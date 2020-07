Xiaomi Mi 10 Lite 5G, análisis: gran autonomía para uno de los mejores gama media de 2020

Xiaomi y su lucha en la relación calidad-precio son una constante y el Mi 10 Lite 5G es otra de las múltiples muestras de ello. La compañía presentó el pasado mes de marzo esta propuesta de gama media con el 5G como principal baza. Un terminal que viene para ser lo mejor de su segmento, con otros puntos fuertes como una gran autonomía y un potente procesador de Qualcomm.

Pasa por nuestra mesa de análisis este Xiaomi Mi 10 Lite 5G, uno de los candidatos a mejor gama media del año, con vistas a responder a la pregunta de si merece o no estar en el disputado podio de esos móviles que ofrecen mucho por relativamente poco dinero.

Ficha técnica del Xiaomi Mi 10 Lite 5G

Xiaomi Mi 10 Lite 5G DIMENSIONES Y PESO 163,71 x 74,77 x 7,88 mm

192 gramos PANTALLA AMOLED de 6,57 pulgadas

Resolución FullHD+ (2.400 x 1.080 píxeles)

Notch en forma de gota

Gorilla GLass 5

HDR10+ PROCESADOR Snapdragon 765G MEMORIA RAM 6 GB LPDDR4X ALMACENAMIENTO INTERNO 64 o 128 GB UFS 2.1 SOFTWARE Android 10

MIUI 11 CÁMARA TRASERA 48 MP f/1.79

Gran angular 8 MP f/2.2 120º

Macro 2 MP

Profundidad 2 MP CÁMARA FRONTAL 16 MP BATERÍA 4.160 mAh

Carga rápida de 20W CONECTIVIDAD 5G OTROS Lector de huellas en pantalla PRECIO 349 euros

Diseño: nada mal para un gama media

El diseño del Xiaomi Mi 10 Lite sigue las líneas marcadas por buena parte de los fabricantes en este 2020. Mirando la trasera encontramos un prominente módulo de cámara. Este sobresale del cuerpo del terminal, aunque a nivel de dimensiones no es tan exagerado como algunas de las propuestas que estamos viendo en 2020. El acabado es en cristal y aluminio, aunque el terminal deja notar que es un gama media ya que no se siente demasiado premium en mano. Las huellas aparecen con facilidad como en casi todo móvil de cristal, aunque no es un problema mayor.

A pesar de ser un terminal bastante grande, la ubicación de la botonera es buena, bastante accesible incluso para manos no muy grandes

La botonera está muy bien diseñada. A pesar de que estamos ante un móvil bastante grande, los dedos caen justo sobre los botones de volumen y encendido, un pequeño detalle a agradecer. En la parte superior del dispositivo encontramos el jack de auriculares y el emisor infrarrojo, quedando la parte inferior reservada al puerto USB Tipo C, altavoz y bandeja para la tarjeta SIM.

El móvil es ligeramente curvo por su parte trasera, lo cual facilita el agarre. Eso sí, es un terminal que roza los 200 gramos de peso, por lo que debemos agarrarlo con relativa fuerza si no queremos que la propia gravedad nos juegue una mala pasada y el teléfono acabe precipitándose al suelo.

Si lo comparamos con algunos de los terminales del momento, observamos que las medidas están un poco por debajo de la media, sobre todo a nivel de volumen. Es un terminal grande, pero no destaca ni para bien ni para mal respecto al resto de competidores.

Altura (milímetros) Anchura (milímetros) Grosor (milímetros) Peso (gramos) Pantalla (pulgadas) Batería Superficie (cm2) Volumen (cc) Xiaomi Mi 10 Lite 163,7 74,8 7,9 192 6,57 4.160 122,4 96,73 Realme 6 Pro 163,8 75,8 8,9 202 6,6 4.300 124,2 110,5 Xiaomi Redmi Note 9 Pro 165,8 76,7 8,8 209 6,67 5.020 127,16 111,91 Nubia Red Magic 5G 168,6 78 9,8 218 6,65 4.500 131,508 128,88 OnePlus 8 Pro 165,3 74,35 8,5 199 6,78 4.510 122,9 104,47 Huawei P40 Pro 158,2 72,6 8,95 209 6,58 4.200 114,85 102,79 Samsung Galaxy S20 Ultra 166,9 76 8,8 220 6,9 5.000 126,84 111,62 iPhone 11 Pro Max 158 77,8 8,1 226 6,5 3.969 122,92 99,57 Pixel 4 XL 160,4 75,1 8,2 193 6,3 3.700 120,46 98,78 LG V60 ThinQ 169,4 77,7 8,9 219 6,8 5.000 131,62 117,15 Sony Xperia 1 II 165,1 71,1 7,6 181,4 6,5 4.000 117,39 89,21 Xiaomi Mi 10 Pro 162,5 74,8 9 208 6,67 4.500 121,55 109,39

