Windows 365 no es la revolución que vende Microsoft, pero facilita la gestión de mi parque: esto opina el encargado de gestionar 20.000 PC en una empresa

Asegurarse de que todos los empleados cuentan con los recursos informáticos necesarios para hacer su trabajo, que se despliegan correctamente todas las actualizaciones de seguridad, que los privilegios de acceso a determinados recursos y aplicaciones están bien asignados…

Gestionar un parque informático de 20.000 puestos repartidos por 26 países del mundo “tiene su complicación”, reconoce Iñigo Martínez, director de Tecnología y Sistemas de Prosegur. Este directivo asegura que, aunque Microsoft no ha inventado nada nuevo, “sobre el papel” Windows 365 es “maravilloso”.

Simplificar la gestión

Prosegur ya está utilizando algunas herramientas de escritorios virtual (VDI), como las de Citrix y Azure Virtual Desktop. “Un sistema de estas características simplifica la gestión, porque te centras en un PC virtual, que estará en el CPD de Azure y no en los nuestros. Esto hace que sea más fácil gestionarlo, actualizarlo, desplegar software, controlar los enlaces…”.

Además, defiende que este tipo de entornos también evitan que el usuario pueda conectarse a aplicaciones no autorizadas por la corporación. “Estás en un entorno virtual y no te puedes salir de ahí”, explica.

Sin embargo, sí considera que en el caso de Microsoft 365 se “mejora el escenario”, entre otras cosas porque la “capilaridad de Microsoft y sus rendimientos son mayores que las que podamos tener nosotros”.

En tiempos de pandemia

Martínez reconoce que esta solución hubiera sido extremadamente útil cuando irrumpió la pandemia. Y no solo porque evita, precisamente, usar dispositivos y aplicaciones no autorizadas.

“De una semana para otras tuvimos que dotar de VPN y portátiles a nuestros empleados. En algunos incluso tuvimos que montar un plan para que los empleados pudieran llevar el PC de sobremesa a su casa”, rememora. Con una solución en la nube como esta, cualquier empleado hubiera podido acceder a su entorno de trabajo con cualquier dispositivo que tuviera a su alcance.

Cabe recordar que esta solución no tiene ningún requerimiento de hardware. “Cualquier máquina que pueda ejecutar un navegador web podrá acceder a Windows 365”, detalla el director de tecnología y sistemas. Aunque reconoce que esto abre la puerta a escenarios BYOD (Bring Your Own Device), también es consciente que los directivos de seguridad de las empresas siempre van a preferir equipos propios.

Similar a Azure Virtual Dektop

Como decimos, Prosegur está utilizando soluciones de VDI como Azure Virtual Dektop o Citrix. Herramientas que, según Martínez, son justificables en determinadas situaciones, como cuando el usuario no tiene una máquina física potente, pero necesita acceder a su escritorio. “También en escenarios en los que quieres dar acceso a un software y el equipo del empleado no es compatible o cuando quieres que alguien externo pueda acceder de manera puntual a tu red, facilitándole un escritorio virtual sin preocuparte por la seguridad”.

Sobre Azure Virtual Desktop, el director de Tecnología y Sistemas reconoce que la nueva propuesta es muy parecida. “Le han dado una vuelta y han integrado más seguridad, como la autenticación con doble factor, eliminar las necesidades de VPN, que también tienen su coste”, explica.

La incógnita del precio

Microsoft aún no ha dado a conocer cuáles son sus planes para el precio y el licenciamiento de este nuevo producto. Y hasta que no se resuelva esta incógnita empresas como Prosegur no podrán hacer sus “estudios de negocio” para ver la viabilidad o no de apostar por estas herramientas.

“Hay casos en los que saldrá a cuenta si pones un dispositivo más económico al empleado, pero hay que hacer un cálculo del retorno de la inversión, de la seguridad y de los plazos de amortización”, explica. Además, directivos como él también tendrán que calcular el coste a largo.

Iñigo Martínez explica también que también hay condicionantes técnicos que pueden hacer que esta herramienta no sea válida en todos los escenarios. “Puede haber localizaciones en los que la conexión a Internet no sea estable o con el suficeinte ancho de banda”, pone como ejemplo.

La repercusión de las licencias

Iñigo Martínez reconoce que en Prosegur probarán Windows 365. “Los pantallazos muestran que la gestión es idéntica a la que hacemos ahora de los puestos de trabajo”, asegura.

Además, valora que esta novedad se integra con la herramienta de Microsoft para la gestión del puesto de trabajo, que gestiona todas las máquinas de forma centralizada con políticas de uso.

Las dudas están en las políticas de licenciamiento. “Si tienes Azure Virtual Desktop y Windows 10 Enterprise tienes derecho a usarlo a precio de coste; es decir, no pagamos por uso o por licencia”, detalla. Y, en este punto, Martínez se pregunta si las condiciones serán las mismas o no.

Qué pasa con mis PC

Pese a todo, este directivo reconoce que productos como Windows 365 pueden suponer una reducción del coste en equipos para las empresas, dado que los ordenadores podrán tener una vida útil más larga. “No se quedarán obsoletos a nivel técnico”, detalla.

Algo que, según este directivo, va a hacer que “cambien los parámetros de la ecuación en la adquisición o renting de equipos”. Si antes el rendimiento era uno de los factores de más peso, ahora se buscará más la ergonomía, el tamaño de la pantalla, la durabilidad y el coste económico.