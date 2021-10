WhatsApp y Facebook empiezan a funcionar tras 6 horas de caída: esto es todo lo que sabemos hasta ahora

Facebooks está viviendo una pesadilla. Una de las compañías más grandes del mundo y creada por y para Internet, ha desaparecido de Internet. Han pasado más de seis horas desde que se reportó la caída de los servicios de Facebook, que incluye WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger y otros. Lo que parecía una caída más, se ha convirtiendo en la más grande que se recuerda en la historia de la empresa. Pero poco a poco parece empezar a recuperarse. Esto es lo que sabemos hasta ahora.





Si tratamos de acceder a Facebook, WhatsApp, Instagram o Facebook Messenger entre otros probablemente no podamos. Nos devuelve errores o simplemente no carga la página de turno. Ocurre prácticamente con cualquier servicio de Facebook ahora mismo. Esto se debe a que están caídos a nivel mundial. La compañía lo ha comunicado en declaraciones oficiales y también a través de sus portavoces.

Han pasado más de seis horas desde que esto ha ocurrido y tras lo que ha parecido un frenético trabajo de los ingenieros, poco a poco los servicios se están recuperando. Algunos usuarios están reportando que pueden utilizar los servicios de Facebook de nuevo. Esto significa acceder a la web de Facebook, utilizar la app WhatsApp, navegar por Instagram o comunicarse por Messenger entre otras cosas.

Sin embargo, no ha vuelto para todos los usuarios. Para la mayoría los servicios de la empresa siguen no operativos. Seguramente sea cuestión de horas para que todo vuelva a la normalidad para todos los usuarios a nivel global. De momento Facebook no ha realizado ninguna declaración oficial al respecto.

Este artículo se actualiza constantemente. Publicaremos más actualizaciones al respecto.