Prime Video quiere dejar huella en Japón. Buena parte de sus producciones para los próximos meses estarán completamente orientadas a ese mercado, y aunque se puedan disfrutar con alcance internacional gracias a la ausencia de barreras en las plataformas de streaming, Amazon ha revelado en un evento en Tokyo varias de sus últimas propuestas enfocadas a ese mercado.

Dentro de ellas, hay programas tan variados como la retransmisión del título mundial del peso gallo de boxeo el próximo 7 de junio. O una historia de terror y romance orientada al público juvenil y con espectros del folclore nipón a bordo, 'My Undead Yokai Girlfriend'. O adaptaciones del best-seller de Ryota Kosawa 'Angel Flight' y de la serie antológica 'Modern Love', con directores japoneses de primera fila. Y concursos, muchos concursos: las versiones japonesas de 'The Masked Singer' o 'The Bachelorette' (en sus segundas temporadas), el estreno de 'Bake Off Japan'... y como guinda, el regreso de un clásico: 'Humor amarillo'.

O 'Takeshi's Castle', como se conoce en Japón y países anglosajones, debido a que su presentador era Takeshi Kitano antes de convertirse en un cineasta de renombre internacional. El propio Kitano ha aparecido en la presentación para anunciar que vuelve a comandar el peculiar concurso de trampas y trompazos.

El programa original se emitió en Japón entre 1986 y 1989 y contó con 133 episodios. En España caló hondo gracias a la emisión en los primeros tiempos de las privadas por Tele 5, entre 1990 y 1995. En esta versión españolizada los locurtores Juan Herrera Salazar y Miguel Ángel Coll inventaron un lore castizo para el programa que caló hondo entre los espectadores: personajes inventados (El chino Cudeiro, Pinky-Winky), nombres delirantes ("Las zamburguesas", "Los cañones de Nakasone", "El laberinto del chinotauro") y sobre todo, una relocalización de las pruebas, que perdían su condición de concurso y se convertían en epopeyas en busca de piso o de camino a una boda.

Ahora la única cuestión que queda por solventar es si Prime Video optará por un replanteamiento de aquel doblaje creativo u optarán por una adaptación más fiel del ya de por sí delirante original. Solo Dolores Conichigua sabe la respuesta.