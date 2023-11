WhatsApp prepara una opción de lo más práctica: perfiles alternativos para proteger tu privacidad

Las mejoras en WhatsApp siguen llegando de forma sostenida y a un ritmo envidiable. En los últimos días hemos visto cómo la herramienta ha implementado el soporte de passkeys o la posibilidad de usar cuentas simultáneas de forma mucho más directa, y ahora están preparando el despliegue de una opción especialmente práctica.

Perfiles alternativos. Según indican en WABetaInfo, la versión beta de WhatsApp para Android (versión 2.23.24.4) está ya disponible en la Google Play Store y en ella se apunta a una opción llamada «Alternate profile» («Perfil alternativo») que permitirá «enmascarar» la información del usuario y no ofrecerla salvo a quien el usuario en cuestión elija.

Te verá quien tú quieras. La característica más destacada de esa nueva función se añade a la que ya existía y que permitía seleccionar quién quieres que vea tu foto de perfil. En las opciones de privacidad, como probablemente sabéis, podemos desde hace tiempo elegir si nuestra foto la puede ver cualquiera, solo nuestros contactos, nuestros contactos con excepciones o, sencillamente, nadie. Esto va más allá.

Pero puedes tener una foto para esa otra gente. Lo interesante de la nueva característica es que además podrás añadir una foto para tu perfil que verá toda esa gente que no ve la foto principal. Eso permite que por ejemplo a tus contactos puedas mostrarles tu cara o una foto tuya con tu familia, pero esa foto no se muestre a un contacto ocasional al que simplemente puedes mostrarle una foto de perfil que no te identifique físicamente.

Muy ligado a los futuros nombres de usuario. En WhatsApp llevan también tiempo preparando el despliegue de una opción que permita que los usuarios contacten no solo mediante un número de teléfono, sino mediante un nombre de usuario. Esa opción cobrará aún más sentido junto a esta otra: con este «perfil alternativo» incluso los usuarios que te contacten en el futuro a través de ese nombre de usuario pero con los que no tienes tanta cercanía podrán simplemente ver esa otra foto de perfil.

Fecha de llegada incierta. La opción está claramente en desarrollo, pero no sabemos cuándo llegará. Este tipo de funciones pueden llegar a tardar meses en aparecer en escena, pero sin duda cuando lo haga —sobre todo, si lo hace junto con los nombres de usuario— se convertirá en una opción especialmente útil para muchos usuarios.

Imagen | Rawpixel