Gracias en parte a que su batería no es demasiado grande, el Mi 10 Lite se permite el lujo de quedar por debajo de los 8mm de grosor, algo no muy habitual en este nuevo año de terminales grandes, gruesos y pesados. En definitiva, Xiaomi ha logrado un buen diseño y acabado con este Mi 10 Lite, que da todo lo que se le puede pedir a un terminal de esta gama y precio.

Pantalla: abrazando la tecnología AMOLED

Las 6,57 pulgadas, gusten o no, se han convertido en todo un estándar en gama media. El Xiaomi Mi 10 Lite se vale de este tamaño de pantalla, acompañado en este caso por una resolución Full HD+ y tecnología OLED. El panel es bueno, sin curvas y acorde a su gama, aunque esperábamos un pequeño paso por encima a lo que nos hemos encontrado. Tampoco tenemos ni rastro de una alta tasa de refresco como empieza a incorporar la competencia, nos quedamos con 60Hz.

Los ángulos de visión del Xiaomi Mi 10 Lite son bastante mejorables, el efecto arcoiris aparece con facilidad y deja notar que no es el mejor panel OLED que Xiaomi ha incluido en gama media

El efecto de arcoiris aparece con demasiada facilidad cuando inclinamos el teléfono y el aspecto general de los colores es algo más plano de lo habitual en Xiaomi. Pese a no ser el mejor panel OLED que ha montado Xiaomi en un gama media, se disfruta y es más que válido para aprovechar todo tipo de contenido multimedia. El aprovechamiento frontal según GSMarena es del 85.1%, cifra que está bien, aunque no destaca demasiado.

El Mi 10 Lite tiene un notch relleno por software para crear la sensación de que es más redondeado aún.

El Xiaomi Mi 10 Lite no se libra del notch. En este caso tenemos una muesca en forma de gota que no molesta demasiado tras las horas uso, aunque puede molestar en ciertas ocasiones

En la parte superior del mismo tenemos un notch de gota. No es demasiado pequeño y tendremos que acostumbrarnos a él, aunque sigue siendo una solución algo más discreta respecto a los notch de gran tamaño. El balance de blancos del panel es correcto, el brillo (unos 430 hits) es suficiente al sol y, para el tipo de usuario al que va destinado este teléfono, pocas más pegas se le pueden poner.

Como es habitual en MIUI, podemos configurar ciertos parámetros de la pantalla para dejarla a nuestro gusto, como los colores, balance de blancos y demás. Del mismo modo, contamos con modos para rebajar la incidencia de luz blanca.

En resumidas cuentas, un panel correcto para la gama del dispositivo, aunque mejorable sobre todo a nivel de ángulos de visión. Es una buena pantalla y la preferimos a una LCD clásica de estos rangos de precio, aunque no es de los mejores paneles OLED que Xiaomi ha incorporado en este rango de precio.

Rendimiento: algunos problemas a la vista

El Mi 10 Lite cuenta con el Snapdragon 765G, el mejor procesador de Qualcomm para la gama media. Además, le acompañan 6 GB de RAM, por lo que el rendimiento debería ser excelente. Al igual que notamos en propuestas de la nueva familia Redmi de Xiaomi, no nos hemos encontrado con lo que se esperaba. El Mi 10 Lite no se mueve de forma fluida, presenta algunos problemas a la hora de abrir aplicaciones básicas y, en general, la experiencia de usuario no es todo lo satisfactoria que debería ser con este hardware (incluso con menos potencia debería moverse mejor).

Todo apunta a que el problema de rendimiento se debe a falta de optimización, ya que hay potencia de sobra. Habrá que esperar a que se solucione con alguna actualización

Vista la tónica general de los problemas de rendimiento, todo apunta a que del solucionable vía software, por lo que esperamos que se pueda optimizar con el paso del tiempo. Dicho lo cual, si bien el rendimiento no es del todo bueno, la potencia está presente, y en los juegos se nota. Una vez cargados juegos pesados como ‘PUBG Mobile’ o ‘Asphalt 9’, todo funciona de forma espectacular. En otras palabras, no hay un problema de potencia, sino una falta de optimización. Para los fanáticos de los benchmarks, aquí dejamos los principales resultados.

