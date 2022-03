Windows 11 22H2 'Sun Valley 2': esto es todo lo que sabemos sobre la gran actualización anual del sistema

Desde su lanzamiento en octubre del año pasado, Windows 11 ha recibido varias mejoras, entre las que se incluyen el soporte para aplicaciones de Android, el nuevo Media Player, el nuevo bloc de notas y más. Sin embargo, otras novedades llegarán más adelante este año. Microsoft está trabajando en la primera gran actualización de su nuevo sistema operativo.

Si bien Windows 10 y Windows 11 reciben varias actualizaciones a lo largo del año, entre las que se encuentran los "martes de parches", una vez cada doce meses acogen una puesta a punto importante, centrada en ofrecer nuevas características. En el caso del SO más reciente de Microsoft esta se conoce como 22H2 y está programada para llegar este año.

Hacia un Windows 11 más coherente

No es ningún secreto que Windows 11 salió al mercado con muchas mejoras pendientes. Algunas características del nuevo sistema operativo parecían "copiadas y pegadas" de Windows 10. Ahora todo parece indicar que con la actualización 22H2 Microsoft abordará gran parte de estas discrepancias visuales para hacer que la interfaz gráfica sea más coherente. Vamos cuáles serían las novedades.

Nuevo Administrador de tareas: el programa informático que nos permite monitorizar los recursos de nuestro sistema y saber qué aplicaciones y procesos están ejecutándose lleva desde Windows 8 sin recibir cambios importantes. Ahora podría llegar con un nuevo diseño que reubica las pestañas de información en una barra lateral.

Pequeños cambios en el explorador de archivos: Windows 11 solo permite anchar carpetas en la barra lateral de explorador. Próximamente también permitirá arrastrar cualquier tipo de archivo a sección Acceso rápido. El explorador de archivos, además, mostrará el almacenamiento disponible de OneDrive en la parte superior derecha de las ventanas.

Mejoras en el menú inicio: el menú inicio es uno de los cambios más radicales que recibió Windows 11, pero todavía tiene cosas por mejorar. Los de Redmond creen que la posibilidad de crear carpetas servirá para que podamos organizar mejor nuestros programas. Se trata de una posibilidad muy parecida a la que ya tenemos en nuestros teléfonos móviles.

Arrastrar y soltar en la barra de tareas: en Windows 11 también se perdieron funciones y una de ellas fue la posibilidad de arrastrar y soltar archivos o programas a la barra de tareas. Microsoft habría escuchado los comentarios de los usuarios y la actualización 22H2 traería de regreso esta función que estuvo presente desde Windows 7 hasta Windows 10.

En relación a los elementos de diseño y aplicaciones integradas, también es probable que Windows 11 reciba un nuevo apartado llamado "Sostenibilidad", cambios en el ajuste de las ventanas, nuevos gestos táctiles, subtítulos en tiempo real, la vuelta del modo tableta y un nuevo indicador de volumen (que reemplazará al existente desde 2012).

Mejoras en seguridad y más

Pero no todo en Windows 11 22H2 sería recuperar características pedidas y ajustes de diseño. Con esta actualización llegaría una nueva herramienta de seguridad llamada "Control de aplicaciones inteligentes". Su misión, según hemos podido ver en la build 22567, es bloquear aplicaciones "potencialmente no deseadas".

No se trata de una característica de seguridad completamente independiente. De hecho, funcionará junto Microsoft Defender para, según promete Microsoft, elevar la seguridad del sistema al verificar si las aplicaciones tienen una firma válida del desarrollador. En caso de no contar con una, la aplicación será marcada como se catalogará como "no confiable".

Además de las mencionadas características se espera que Windows 11 reciba otros ajustes importantes "debajo del capó", que buscan mejorar el rendimiento y la experiencia general del sistema. De momento el sistema se encuentra instalado en casi del 20% de los ordenadores, lo que significa múltiples configuraciones de hardware diferentes en las que debe funcionar.

Nombre de la actualización y fecha de lanzamiento

Sabemos que Microsoft ha identificado a su próxima actualización de características como "22H2. Esto nos brinda pistas sobre su posible llegada. "22" se refiere al año y "H2" a la segunda mitad del año. El margen es amplio, pero con la confirmación del nombre de versión, todo parece indicar que el desarrollo está avanzado, por lo que podría llegar en algún momento del verano.

En cuanto al nombre, la actualización ha sido conocida como "Sun Valley 2", pero es poco probable que ese sea su nombre de lanzamiento. Los de Microsoft podrían elegir una denominación con el mes en el que Windows 11 22H2 será lanzada, pero para saber si realmente será así solo debemos esperar a que esté disponible públicamente.

