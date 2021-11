Xbox suma 76 nuevos juegos a catálogo de retrocompatibles y les aplica un aumento de resolución: aquí tienes la lista completa

Microsoft aseguró que su evento del 20 aniversario de la consola Xbox no iba a incluir anuncios de nuevos juegos, pero eso no significa que no haya novedades interesantes. La compañía ha resucitado su programa de retrocompatibilidad y ha añadido 76 nuevos juegos al catálogo, afirmando que será la última ampliación de esta lista.

Dead or Alive, Star Wars Jedi Knight II y Max Payne: nuevas joyas retrocompatibles con tu Xbox moderna

Entre esos juegos tenemos algunas joyas como Star Wars Jedi Knight II, la saga Dead or Alive o los juegos de Max Payne. Tanto estos como los del resto de la lista de novedades podrán jugarse desde hoy mismo en las Xbox Series X y Xbox Series S.

Esta es la lista completa con los 76 juegos que pasan a ser retrocompatibles:

50 Cent: Blood on the Sand

Aces of the Galaxy

Advent Rising

Adventure Time: The Secret of the Nameless Kingdom

Are You Smarter Than a 5th Grader? Make the Grade

Avatar: The Last Airbender – The Burning Earth

Bankshot Billiards 2

Beautiful Katamari

Binary Domain

Black College Football Xperience: Doug Williams Ed

Cloning Clyde

Conan

Darwinia+

Dead or Alive Ultimate

Dead or Alive 3

Dead or Alive 4

Death by Cube

Disney Universe

Disney’s Chicken Little

Elements of Destruction

F.E.A.R.

F.E.A.R. 2: Project Origin

F.E.A.R. 3

F.E.A.R. Files

The First Templar

Gladius

Gunvalkyrie

Islands of Wakfu

Lego The Lord of the Rings

Manhunt

Max Payne

Max Payne 2: The Fall of Max Payne

Max Payne 3

Mini Ninjas

Mortal Kombat

Mortal Kombat vs. DC Universe

MX vs. ATV Alive

MX vs. ATV Untamed

NIER

Novadrome

Oddworld: Munch’s Oddysee

Onechanbara: Bikini Samurai Squad

Otogi: Myth of Demons

Otogi 2: Immortal Warriors

The Outfit

Outpost Kaloki X

Quake Arena Arcade

R.A.W. – Realms of Ancient War

Red Dead Revolver

Resident Evil: Operation Raccoon City

Ridge Racer 6

Rio

Risen

Risen 2: Dark Waters

Rock of Ages

Sacred 2: Fallen Angel

Scramble

Screwjumper!

Secret Weapons Over Normandy

Skate 2

SpongeBob SquarePants Underpants Slam!

SpongeBob’s Truth or Square

Star Wars Starfighter: Special Edition

Star Wars: Episode III Revenge of the Sith

Star Wars: The Clone Wars

Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast

Switchball

Thrillville

Thrillville: Off the Rails

Time Pilot

TimeSplitters 2

TimeSplitters: Future Perfect

Toy Story Mania!

Vandal Hearts: Flames of Judgment

Viva Piñata: Party Animals

Warlords

Los juegos de la lista que se lanzaron en la Xbox original se podrán abrir a mayor resolución: al doble si juegas desde una Xbox One / One S, al triple si juegas en una Xbox Series S y al cuádruple si tienes una Xbox Series X o una Xbox One X.

También hay algunos de esos juegos que se podrán disfrutar a 60fps gracias a la función FPS Boost que mejora la tasa de refresco original sin que haya que tocar nada del juego. Desde luego, para quien haya sido fiel a las consolas de Microsoft durante muchos años, es todo un gesto.