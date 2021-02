WhatsApp limitará las funciones de la app si no aceptamos sus nuevas condiciones: qué está pasando y cómo nos afecta

El pasado mes de enero WhatsApp actualizó sus términos de uso, algo que no estuvo exento de polémica. Tanto que tuvo que retrasar su entrada en vigor hasta el 15 de mayo para intentar explicar bien qué iba a ocurrir exactamente. Ahora la compañía ha publicado una entrada en su web en la que afirma que si no aceptamos las nuevas condiciones de WhatsApp tendremos acceso limitado a la app. Según WhatsApp, «durante un breve período, podrás recibir llamadas y notificaciones, pero no podrás leer ni enviar mensajes desde la aplicación».

En las nuevas condiciones de uso y política de privacidad, WhatsApp expone que va a permitir a Facebook compartir y utilizar los datos obtenidos de WhatsApp para el resto de sus servicios y propósitos. Ahora bien, hay que tener una cosa muy importante en cuenta: esto no aplica a los países de la Unión Europea gracias a la Reglamento General de Protección de Datos, ya que este impide que Facebook comparta los datos de WhatsApp con el resto de empresas de la compañía. Puede ser algo confuso, así que vayamos por partes.

Los cambios de políticas de WhatsApp

En la Unión Europea WhatsApp presta servicio a través de WhatsApp Ireland Limited, mientras que en otros países lo hace a través de WhatsApp LLC. Esto, en pocas palabras, significa que WhatsApp opera en la Unión Europea a través de una empresa separada que se rige por las normas de la Unión Europea. De hecho, aquí tienes las condiciones de servicio y privacidad para los países de la Unión Europea, protegidos por el GDPR, y aquí las mismas condiciones de servicio y privacidad para los países que no son de la Unión Europea.

Como se puede comprobar, en la sección «Cómo trabajamos en conjunto con otras empresas de Facebook» el texto es diferente. De hecho, en la sección «Seguridad y privacidad», WhatsApp expone que: «no compartimos datos para mejorar los productos de Facebook en la plataforma ni para ofrecer anuncios más relevantes en Facebook». Según WhatsApp:

«Actualmente, Facebook no usa la información de tu cuenta de WhatsApp para mejorar las experiencias con los productos de Facebook ni proporcionarte anuncios más relevantes en la plataforma. Este es el resultado de las conversaciones que se mantuvieron con la Comisión de Protección de Datos de Irlanda y otras autoridades de protección de datos de Europa. Constantemente desarrollamos nuevas maneras de mejorar tu experiencia con WhatsApp y los demás productos de las empresas de Facebook que usas. En caso de que decidamos compartir datos con las empresas de Facebook para este propósito en el futuro, solo lo haremos cuando lleguemos a un acuerdo con la Comisión de Protección de Datos de Irlanda en lo relativo a un futuro mecanismo que nos permita dicho uso. Te mantendremos al tanto de las nuevas experiencias que presentemos y de nuestras prácticas de información» – Las negritas son propias.

Es más, un portavoz de la compañía indicó a Xataka en su momento que «no hay cambios en las prácticas de intercambio de datos de WhatsApp en la región de Europa (incluido el Reino Unido) que surjan de los Términos de servicio y la Política de privacidad actualizados» y que «sigue siendo cierto que WhatsApp no comparte los datos de usuario de WhatsApp de la región de Europa con Facebook con el fin de que Facebook utilice estos datos para mejorar sus productos o anuncios».

Si ahora echamos un vistazo a la política de privacidad global, veremos que fuera de la Unión Europea Facebook sí puede usar los datos de WhatsApp para personalizar el contenido. Según la política de privacidad global, podrá usar los datos para:

«Mejorar sus servicios y tus experiencias al usarlos, como hacer sugerencias para ti (por ejemplo, de conexiones de amigos o grupos o de contenido interesante), personalizar funciones y contenido, ayudarte a completar compras y transacciones, y mostrarte publicidad y ofertas relevantes a través de los productos de las empresas de Facebook».

Entonces, ¿no cambia nada?

Casi. Si estamos en la Unión Europea WhatsApp no puede compartir los datos con Facebook. A pesar de que WhatsApp nos haya mandado avisos de los cambios en los términos, no significa que vayamos a compartir más datos con Facebook ya que nos encontramos tras el escudo del GDPR. En pocas palabras, en la Unión Europea todo sigue como hasta ahora. No hay cambios en lo que se refiere a mensajes con otros usuarios

La aceptación de los nuevos términos y condiciones de uso es un mero trámite para poder seguir usando la aplicación, pero citando textualmente a WhatsApp, «tu aceptación de las nuevas condiciones del servicio no amplían la capacidad que tiene WhatsApp para compartir datos de los usuarios con Facebook, su empresa matriz«.

En la Unión Europea, WhatsApp no comparte los datos con Facebook

¿Y qué cambia? Los mensajes con empresas. WhatsApp permite comunicarse con empresas, cuyos perfiles están debidamente señalizados en la aplicación. Por ejemplo, aerolíneas, tiendas online, etc., que usan los servicios de alojamiento web seguros de Facebook. Si nos comunicamos con una empresa que usa dichos servicios, la empresa «puede ver la información que le estás compartiendo y utilizarla para sus propios fines de marketing, los cuales podrían incluir el uso de publicidad en Facebook».

Por otro lado, es posible que veamos un anuncio de una empresa en Facebook con un botón que permite enviarle un mensaje por WhatsApp. «Si tienes WhatsApp instalado en tu teléfono, tendrás la opción de enviarle mensajes a esa empresa. Facebook podrá usar la información de cómo interactúas con esos anuncios para personalizar los anuncios que veas en Facebook», explican desde la empresa. Pero nada más. Esto es todo.

Por lo demás, ni WhatsApp ni Facebook pueden ver los mensajes personales (que están cifrados de extremo a extremo) ni escuchar las llamadas. Tampoco mantienen un registro de a quién llamamos o con quién chateamos y no pueden ver las ubicaciones. Tampoco se comparten los contactos con Facebook ni con las demás apps que ofrece Facebook. Otro asunto son los metadatos que sí recoge WhatsApp, los cuales puedes ver detallados aquí.

¿Y si no quiero aceptar los nuevos términos?

La aceptación de los términos y condiciones es imperativa para poder seguir usando WhatsApp. Eso es lo que tendremos que hacer antes del 15 de mayo (aunque se podrán aceptar después de esa fecha) y, como hemos podido comprobar, no tiene un impacto significativo en la forma en la que usamos WhatsApp en la Unión Europea. Si no queremos aceptarlos, podemos descargar la información de nuestra cuenta y eliminarla, pero si queremos seguir usando la app tendremos que aceptarlos.

¿Y si no lo hacemos? Entonces WhatsApp limitará las funciones de la aplicación. Si no aceptamos los términos, durante un breve período de tiempo podremos recibir llamadas y notificaciones, pero no leer ni enviar mensajes desde la aplicación. Además, se activará la política de cuentas inactivas de WhatsApp, que entiende que una cuenta es inactiva cuando no tiene actividad durante 120 días. Si no aceptamos los términos, a la larga, nuestra cuenta se eliminará.

En definitiva, la aceptación de los nuevos términos del servicio es un trámite más que debemos completar para seguir usando WhatsApp, pero aceptarlos no implica que WhatsApp pueda compartir más datos con Facebook porque, como hemos visto a lo largo de este artículo, en la Unión Europea nos ampara el Reglamento General de Protección de Datos.