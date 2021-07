Weber Genesis II EX-335 GBS, análisis: una barbacoa con Wifi para pasar de friki a rey de los anfitriones con una sola hamburguesa

La cocina es un ámbito del hogar que, como casi todos, ha acabado sucumbiendo a la conectividad inalámbrica. Y eso que la manera de implementarla no era sencilla.

¿Cómo se haría con una barbacoa de exterior? La Weber Genesis II EX-335 GBS es el modelo de barbacoa “Smart” más ambicioso del prestigioso fabricante americano, el cual añade un toque de conectividad Wifi en busca de comodidad y precisión en el noble arte de la barbacoa de verano. En Xataka la hemos probado y tenemos mucho que contarte.

Ficha técnica de la Weber Genesis II EX-335 GBS

Weber Genesis II EX-335 GBS Dimensiones (tapa abierta) 158cm H x 150cm W x 79 cm Peso 84 kg Quemadores 3 principales de 11,4 KW

1 Sear Station de 2,6 KW

1 lateral de 3,52 KW Combustible Butano o Propano Mesas laterales 2 Área de cocción principal 3264 cm2 (68 cm x 48 cm) Encendido Electrónico con sistema Infinity Innition Otros Mandos iluminados, rejilla de cocción de hierro colado vitrificado, armario bajo la barbacoa Precio 1.888 euros

Una barbacoa muy grande que te montas tú mismo

Lo primero que hay que saber sobre la barbacoa Weber Genesis II es que es muy grande. No pienses en ella como opción para casa si no dispones de un amplio jardín o patio. Y si hablamos de algo más que una planta baja, no obvies los más de 80 kg que pesa en total.

La buena noticia, tras el susto inicial de su llegada a bordo de un gran palet, es que viene lista para mover sus piezas por separado (mejor entre dos personas que una sola) y pasar un buen rato montándola.

En poco más de una hora es posible pasar de una multitud de cajas y piezas a una impresionante barbacoa de un metro y medio de ancho. El proceso es bastante sencillo siguiendo las instrucciones del libro impreso que viene con la barbacoa pero no viene mal recurrir a la aplicación BILT con la que este modelo es compatible, consiguiendo instrucciones animadas y en las que podemos ampliar o movernos en 3D por las instrucciones de montaje y asegurar así cada paso en el que tengamos dudas.

Además de las partes más elementales de la Genesis II de Weber, nosotros somos los encargados de realizar tanto las conexiones de los componentes electrónicos (muy bien guiadas y sencillas) como de las de gas, las cuales, como se indica en las instrucciones, debemos de comprobar por seguridad antes de poner la barbacoa en marcha. El sistema está preparado para usar tanto butano como propano.

Una vez montada, pese a su tamaño y peso, la barbacoa puede moverse sin esfuerzo gracias a las cuatro ruedas giratorias, dos de las cuales incluyen un sistema de bloqueo para mantener segura y fija la Weber Genesis II cuando la situamos en el lugar escogido.

La Weber Genesis II tiene un acabado acorde con el prestigio de la marca americana y el precio que pagamos por ella. El acero pintado y también el inoxidable o el hierro colado enmarcan cada elemento constructivo de esta barbacoa, donde la tapa, con construcción de aluminio, tiene acabado vitrificado.

La Genesis II es una de las barbacoas más potentes de Weber, contando con tres quemadores principales de 11.4 KW cada uno de ellos

La barbacoa se compone de tres quemadores principales de alto rendimiento de 11.4 KW cada uno de ellos, cubiertos por barras “flavorizer” de acero inoxidable, además de otro quemador de 2.6 KW para reforzar la Sear Zone e identificado en color rojo. Un cuarto quemador clásico queda en el lateral, con 3.52 KW. Descontando los modelos más profesionales de la serie Summit, es la barbacoa más potente de Weber en España.

A los lados de los quemadores disponemos de dos mesas de acero inoxidable, bajo una de las cuales queda situada la bombona de butano o propano, según queramos. Salvo para las botellas de pocos kg, para las que hay un soporte elevado, el combustible queda algo protegido por la mesa lateral derecha pero hay que moverla de manera independiente.

Bajo la parrilla principal hay sitio para un armario que incluye puertas. Allí, además de poder almacenar determinado material, se sitúa el sistema de recogida de grasa, que en el fondo no es más que una bandeja de aluminio de fácil retirada para su limpieza o deshecho.

