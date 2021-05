WhatsApp no cancelará cuentas a partir del 15 de mayo, pero limitará funciones progresivamente a quien no acepte los nuevos términos

WhatsApp no cancelará cuentas a partir del 15 de mayo, pero limitará...

El pasado mes de enero WhatsApp causó revuelo al anunciar que compartirá los datos con Facebook (no en la Unión Europea) en su nueva política de privacidad. ¿Si alguien no aceptaba esto? Cancelarían la cuenta. Finalmente se han retractado de esto, aunque sí que van a limitar poco a poco funciones en la app para aquellos que no estén dispuestos a compartir datos con Facebook.





Debido al revuelo, Facebook decidió retrasar la entrada en vigor de esta nueva política de privacidad hasta el 15 de mayo. La fecha final se acerca y WhatsApp anunció recientemente que comenzarán a aplicar la nueva política de privacidad en unos días. Todo esto, recordemos, sin afectar a usuarios de la Unión Europea protegidos por GDPR.

Se va a aplicar con ciertos cambios, según nos indicaron en Genbeta. Y es que desde Facebook han decidido dar marcha atrás y no cancelar cuentas a aquellos que no deseen aceptar la nueva política de privacidad. Según pudimos ver, WhatsApp ha decidido enviar recordatorios periódicos a aquellos que no acepten los nuevos términos.

Primero sin acceso a la lista de chats, luego adiós a llamadas y mensajes

Que no cancelarán la cuenta es cierto, que se pueda seguir usando WhatsApp como si nada ya no es del todo cierto. En un artículo de soporte de la web de WhatsApp descubierto por Bleeping Computer detallan qué va a pasar realmente.

Según indica WhatsApp, los usuarios que no acepten la nueva política de privacidad recibirán recordatorios frecuentes para hacerlo. De lo contrario, comenzarán a perder acceso a funciones del servicio. WhatsApp dice que esto se dará en dos fases:

Fase 1: El usuario no podrá acceder a la lista de chats, pero podrá seguir respondiendo llamadas o acceder a los chats desde las notificaciones cuando lleguen nuevos mensajes.

Fase 2: El usuario deja de recibir llamadas o notificaciones, también dejarán de permitir enviar mensajes o hacer llamadas.

Indican que a pesar de todo el usuario podrá exportar sus datos y la cuenta no se borrará por parte de WhatsApp. No han querido decir cuándo entrará el usuario en cada una de estas fases, aunque explican que no se dará por igual a todos los usuarios ni al mismo tiempo. Todo ello es revertible con sólo aceptar los nuevos términos de uso, claro.

En definitiva, si bien WhatsApp no cancelará cuentas a aquellos que no acepten la política de privacidad, sí que dejará la app prácticamente inutilizable. Todo este caos surge en gran medida porque Facebook dijo que no utilizaría WhatsApp para beneficio de Facebook cuando adquirió el servicio, luego supimos que fue una mentira. ¿Los grandes beneficiados de todo esto? Signal y Telegram.

