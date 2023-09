Volkswagen electrifica sus siglas más míticas. El ID. GTI es su compacto deportivo del futuro

GTI. Las tres letras mágicas que hacían denotar el carácter deportivo de un vehículo de Volkswagen. Del «Gran Turismo Inyección» al GTI eléctrico, es el futuro que plantea el gigante alemán con el nuevo concepto presentado este fin de semana: el Volkswagen ID. GTI.

En Xataka pudimos visitar la fábrica de los ID en Dresde (Alemania), para corroborar cómo la mítica casa del Phaeton pasaba a ser el nuevo hogar del e-Golf y el ID.3. La compañía quiere democratizar el coche eléctrico, y dotar a un ID de las siglas GTI es toda una declaración de intenciones.

El ID. GTI Concept ha sido una de las grandes sorpresas del Salón del Automóvil de Múnich 2023. Se trata aún de un concept, basado en el ID.2all. Si no te suena este otro concepto, conviene saber que será «el Golf asequible y eléctrico» que prepara Volkswagen para aún no sabe cuándo, y con el objetivo de bajar de los 25.000 euros.

A pesar de que la firma alemana estaba dotando a sus eléctricos con carácter deportivo con las siglas GTX, para este ID con claros remanentes a Golf y Polo GTI han querido respetar las siglas acuñadas por el primer Golf en 1976. De hecho, este concepto quiere guardar tributo al modelo original, y el color plata que lo viste es el mismo del modelo original.

El carácter deportivo del concepto está patente en los anchos pasos de rueda, con llantas de aleación de 20 pulgadas y unos neumáticos con medida 245/35 en las cuatro ruedas. Difusores, afilamiento de retrovisores, luces LED verticales, spoilers y líneas del cuerpo. Todo está pensado para que este compacto de 4,10m (el tamaño de un Polo) basado en la plataforma modular MEB Entry se gane las siglas.

En el interior no puede faltar un gigantesco panel de 12,9 pulgadas ubicado en el centro del habitáculo. No es mucho más pequeño el panel de instrumentos, con una diagonal de 10,9 pulgadas para el digital cockpit acompañado por un head-up display.

Por el momento, no hay confirmación oficial sobre la fecha de llegada a Europa de este primer GTI eléctrico. En primer lugar, porque no deja de ser un concept. En segundo lugar, antes del lanzamiento de este GTI tendremos que ver en las calles al ID.2 de corte económico. No es tarea fácil, a Volkswagen no le salen las cuentas con el coche eléctrico por la falta de demanda y las expectativas a futuro no están muy claras.

Imagen | Volkswagen