Xiaomi Mi 10 Lite Realme 6 Pro Xiaomi Mi Note 10 Xiaomi Mi 9T Samsung Galaxy A70 Motorola One Vision LG Velvet Motorola Edge Huawei P Smart 2019 PROCESADOR Snapdragon 765G Snapdragon 720G Snapdragon 730G Snapdragon 730 Snapdragon 675 Exynos 9609 Snapdragon 765G Snapdragon 765G Kirin 710 RAM 6 GB GB 8 GB 6 GB 6 GB 6 GB 4 GB 6 GB 6 GB 4 GB ANTUTU 330.587 279.533 253.660 211.901 170.567 136.111 306.887 325.000 130.026 GEEKBENCH 554 / 1.832 (5.0) 568 / 1.676 (5.0) 539 / 1.715 (5.0) 2.545 / 6.900 2.363 / 6.390 1.507/4.934 593 / 1.742 (5.0) 505 / 1410 1.531 / 5.149 PC MARK WORK 10.542 10.099 7.473 9.166 8.889 6.812 10.541 9.477 5.853 3D MARK(SLING SHOT) 4.309 3.741 – 3.196 1.766 2.030 4.308 – 1.144

En lo que se refiere al almacenamiento interno contamos con 128 GB de almacenamiento interno con tecnología UFS 2.1 en el caso de nuestra unidad, más que suficientes para un uso medio. Los 6 GB de RAM no se notan escasos en multitarea, aunque la falta de agilidad generalizada que hemos comentado hacen que el teléfono «raspe» tenga mayor o menor cantidad de RAM.

A nivel biométrico el Xiaomi Mi 10 Lite cumple con nota. Encontramos un lector bajo la pantalla que funciona muy rápido y de forma precisa. Nos ha recordado muchísimo al del Xiaomi Mi 9T, ya que probablemente sea el mismo. Además de este lector tan preciso y rápido, contamos con un sistema de reconocimiento facial a través de la cámara. No es la opción más segura, pero se agradece que Xiaomi haya incluido este sistema en su terminal.

Sonido: contundente y alto

Jack de auriculares, bienvenido seas.

Respecto al sonido, tenemos buenas noticias. Encontramos un audio contundente, alto y de calidad. Hemos alcanzado picos de hasta 91 decibelios, sin apenas distorsión cuando el volumen está al máximo. La presencia de graves es buena para estar hablando de un gama media y, en general, para tener tan solo un altavoz, el apartado auditivo cumple con nota.

Además de tener un excelente altavoz, el Xiaomi Mi 10 Lite tiene un jack de auriculares, una especie en peligro de extición

Como guinda a este pastel, tenemos un jack de auriculares en la parte superior, por lo que podremos conectar audífonos de cable en caso de que queramos reproducir audio de forma analógica.

Software: MIUI sigue siendo MIUI

Como buen Xiaomi no perteneciente a la serie A, el software está protagonizado por MIUI. En este caso en su versión 11 basada en Android 10, con actualización prometida a MIUI 12. MIUI es una capa que consume bastantes recursos y que, como hemos visto, sigue necesitando optimización, pero a nivel de funcionalidades y estética es de lo más completo que podemos disfrutar en un smartphone.

MIUI 11 ha madurado como capa de personalización, y en el caso de este Xiaomi Mi 10 Lite todo está preparado para que reciba MIUI 12 dentro de poco tiempo

A nivel estético MIUI es más Material Design que nunca. Respeta en buena medida las líneas de diseño de Google y es bastante agradable en lo visual. Sigue con ese toque asiático característico de la marca, mezclado con ciertas pinceladas «inspiradas» en iOS, pero el conjunto ofrece un buen resultado. Podemos personalizar prácticamente todo y el sistema de notificaciones por fin es correcto.

Contamos con bastantes aplicaciones preinstaladas, la mayoría de ellas bastante útiles. Entre ellas encontramos un escáner de códigos QR, brújula, ShareMe, la radio FM, etc. Además, como el móvil tiene un puerto infrarrojo, podemos gestionar varios aparatos electrónicos, como la televisión o un proyector.

Lo único que molesta de MIUI es que viene con publicidad en las propias aplicaciones nativas del sistema. Por ejemplo, cada vez que vamos a instalar una aplicación, aparece un anuncio en el proceso de analizarla en búsqueda de amenazas, algo bastante molesto en aplicaciones nativas. Por suerte, algunos de estos anuncios se pueden quitar, aunque no deja de ser molesto tener que andar configurando esto para que las propias aplicaciones del teléfono no nos muestren contenido publicitario.

