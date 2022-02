Wordle: 7 trucos y pistas para adivinar la palabra de cada día

Te traemos siete pequeños trucos y pistas para sacar tu palabra diaria cuando juegues a Wordle, el juego de moda de este 2022. Se trata de un juego muy simple en el que tienes seis intentos para adivinar una palabra de cinco letras, y en cada intento se te indica las letras que has acertado y cuáles están en el lugar correcto.

No dejes que nadie te diga lo contrario, porque estos trucos no son garantía de nada. Sin embargo, pueden ayudarte a optimizar tus intentos de sacar la palabra, sobre todo esos que te dan consejos sobre cómo empezar. Pero como te diremos al final, lo más importante es siempre que desarrolles tu propia estrategia.

Una primera palabra con muchas vocales

Como en cualquier juego de adivinar palabras, una de las cosas más importantes para empezar a tener la estructura de lo que debes adivinar es sacar las vocales que hay en la palabra, ya que solo son cinco y es más fácil sacarlas. Para ahorrarte el trabajo de obtener vocales, la clave puede estar en la primera palabra.

Por eso, un consejo que puedes seguir es empezar el juego utilizando una palabra con cuatro vocales diferentes como Aireo, ya que así tendrás más posibilidades de tener algún acierto en la primera palabra. En el peor de los casos esto también te servirá para descartar vocales, lo cual es siempre una ventaja.

Empieza jugando a los descartes

Si vamos directamente a intentar adivinar una palabra, posiblemente gastemos muchos intentos en ello. Por eso, es mejor utilizar los dos o tres primeros intentos para descartar letras, y luego empezar ya más en serio a intentar sacar la palabra en si. Es evidente que siempre vamos a querer hacerlo en el menor número de intentos, pero al menos usa dos para descartar.

Por eso, si utilizas la primera palabra para descargar o confirmar vocales como te hemos dicho antes, la siguiente o las dos siguientes deberían ser para descartar consonantes. Busca una palabra que tenga las consonantes más comunes y utilízala. Y si para ello tienes que utilizar vocales que ya tienes descargadas no te preocupes, lo importantes es confirmar o tener acertadas algunas consonantes.

Las primera dos palabras, que sean muy distintas

Este tercer truco es un poco trampa, porque realmente es una combinación de los dos anteriores. Siempre es una muy buena estrategia que las dos primeras palabras sean completamente diferentes, e incluso no descartes en no utilizar en la segunda las letras que puedas haber acertado en la primera.

La idea de esto es que con los dos primeros intentos tengas ya cubiertas diez letras diferentes, y que con esto tengas más posibilidades de empezar a afinar hacia la palabra correcta a partir del tercer intento.

Cuidado con las letras dobles

Las vocales o consonantes dobles son la mayor pesadilla en Wordle, ya que el juego no indica mucho si cuando escribes una letra es doble o no. Simplemente te dirá que has acertado con ella estando o no estando en el sitio indicado, pero cuando tengas una en verde, el juego no te va a indicar que está repetida y hay dos como ella.

Y las más difíciles son las vocales dobles, que pueden amargarte la partida. Por eso, no descartes nunca la posibilidad de que haya una letra doble, nunca lo descartes. Si ves que tienes un vocal acertada y en su sitio apareciendo en verde, pero sientes que quizá la palabra necesita otra como ella, puedes probar a escribir una que tenga la misma vocal dos veces.

Decir palabras en voz alta puede ayudar

Que no te de vergüenza. Hay veces en las que puede ser difícil visualizar una combinación de letras que sirva con las que ya tienes acertada. En ese caso, puedes ir diciendo en voz alta las combinaciones, porque escucharte puede ayudarte a ir repasando cada palabra.

Si te faltan un par de letras, puedes ir recitando en voz alta cada una de las combinaciones que veas con las letras que todavía tienes disponibles. A mi, esto es algo que me ayuda a pensar mejor o a no olvidarte de combinaciones o no descartarlas porque mentalmente no suenen bien.

No tengas miedo de inventarte palabras que no existen

Y si estás haciendo combinaciones para intentar sacar la última letra o las últimas dos letras, no tengas miedo de probar palabras que no tengas claro si existen. Wordle no te va a penalizar si escribes una palabra que no está en el diccionario, y no vas a perder un intento con ella.

No somos diccionarios andantes, o sea que no tienes por qué pretender que sabes todas las palabras. Quién sabe, quizá al final el juego te sirva para descubrir nuevas palabras que no conoces, y acabar mirando en el diccionario qué diablos significa.

Si una estrategia no te sirve, cámbiala

Lo más importante que debes saber sobre este juego es que no hay normas ni estrategias que te vayan a garantizar nada. Los consejos que te hemos dado pueden ayudarte a no descartar palabras, a tener más letras adivinadas, o a pensar mejor en las soluciones. Pero no le tengas miedo a experimentar con nuevas estrategias para intentar mejorar tus resultados.

Por ejemplo, hay personas a las que nos gusta empezar siempre con la misma palabra, mientras que otras personas prefieren ir cambiando cada día. Aquí, todo depende de la estrategia con la que sientas una mayor comodidad y que se adapte mejor a tu manera de pensar.