Warner no tenía suficiente con cancelar ‘Westworld’ y otras series: también las está retirando de HBO Max

Warner no tenía suficiente con cancelar ‘Westworld’ y otras series: también las...

Desde luego, Warner se está tomando muy en serio su actual política de reducir costes. No solo está cancelando series que se contaban entre los éxitos más o menos indiscutibles de la plataforma, al menos a nivel de imagen, como ‘Westworld‘. Es que además, y siguiendo los pasos de las grandes cantidades de series animadas que retiró de HBO Max hace unos meses, ahora muchas de ellas dejarán de estar disponibles en streaming.

Adiós, Westworld. Hace unas semanas hablábamos de la sorprendente cancelación de ‘Westworld’ sin ni siquiera haber dado a la serie de ciencia ficción de Jonathan Nolan y Lisa Joy la oportunidad de una temporada final. Es una decisión que está entre las muchas medidas de Warner para recortar gastos, y que incluyen no solo numerosas cancelaciones, sino también acuerdos insólitos hasta la fecha con otras plataformas, como la que anunciaron recientemente para coproducir animación DC con Amazon.

Estos recortes comenzaron hace ya tiempo, cuando Warner detuvo casi por completo su producción propia en todo el mundo (España era de los pocos países que se libraban de esos recortes, posiblemente porque sus exigencias de financiación son mucho más modestas que las de los países de habla inglesa). El propósito: ahorrar 3.000 millones de dólares mientras sigue el proceso de combinar HBO Max y Discovery+.

Desaparición total. Lo que resulta más incomprensible es que las series no solo detienen su producción, una medida drástica pero comprensible en tiempos de vacas flacas. Es que directamente desaparecen de la plataforma. Y no solo ‘Westworld’ va a dejar de estar disponible: también se van de la plataforma la historia de superheroínas victorianas producida por Joss Whedon ‘The Nevers‘, la antología romántica ‘Love Life‘, la historia de una publicación erótica para mujeres en los setenta ‘Minx‘ y la comedia familiar ambientada en el Miami latino de los ochenta ‘Gordita Chronicles’.

Se trata de decisiones radicales (como la cancelación del estreno de ‘Batgirl’ una vez rodada) que están llamadas a ser impopulares. Como muchos cinéfilos han comentado en Twitter, esto condena a series interesantes pero menores al ostracismo total, ya que los lanzamientos de nuevas series en DVD y Blu-Ray de la compañía son muy escasos y casi siempre de productos de éxito. En muchos casos, HBO Max era la única forma de acceder a estas series.

No es el fin. Por supuesto, hay alternativas, y no todas implican ponerse un parche y navegar los siete mares bebiendo grog. Algunos medios como Deadline apuntan a que algunas de estas series podrían encontrar una nueva vida en plataformas de emisiones lineales con publicidad. Desde hace unos meses, se sabe que Warner quiere lanzar en el futuro plataformas gratuitas sostenidas con publicidad, lo que los norteamericanos llaman FAST (siglas de «free ad-supported streaming»).

Títulos potentes como ‘Westworld’ en régimen exclusivo, sin duda, serían un atractivo caramelo para el lanzamiento de plataformas de este tipo. Quizás no sea el destino idóneo para una serie de la calidad y los valores de producción de esta de Nolan y Joy, pero desde el punto de vista del marketing tiene todo el sentido del mundo. Quizás no hemos visto desaparecer del todo a ‘Westworld’ como un jinete pálido cualquiera.