Respecto a funciones a destacar, podemos hablar de Game Turbo, una herramienta para potenciar el rendimiento en juegos, herramientas de seguridad para mantener el dispositivo a raya de amenazas o de la integración con funciones nativas de Android 10 como Bienestar Digital. En definitiva, un software muy completo con algunos deberes por hacer, sobre todo en lo relativo a la publicidad.

Batería: «poco» amperaje que da mucho de sí

Hablar de batería en Xiaomi, por suerte, suele ser sinónimo de ingentes horas de pantalla. Al contrario que los Redmi con más de 5.000mAh, este Mi 10 Lite tiene «tan solo» 4.160mAh, prácticamente 1.000 miliamperios menos que otros de sus hermanos de gama media. Pese a esto, nos encontramos con una batería que aguanta hasta diez horas de pantalla en dos días de uso completos. Una cifra sencillamente sobresaliente que hace que nos olvidemos del cargador aunque estemos usando el móvil de forma intensiva.

Alcanzar las 10 horas de pantalla con una pantalla tan grande y poco más de 4.000mAh es un buen logro a nivel de optimización

Resulta digno de aplauso lograr estas cifras a pesar no contar con un amperaje descomunal, y la guinda la pone un sistema de carga rápido de 20W. La carga demora aproximadamente dos horas con esta potencia de carga, y no disponemos de carga inalámbrica o inversa. En resumidas cuentas, una autonomía sobresaliente que hace del Mi 10 Lite un terminal incombustible.

Cámara: bien, pero con deberes por hacer

El Mi 10 Lite cuenta con una configuración de cámara que, a estas alturas del año, ya podemos decir de carrerilla. Cuatro cámaras, dos de ellas no las vamos a usar mucho y sobre las otras dos caerá prácticamente todo el peso de las fotografías del día a día. Estamos hablando en concreto de un sensor principal de 48 megapíxeles con apertura f/1.79, un sensor ultra gran angular de 8 megapíxeles con apertura f/2.2 y campo de visión de 120º y dos sensores secundarios para el macro (2MP) e información sobre la profundidad de campo (2MP).

Como es costumbre en esta casa, antes de ver los resultados de esta configuración de cámara cuádruple vamos a repasar la aplicación de cámara, que viene a ser la misma que en el resto de terminales con MIUI 11, ya que Xiaomi no suele reservar demasiadas funciones específicas según la gama del producto.

La aplicación de cámara de Xiaomi es muy completa. Cumple con todo lo que le podemos pedir y no oculta demasiado los modos principales. No obstante, hay funciones muy útiles como Google Lens, enderezado automático de la toma o un escáner de documentos que quedan guardados dentro del apartado «más», sin tener la opción de incorporarlos a la interfaz principal de cámara.

Al contrario que en el Redmi Note 9S, aquí sí que tenemos un modo macro dedicado, del que luego hablaremos. En líneas generales, una aplicación que funciona bien, algo lenta en el cambio entre modos (sin llegar a ser nada dramático) y que da lo que le podemos pedir.

Fotografía diurna

En lo que respecta a la fotografía diurna, el Xiaomi Mi 10 Lite se comporta bien a nivel de detalle. El principal inconveniente es que las fotografías tienen una ligera sobreexposición que nos recuerdan a generaciones pasadas de Xiaomi. No se llegan a quemar partes de la fotografía, pero hay un ligero exceso de luz. El contraste es bueno, el HDR trabaja de forma aceptable y la colorimetría, si bien es bastante mejorable, cumple.

El nivel de detalle no está nada mal. La sobreexposición hace algo de acto de presencia.

Al contrario de lo habitual en otros rivales de la competencia, el Mi 10 Lite tiene unos colores algo más apagados. En caso de servidor, lo prefiero así a una sobresaturación del color, aunque llama la atención que Xiaomi haya querido tender al neutro dejando la imagen un poco menos vibrante de lo normal.

El gran angular ofrece fotografías demasiado oscuras, a pesar de que tengamos activado el HDR. La apertura de la lente pasa factura, y aunque las condiciones lumínicas sean buenas, es muy difícil rescatar información de las sombras. Eso sí, de nuevo el detalle es relativamente bueno, incluso para estar hablando de un sensor gran angular.

