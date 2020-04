Xiaomi Amazfit X, la pulsera deportiva con pantalla curva tiene 7 días de autonomía, GPS y mide el nivel de oxígeno en sangre

El Amazfit X de Xiaomi ya es oficial, ahora con todo lujo de detalles. La marca lo dejó ver un primer vistazo a la pulsera con pantalla curva en agosto de 2019 y ahora ha sido presentado con todas sus especificaciones y características. Lo hace un poco distinto a lo que estábamos acostumbrados, mediante una campaña de financiación en Indiegogo. ¿La ventaja? Se puede conseguir con un descuento del 54% sobre su precio oficial de este modo.

A diferencia de otros relojes/pulseras de Xiaomi bajo la marca Amazfit como puede ser el Amazfit GTS o el Amazfit T-Rex este nuevo Amazfit X ha sido lanzado al mercado en forma de crowdfunding mediante una campaña en Indiegogo. Es aquí donde se han desvelado todas las especificaciones y características del dispositivo, así como su precio oficial.

Ficha técnica del Amazfit X de Xiaomi

AMAZFIT X PANTALLA Pantalla curva de 2,05 pulgadas

AMOLED de 206 x 640 px y 400 nits DIMENSIONES 22.6 x 13.6 mm BATERÍA 200 mAh (duración 7 días) RESISTENCIA 5 ATM (inmersión en el agua a 50 metros) SOFTWARE Amazfit OS, compatible con Android e iOS CONECTIVIDAD Y SENSORES Giroscopio de 6 ejes

Sensor de frecuencia cardiaca

Medición de saturación de oxígeno en sangre

Luz ambiente

GPS + GLONASS

Actividad y sueño Precio 149 dólares (unos 137 euros) en Indiegogo

329 dólares (unos 300 euros) su precio final

Una pantalla curva de 92º que define el diseño

La característica más destacable de Amazfit X es sin duda su pantalla curva. La pantalla de algo más de dos pulgadas es un panel AMOLED que consigue un brillo de 400 nits y una resolución de 206 x 640 píxeles, esto nos da una densidad de 326 PPI. El diseño curvo de la pantalla hace que sea más larga (y estrecha) que la que estamos acostumbrados a ver en relojes inteligentes. La marca dice que con esto consiguen mostrar más información al mismo tiempo sin hacer scroll.

El diseño curvo de la pantalla consigue una curvatura de 92º grados y está protegida por un marco de titanio unibody que le aporta la resistencia necesaria para no doblarse a pesar de que la pantalla sea tan larga. No hay botón físico alguno (sólo una zona sensible a la presión en el lateral) ni conectores. Los sensores para medir la frecuencia cardiaca y el nivel de saturación de oxígeno en sangre se encuentran en la parte interna en contacto con la muñeca. Prometen que el diseño curvo ayuda a que la pulsera no sea molesta de utilizar ni de noche ni en cualquier otro momento del día.

Siguiendo con el diseño curvo, un aspecto interesante es el de la batería. Explican que cuenta en su interior con una batería de litio curvada que le permite aprovechar mejor la parte interna de la pulsera. Su capacidad es de «mínimo 200 mAh» y promete hasta siete días de autonomía con una sola carga. Esto como siempre, hay que verlo en la práctica y ver qué características permite utilizar para que la batería aguante tanto. Por ejemplo, ¿con el GPS activado siempre o sólo para entrenos?

Qué es capaz de medir el Xiaomi Amazfit X

Amazfit X promete monitorizar la frecuencia cardiaca «las 24 horas del día, de forma continua e ininterrumpida». Pero adicional a la frecuencia cardiaca el sensor también mide los niveles de oxígeno en sangre mediante la luz infrarroja del sensor. Estos datos obtenidos por un dispositivo electrónico de consumo siempre hay que cogerlos con pinza, ya que no van a ser más precisos y correctos que los que pueda ofrecer un médico con dispositivos certificados para ello.

Gracias a GPS y a GLONASS integrados los entrenos son mas precisos al realizarlos sin llevar el teléfono también. Hablando de entrenos, cuenta con 9 modos predeterminados como correr, cinta, elíptica o natación. Este último es posible al ser Amazfit X resistente al agua con una inmersión de hasta 50 metros (pero avisan de no utilizarlo en la ducha o la sauna ya que el vapor puede afectar al sellado interno).

Amazfit X también monitoriza el sueño en cuatro etapas (dos de sueño ligero, sueño profundo y REM). Para ello en teoría se basa en el movimiento de la muñeca y la frecuencia cardiaca. Finalmente el dispositivo envía alertas cuando sea momento de moverse para no ser sedentario o cuando detecta un nivel de estrés alto mediante la frecuencia cardiaca.

Versiones y precios del Amazfit X

Tan sólo hay un tamaño y un modelo de Amazfit X, no es posible adquirirlo con más o menos memoria o potencia. Sin embargo sí que será posible escoger entre dos correas distintas. La primera es Eclipse Black (negra) y la segunda New Moon Gold (blanco). Ambas de silicona, aunque es probable que aparezcan repuestos y modelos de terceros en el futuro.

Ahora bien, el lanzamiento es algo peculiar. Amazfit X está disponible en Indiegogo como campaña de financiación. Esto significa que no comienzan su fabricación hasta no estar el proyecto financiado. Algo que ya han conseguido y superado con creces. De aproximadamente 33.000 dólares que buscaban en solo el primer día llevan 372.000 dólares aproximadamente. Aquellos que adquieran Amazfit X por Indiegogo pueden hacerlo con una diferentes promociones de aproximadamente la mitad de su precio final.

Se espera que los primeros envíos se realicen en agosto de 2020. Su precio final será de 329 dólares (unos 300 euros al cambio). Sin embargo aprovechando la campaña de financiación en Indiegogo se puede conseguir por 149 dólares (137 euros al cambio).

