y subiendo— para ir enseñando pueblo a pueblo, en grupos, cómo usar el smartphone.

Que los habitantes de los pequeños pueblos sorianos aprendan a usar el smartphone es vital para su ocio, sus comunicaciones y sus gestiones bancarias o sanitarias

Desde lo más básico, como encenderlo, apagarlo o hacer llamadas; hasta usar la aplicación del banco y sobrevivir al cierre de las sucursales, acceder a la plataforma de la sanidad pública castellanoleonense o ver vídeos en streaming para entretenerse durante el largo invierno soriano.

«Se les explica todo, desde qué son las notificaciones que les llegan de aplicaciones para que sepan qué tienen que aceptar y qué no… Tienen una acogida bastante buena para lo que es la provincia de Soria. En pueblos de cincuenta habitantes igual vienen quince personas. Merece la pena; la progresión es inmediata», comenta Luis. «Es gratificante hacerlo».

Imagen: Xataka.

Imagen: Xataka.

Una formación que se traduce en un impacto, sobre todo, a nivel de ocio. «Aquí en Soria a las cinco de la tarde en invierno ya es de noche. Que la gente pueda ver su WhatsApp, su Facebook, buscar sus cosas por Internet… Se le está dando a la gente del medio rural una capacidad de ocio que antes no tenía, solo tenía la tele, y ya está».

La duda más habitual entre el alumnado suele ser si aceptar o no las notificaciones. O las cookies. «Les da miedo cuando ven algo que se sale de lo normal». Similar a lo que ocurre con WhatsApp, que quizás saben usar, pero no gestionar un suceso anómalo, como una videollamada entrante. Tras asistir a estos cursos, lo gestionan con normalidad.

Luis charlando con Ángela sobre el impacto de los cursos de uso del smartphone que imparte Pixie by La Exclusiva. Imagen: Xataka.

Entre Victoria y Luis, La Exclusiva y Pixie by La Exclusiva, los habitantes que se reparten por la provincia menos poblada de España y con una de las menores densidades poblacionales de toda Europa, tienen sus necesidades mucho mejor cubiertas. Hasta como para recibir ayuda para comprar un burro vivo, si se tercia.

Esta historia forma parte de ‘En busca de la HONORabilidad’, un proyecto de Xataka y Honor en el que buscamos proyectos que usen la tecnología para mejorar el mundo y generar un impacto positivo en su entorno.