La Genesis II incluye un quemador clásico en una de las dos mesas laterales, ideal para calentar salsas mientras se hace la comida principal a la barbacoa

En total, la Weber Genesis II nos proporciona un área de cocción principal de 68×48 cm, que además incluye un soporte elevado de tipo bandeja de quita y pon para calentar otros alimentos de manera secundaria e indirecta. Los tres quemadores principales pueden regularse de manera individual.

También es de destacar una zona especial en el lado derecho y que podemos identificar fácilmente por contener una rejilla redonda de cocción de hierro colado vitrificado Gourmet BBQ System con centro Sear Zone y parrilla GBS para marcar la carne.

Los quemadores con su protección y la rejilla que se puede retirar para colocar accesorios

Esa parrilla se puede retirar fácilmente y que su espacio lo ocupe otro elemento de cocinado específico (y que ya se compra como accesorio) como una piedra para cocinar pizzas, una plancha clásica o un molde para pasteles.

Un cuarto quemador entre dos de los principales facilita un «marcado» de la carne potente y rápido

Algunos detalles que nos han gustado y que dejan claro el cuidado de Weber en este modelo son los mandos de control iluminados, ganchos portautensilios, el comodísimo sistema de encendido Infinity Ignition (electrónico y seguro) o la luz LED que se acopla al mango de la tapa y que nos ilumina de manera perfecta la zona de cocción incluso con el entorno en completa oscuridad, por lo que no es un problema tener situada la barbacoa en una zona donde no hay luz artificial cerca.

De la barbacoa de bola a la barbacoa con Wifi conectada a tu smartphone

Esta Genesis II busca aportar al mercado una mejora que sea la culminación tecnológica de la idea que en 1952, en Chicago, George Stephen tuvo en el jardín de su casa y que supuso el origen de la icónica barbacoa “bola” de la marca.

En ese instante el avance tecnológico respondía a la necesidad de desarrollar un sistema de cocción que pudiera usarse independientemente del tiempo exterior, que no supusiera peligro alguno para el “parrillero” y toda la familia que solía agolparse alrededor de la misma (Stephen tenía 12 hijos) y además lograra anular las ráfagas de viento.

Sí, una barbacoa que se actualiza y luego tiene que reiniciarse

En 2021, la conectividad Wifi de la Weber Genesis II recoge el guante del usuario que recurre al smartphone para casi todo, quiere ser preciso en las cocciones con ayuda de la tecnología y ante todo, no quiere quedar como un mal anfitrión en sus barbacoas de verano.

El sistema de cocción inteligente Weber Connect se basa en un módulo inalámbrico que se conecta vía Wifi o Bluetooth a nuestro smartphone. A él queda conectado de serie una sonda de temperatura interna que nos da información sobre la temperatura general de la parrilla. Esa información también podemos conocerla vía la pantalla integrada en el frontal de la mesa auxiliar del lado izquierdo.

Weber se ha quedado a medias en la integración de funciones avanzadas en su parrilla. Podemos conocer datos del estado del cocinado pero no controlar la propia parrilla

En ese módulo el usuario dispone de dos entradas más para otras sondas de temperatura que son las que se colocan en los alimentos cuya cocción queremos realizar de manera precisa, controlando la temperatura interior en tiempo real.

Tanto en la pantalla integrada como vía app Weber Connect de nuestro smartphone, disponemos de información sobre temperaturas precisas de cada sonda y podemos configurar avisos para recibir notificaciones cuando se ha alcanzado en el interior de la pieza la temperatura deseada para el punto de la carne que más nos gusta o necesitamos alcanzar.

La sonda nos permite conocer la temperatura en tiempo real del interior de las piezas y con ello tener un control perfecto de su punto de cocinado

Pese a esta conectividad y apellido Smart, la barbacoa Génesis II de Weber quizás pueda decepcionar a quien, por el nombre y precio, esperase algo más avanzado y no solo un módulo inalámbrico que podemos incorporar a cualquier otra barbacoa como un accesorio extra.

En nuestro caso, además de la información, datos y guía paso a paso en las recetas, nos hubiera gustado algún tipo de control sobre la propia barbacoa pues cuando se alcanza la temperatura tanto de manera global como en los alimentos sondados, solo se reciben avisos y notificaciones pero no hay posibilidad de que desde la app se pueda regular el encendido, nivel o apagado de los quemadores, una funcionalidad que hubiera redondeado la experiencia Smart con esta barbacoa Weber y diferenciado más de soluciones extras de terceros que ya hay en el mercado.

