Xbox lleva el juego en la nube a Xbox Series X|S y One: juegos next-gen en consolas old-gen a golpe de clic

Microsoft está apostando fuerte por el juego en la nube. Su plataforma de streaming de videojuegos está disponible en casi cualquier dispositivo, ya sea a través de una app nativa como en Android o una webapp en iOS, y ahora da un paso más allá con su llegada a Xbox Series X|S y Xbox One.

La compañía ha anunciado durante su conferencia en la GamesCon que el juego en la nube llegará tanto a sus consolas de nueva generación como a las de generación anterior. De esa forma, los suscriptores de Game Pass Ultimate podrán acceder a cualquiera de los más de 100 juegos que hay en la plataforma sin esperas y sin tener que instalar nada en las consolas.

Jugar a ‘Flight Simulator’ en una consola de 2013

Con la llegada del cloud gaming de Microsoft a las consolas de nueva generación, los usuarios de Xbox Series X|S podrán probar los juegos del catálogo antes de instalarlos en la memoria, así como unirse a partidas multijugador sin esperas. Si les convence, podrán descargarlo y, entonces sí, aprovechar toda potencia de las consola.

Pero sin lugar a dudas, lo más interesante es jugar en la nube en las consolas de anterior generación. No es ningún secreto que conseguir una Xbox Series X|S es complicado y que gran parte del parque de consolas de Microsoft es old-gen. Con el juego en la nube, los usuarios podrán jugar a títulos de Xbox Series X|S en su vieja consola y estirar así su vida útil.

Desde Microsoft señalan que, en el futuro, los usuarios de Xbox One podrán jugar a ‘Flight Simulator‘ o ‘The Medium‘, ambos juegos de Xbox Series X|S, en la Xbox One. Son juegos muy pesados con los que la Xbox One no puede, pero que no suponen un mayor impedimento para los servidores de Microsoft.

Esto, que es una excelente noticia para los usuarios de Xbox, no deja de ser un paso evidente para Microsoft. La estrategia de Microsoft pasa por llevar a cuantos más usuarios a Game Pass, mejor. La plataforma, realmente, se podría decir que es indiferente, ya que es la suscripción la que reporta beneficios. Clara muestra de ello es que Game Pass está disponible en cualquier plataforma y que incluya EA Play.

El juego en la nube llegará a las consolas de Microsoft esta Navidad. Los juegos disponibles para probar en la nube estarán marcados con un icono con forma de nube. Recordemos que para acceder a él hay que ser suscriptor de Xbox Game Pass Ultimate.





