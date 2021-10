WhatsApp es un poquito más segura: las copias de seguridad en la nube ya se pueden cifrar y así funcionan

Sabíamos que WhatsApp estaba trabajando en el cifrado de extremo a extremo de las copias de seguridad en la nube desde julio, y ha tardado, pero finalmente ya está disponible. Tal y como han confirmado Facebook y WhatsApp en sendos blogs oficiales, el cifrado E2E ha llegado a los backups.

El funcionamiento es relativamente sencillo. Al hacer una copia de seguridad en la nube podremos configurar una contraseña de nuestra elección o una clave de cifrado de 64 dígitos que solo nosotros conoceremos. En palabras de WhatsApp, «nadie, ni siquiera WhatsApp o tu proveedor de copias de seguridad, podrá leer tus copias de seguridad o tener acceso a la clave para desbloquearlas».

Más seguridad para las copias de seguridad, valga la redundancia

Una de las claves de WhatsApp está en su cifrado de extremo a extremo. Todos los mensajes que enviamos a través de la plataforma están cifrados y se guardan en el dispositivo, aunque también se pueden guardar en la nube para que, si perdemos el móvil o lo cambiamos por uno nuevo, podamos recuperarlos.

Los mensajes sí están cifrados, pero las copias de seguridad en la nube, hasta ahora, no lo estaban, por lo que eran menos seguras. Con esta nueva función podemos aplicar la misma capa de seguridad de los mensajes a las copias de seguridad que subimos a Google Drive o iCloud, según usemos Android o un iPhone. Para activar el cifrado simplemente hay que hacer lo siguiente:

Vamos a «Ajustes» o «Configuración».

Luego a «Chats» > «Copia de seguridad» > «Copia de seguridad cifrada de extremo a extremo».

Pulsamos en «Continuar» y creamos la clave.

Pulsamos en «Listo» y esperamos a que WhatsApp prepare la copia de seguridad.

Al hacer la copia tendremos la opción de protegerla con una contraseña de nuestra elección o una clave de cifrado de 64 dígitos que solo nosotros conoceremos. Esta contraseña no está escrita en piedra, por lo que podremos cambiarla siempre y cuando recordemos la anterior.

No obstante, lo mejor es no olvidar las claves, ya que si perdemos los chats y olvidamos la contraseña no podremos restaurar la copia de seguridad. Recordemos que nosotros y solo nosotros somos los que sabemos la contraseña, por lo que WhatsApp no podrá restablecer la contraseña ni restaurar la copia de seguridad por nosotros.

Tendremos cinco intentos para desbloquear la copia de seguridad. Si fallamos, habrá que esperar para volver a intentarlo

Finalmente, cabe hacer un apunte al respecto de iOS. Si hemos activado las copias de seguridad en iCloud para todo el iPhone, también se guardará una versión encriptada del historial de chats en iCloud. Estas no están protegidas de extremo a extremo. Para asegurarnos de que solo se guardará la copia cifrada de extremo a extremo hay que desactivar las copias de seguridad de iCloud en el dispositivo.