Tener los datos de cómo va la temperatura o tiempos de cocinado de las piezas colocadas en la barbacoa directamente en la pantalla del smartphone es el gran valor de la conectividad WiFi de la Weber Génesis II

Además, son solo dos sondas de control de temperatura individual las que podemos configurar y usar pese al generoso y ambicioso tamaño de la zona de cocción.

El paso a paso de la receta con sus avisos directamente en la pantalla del teléfono

Las recetas que encontramos en la aplicación, que no son muchas y más centradas en asado y cocción de piezas concretas de manera general, disponen de un modo de guiado paso a paso que cubre la totalidad del proceso: desde el encendido de los fuegos al apagado de los mismos pasando por cuándo darle la vuelta a la comida.

En la app escogemos la receta o tipo de alimento y cómo lo queremos cocinar

Basta pues escoger una receta o tipo de pieza y su peso, darle a iniciar y la app nos va guiando en todo el proceso: encendido, temperatura de cocinado adecuada, cuando colocar la pieza, momento de darle la vuelta y finalmente, cuándo y cómo sacarla de la parrilla para disfrutarla.

En la app o vía notificaciones tenemos en todo momento información y avisos para convertirnos en el rey de la parrilla

¿Y qué tal son los resultados? Pues estupendos aunque con cierto periodo de aprendizaje tanto del funcionamiento preciso de la propia barbacoa como del cocinado basado en el control exhaustivo de las temperaturas (si es que así lo deseamos).

Además, si bien la primera reacción de los amigos y familiares que se ofrecieron voluntarios a hacer de probadores de esta Weber Genesis II durante varias sesiones de barbacoas en casa fue de risas y ciertas miradas condescesdientes para el friki de la barbacoa con Wifi, tras probar las viandas quedaron plenamente convencidos de las ventajas de tener un control tan preciso de las cocciones.

La Weber Genesis II nos permite conseguir fácilmente carnes con el punto perfecto y deseado por cada comensal además de mucha jugosidad y el marcado típico de una barbacoa

Tuvimos delicado cordero, entrecots de buey preciosos y hamburguesas ajustadas al punto perfecto que cada cual deseaba (las temperaturas interiores precisas de cada punto de la carne podemos consultarlo en la app según el tipo de carne), carnes y verduras bien marcadas a la parrilla con ayuda del sistema especial de marcado Sear Zone y en general, salvo por el ahumado característico que proporciona el cocinado con carbón, la experiencia a nivel de sabor a barbacoa con la Weber Génesis II ha sido la misma que en otras parrillas clásicas de fuego real e incluso, según muchos invitados, mejor.

La aplicación nos indica en qué momento hay que darle la vuelta a la pieza para que quede como hemos indicado previamente

Esto es debido a que, ya sea por cocción directa o indirecta, los alimentos, especialmente las carnes, quedaban perfectamente cocinadas en su interior sin que ello supusiera un arrebatamiento de la cocción en el exterior gracias al control preciso de las temperaturas.

Y la jugosidad también está garantizada en las buenas piezas con la caída de grasa y jugos de la cocción sobre las barras “Flavorizer” de acero inoxidable, situadas sobre los deflectores de calor tras los quemadores individuales y que proporcionan el humo y sabor a la parrilla más clásico con suma facilidad y control, pudiendo incluso contar con llamas controladas en determinados momentos.

Contar con controles individuales de los quemadores nos permite disponer de zonas diferenciadas para diferentes cocciones controladas

Pero sin duda, el que más contento quedará con el funcionamiento de esta barbacoa conectada es el anfitrión. Tener la información en la pantalla del teléfono (o la de la barbacoa) en tiempo real sobre temperatura de alimentos y tiempo restante hasta que estén listos hace que no haya que estar cual guardia jurado delante de la barbacoa, controlando la cocción impulsivamente para conseguir el punto perfecto.

Con una barbacoa conectada como la Weber Génesis II uno puede colocar la comida, pulsar inicio en su teléfono y acercarse a la mesa de los invitados para beber, charlar, reir y solo esperar los avisos del teléfono sobre cuándo hay que dar la vuelta a la carne o es momento de sacar la hamburguesa con el punto de cocción exacto que nos haga convertirnos en el rey de la barbacoa en casa.





