World View asegura que su «turismo estratosférico» empezará en 2024: será en cápsulas reutilizables y durarán hasta 8 horas

Cuando pensamos en el turismo espacial, que ya es un hecho, a muchas aún nos vienen a la cabeza las impresionantes imágenes del salto de Felix Baumgartner a 39.068 metros pensando en lo que esa gente podrá ver desde su ventana. Desde algún kilómetro menos de altura ya debería dar para tener unas vistas (de infarto) parecidas a las de Felix, aunque la propuesta de World View es algo distinta.

La empresa se propone un enfoque que nos recuerda al de Space Perspective: volar hasta la estratosfera en globo. No en vano, las empresas comparten fundadores y World Wide ya tiene experiencia en globos estratosféricos, aunque para comunicaciones y sin tripulación.

Más horas de viaje, más opciones de turismo en cielo y tierra

Según la web de la empresa, cada ascenso se realizará en las mañana (cuando el viento lo permita) y el sistema, de manera autónoma, controlará el ascenso hasta 30.000 metros (por debajo de hasta donde llegan los viajes de Blue Origin, por lo que quizás no será estrictamente tan «espacial» el turismo). La cápsula estará presurizada y no requerirán un traje especial para los viajes, permitiéndose incluso los animales.

Una de las diferencias con respecto al precedente de Space Perspective es que habrá varios puntos de lanzamiento y durarán algo más, según tienen previsto. La propuesta de World View es que los pasajeros puedan hacer un tour visualizando los seis puntos de despegue previstos: el Amazonas, las pirámides de Egipto, el Gran Cañón del Colorado, la Gran Barrera de Coral, la Gran Muralla China, el Serengeti o, si hay suerte, alguna aurora boreal en Noruega, empezando por Arizona en el primer vuelo ya planificado.

Vemos, por tanto, que las expectativas de las vistas y de satisfacción de sus clientes están casi a la altura de lo que debería llegar la cápsula. Explican que la estancia en el punto más alto durará entre 6 y 8 horas y que el descenso desde los 30.000 metros será de unos 60 minutos. Una altura desde la cual ya debería dar, según la compañía, para ver la curvatura del planeta (que limita a nivel visual su frontera con respecto al espacio exterior).

Para ello, la cápsula dispondrá de un panel de control desde el cual los pasajeros pueden recurrir a las cámaras y telescopios a bordo para hacer zoom a lo que sobrevuelen. Además de los ocho pasajeros/turistas, en la cápsula irán dos empleados (el guía turístico y uno de mantenimiento).

Otra particularidad es el hecho de que el ascenso se vaya a hacer con un globo gigante de 481.400 metros cúbicos, recurriendo a un gran paracaídas para ayudar en el descenso. Los interiores de la cápsula prometen ser «de lujo» y además de los servicios básicos como el aseo habrá también servicio de cocktails.

De estas partes, tanto la cápsula como el paracaídas serán reutilizables, pero no el globo. Explican en Space que Ryan Hartmann, CEO de World Wide, explicó que los globos se reciclarán en «productos que beneficien a la comunidades cercanas a los sitios de despegue». Teniendo en cuenta que esos sitios son importantísimas reservas naturales, como el Amazonas, habrá que ver en qué consiste esa ayuda y si compensa la invasión que supondrá el sitio de despegue, por mucho que no haya cohete.

¿El precio? Aquí al menos no hablamos de millones de dólares como en el caso de la New Shepard de Bezos, pero tampoco es algo comparable, por ejemplo, a un vuelo transoceánico. Los asientos parten de 50.000 dólares, lo cual esperan que sea un reclamo dado que «su prima» Space Perspective los vende a 125.000 dólares (que, por cierto, tiene también su primer vuelo vendido). Hay que pagar 500 dólares para hacer una reserva, los cuales no son reembolsables si el usuario se arrepiente, por cierto.

La fecha: el año 2024. El primer vuelo está ya ocupado para la organización Space For Humanity, una organización sin ánimo de lucro que, entre otras cosas, mueve programas de preparación de ciudadanos para ser astronautas y que compró los pasajes, según aseguran. Así que quizás lo podáis intentar para el próximo, si todo va como aseguran (tanto en este caso como el de Space Perspective).