La diferencia entre utilizar el HDR, el cual viene activado por defecto, y no hacerlo es notable. Recomendamos dejar activado el HDR ya que se controlan mucho mejor las altas luces y se levantan las sombras. Sin HDR las fotografías quedan quemadas en la parte alta y las sombras hacen que perdamos buena parte de la información. No hay grandes diferencias en detalle en lo que se refiere a disparar con uno y otro modo.

El modo retrato se vale del sensor secundario para el recorte. En el caso de este Mi 10 Lite, las imágenes en modo retrato quedan muy naturales, con buen recorte y un bokeh no muy artificial. El problema es que el HDR no funciona cuando estamos haciendo este tipo de fotografías, por lo que debemos tener cuidado para no tener problemas con el rango dinámico.

El modo macro es testimonial, realizado con un sensor de 2 megapíxeles que ofrece poco detalle, contraste y calidad. Hemos tenido que forzar su uso ya que en el día a día pocos escenarios piden que utilicemos este sensor. No obstante, bienvenida sea toda cámara que aporte versatilidad, aunque hubiesemos agradecido un teleobjetivo en lugar del macro.

Fotografía nocturna

Modo nocturno a la derecha.

Por la noche, el modo noche se hace prácticamente obligatorio. El Mi 10 Lite cumple a nivel de detalle sin él, pero las fotografías logran rescatar muy poca luz, con un rango dinámico demasiado limitado. Con modo noche la cosa cambia. Se logra obtener mucha más luz y las fotografías cambian por completo. Además, es un modo noche rápido, que no demora más de 4 o 5 segundos en tomar la foto, por lo que vale la pena usarlo.

Modo noche a la derecha.

Aunque los resultados podrían sorprender algo más, el Xiaomi Mi 10 Lite cumple por la noche. Echamos en falta en ciertas situaciones algo más de nitidez en algunas texturas, como podemos apreciar en los ladrillos de la fotografía superior. No obstante, en términos generales, el comportamiento es correcto.

Selfie: mucho mejor de lo esperado

Como es habitual en Xiaomi, con modo retrato se desactiva el HDR.

El selfie del Xiaomi Mi 10 Lite es impresionante. El grado de detalle está por encima de lo esperado, la colorimetría es más que correcta y el balance e blancos, si bien tiende más al cálido de lo que debería, es bueno. Si activamos el modo retrato perdemos el HDR, por lo que aparecen las zonas sobreexpuestas. No obstante, sin él, obtenemos unas fotografías de nivel.

Cuando cae la noche el selfie sigue manteniendo un buen nivel. En este caso sí que hay reducción de ruido, por lo que la textura de la piel se ve muy perjudicada. No obstante, se trata de buenas fotografías nocturnas para un gama media, además de esto, el modo retrato funciona bien aunque haya poca luz.

Vídeo: la estabilización por bandera

Del vídeo destacar principalmente que el trabajo de estabilización es espectacular, a la altura de móviles de gama alta. Incluso siendo agresivos con el movimiento logra estabilizar todas las tomas. A nivel de calidad general, es bastante buena, aunque echamos en falta un mejor trabajo con el HDR. Es algo lento y no funciona todo lo bien que podría. No obstante, el apartado del vídeo sí que nos ha convencido bastante teniendo en cuenta la gama del producto.

Xiaomi Mi 10 Lite 5G, la opinión de Xataka

El Xiaomi Mi 10 Lite 5G es una completa alternativa en la gama media que brilla por su autonomía y que se ve algo ensombrecido por su rendimiento. La cámara ofrece buenos resultados, tanto de día como de noche (siempre que activemos el modo noche), el diseño nos ha gustado y, aunque tiene margen de mejora en puntos como la pantalla, el conjunto del terminal es más que satisfactorio.

El Xiaomi Mi 10 Lite es un gran terminal, lo único que agria el pastel es el rendimiento, que debería poder solucionarse con actualizaciones

Quedan pues como asignaturas pendientes ser algo más rápido, una tasa de refresco mayor y unos mejores ángulos de visión. Pese a esto, el Mi 10 Lite es una de las mejores compras en gama media, ya que sus 349 euros de precio de partida lo convierten en una opción muy competitiva.

8.2 Diseño8,25 Pantalla8 Rendimiento7,75 Cámara7,75 Software8 Autonomía9,5 A favor El diseño es bonito y los materiales de construcción buenos.

La batería es superlativa, a pesar de los poco más de 4.000mAh.

El sonido es bastante bueno para un gama media. En contra La cámara no es mala, pero el gran angular es muy oscuro y el sensor normal sobreexpone.

La pantalla es mejorable, sobre todo en ángulos de visión.

No encontramos una alta tasa de refresco.

