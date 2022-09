‘World War 3’: este shooter free to play viene dispuesto a plantarle cara a ‘Battlefield’ y ‘Call of Duty’ (y ya se puede jugar)

El mundo de los shooters lleva un tiempo algo estancado. Las entregas completas más recientes de ‘Call of Duty‘ y ‘Battlefield‘ no han estado a la altura de las expectativas y los amantes de los juegos de disparos se han quedado un pelín desamparados. Sin embargo, empieza a verse algo de luz al final del túnel.

Embark Studios (veteranos de la saga ‘Battlefield’) tiene entre manos ‘The Finals’, cuyo primer tráiler nos dejó con la boca abierta hace algunos días y Activision Blizzard parece haber hecho los deberes con ‘Call of Duty: Modern Warfare 2‘ y ‘Warzone 2‘. Sin embargo, hay un título que también viene pisando fuerte y es ‘World War 3‘, un shooter free to play desarrollado por The Farm 51 que tiene muchas papeletas para convertirse en un éxito.

Qué es ‘World War 3’ y qué ofrece este shooter

Comencemos por el principio. ‘The Farm 51’ es un estudio polaco fundado en 2005 por Wojciech Pazdur y Kamil Bilczyński, que trabajaron en People can fly para lanzar ‘Painkiller‘. Si el nombre del estudio no os suena, son los desarrolladores de ‘Deadfall Adventures‘, ‘Get Even‘ (publicado por Bandai Namco) y ‘Chernobylite‘. En 2018 anunciaron su último proyecto, ‘World War 3‘. Lleva en desarrollo desde entonces y hoy, 29 de septiembre de 2022, se lanza su beta abierta.

‘World War 3’ es una versión un poquito más hardcore / táctica de ‘Battlefield’. Se trata de un FPS online con partidas de hasta 40 personas en el que los jugadores podrán enfrentarse en lugares reales del mundo, como las calles de Varsovia, Berlín, Moscú, Poliarny y Smolenks, entre otros. Todo ello acompañado de unos gráficos fotorrealistas que, tras la beta cerrada, parecen haber sido optimizados para ofrecer un mejor rendimiento.

El título bebe de mecánicas de diferentes juegos, permitiendo así diferentes estilos de juego. Aquel jugador que quiera pelear de manera más táctica puede hacerlo (con opciones como inclinarse en las esquinas), pero también se puede tener una buena movilidad para desplazarse por el mapa. En ese sentido, el juego es bastante variado.

También cabe destacar que el título admite infantería, vehículos y ataques, que son una especie de ventajas tácticas como drones de reconocimiento o ataques de artillería. En lo referente a armas, es uno de los aspectos más destacados del juego. Más allá del diseño, lo interesante está en su balística, respetando el retroceso y las características propias de cada arma. Por no hablar de las opciones de personalización, que permite configurar muchísimo las armas y hasta nuestro soldado. He aquí un gameplay del juego por si queréis echarle un vistazo:

[embedded content]

En cuanto a modos de juego, el títulos nos propone dos opciones: una suerte de modo conquista con varios puntos a capturar y con 40 jugadores, 20 por equipo; y un modo de duelo por equipos con diez jugadores por equipo. De momento solo eso, pero habrá que esperar para ver si se lanzan más modos de cara al lanzamiento final del juego.

Sobre la monetización

Uno de los aspectos críticos de cualquier juego free to play es la monetización. Desde The Farm 51 se comprometen a no implementar mecánicas pay to win, por lo que los jugadores no podrán comprar el mejor equipamiento y las mejores armas.

El juego tiene dos divisas: UNC y PS. La primera es premium y se puede comprar en la web del juego y dentro del mismo. La segunda es gratuita y solo se puede obtener jugando y progresando. En la tienda se pueden comprar elementos cosméticos, como skins; y planos, que permiten desbloquear armas, equipo y ataques antes de lo normal usando configuraciones fijas y aspectos exclusivos.

Según los desarrolladores, nada que se desbloquee con planos ofrece una ventaja en el juego. Los accesorios que sí podrían dar ventajas, como un cañón o una mirilla, se pueden conseguir aunque no se pague, progresando y jugando. También hay un pase de batalla, pero de eso darán más detalles próximamente.

Beta abierta, plataformas y fecha de lanzamiento

Llegados a este punto, hablemos de jugar. ‘World War 3’ se lanza hoy en fase de beta abierta, es decir, para todos. Al ser un juego gratuito, no hay que pagar para jugar. De momento, el juego es exclusivo de PC y está disponible a través de Steam y su launcher propio. No se descarta una posible versión de consolas, pero por el momento no está disponible.

El título estará disponible a partir de hoy, 29 de septiembre, a las 15:00 UTC (las 17:00, hora peninsular española). Es una beta y como tal queda reflejado. La compañía no se ha pronunciado sobre el lanzamiento de la versión final del juego.