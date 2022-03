Xiaomi Mi MIX Fold, primeras impresiones: un golpe directo a los plegables más caros

Si por algo destaca Xiaomi es por ayudar a popularizar determinadas tecnologías a base de ofrecerlas más baratas. Y eso es justo lo que tenemos con el Xiaomi Mi MIX Fold, el primer plegable de Xiaomi que hemos podido probar finalmente desde España durante el Mobile World Congress de Barcelona.

Tenemos un móvil con pantalla OLED plegable de 8 pulgadas y resolución WQHD+, hasta 12 GB de RAM y una triple cámara trasera con hasta 108 megapíxeles. Un buque insignia con todas las de la ley que añade la mejor tecnología de Xiaomi, al menos hasta la llegada de los Xiaomi 12. Y mientras que el precio de rivales como el Galaxy Z Fold3 o el Huawei Mate X2 se va a casi los dos mil euros, este Mi MIX Fold representa uno de los primeros intentos en ofrecer la tecnología plegable a un precio ligeramente más bajo.

Ficha técnica del Xiaomi Mi MIX Fold

XIAOMI MI MIX FOLD DIMENSIONES Y PESO Desplegado: 173,27 x 133,38 x 7,62 mm

Plegado: 173,27 x 69,8 x 17,2 mm

317 gramos PANTALLA PRINCIPAL OLED plegable de 8,01 pulgadas

Resolución WQHD+

Formato 4:3

60 Hz, 900 nits, HDR10+

Dolby Vision PANTALLA SECUNDARIA AMOLED de 6,5 pulgadas

Resolución 2.520 x 840 píxeles

Formato 27:9

90 Hz, 900 bits, HDR10+ PROCESADOR Snapdragon 888 5G MEMORIA RAM 12 GB LPDDR5 ALMACENAMIENTO INTERNO 256/512 GB UFS 3.1 CÁMARA TRASERA 108 megapíxeles

Telemacro 8 MP (zoom óptico x3+macro)

Gran angular 13 MP f/2.4 123º CÁMARA DELANTERA 20 MP BATERÍA 5.020 mAH

Carga rápida 67W SISTEMA OPERATIVO Android 11 con MIUI 12 CONECTIVIDAD WiFi 6

Dual 5G Stand-by OTROS 4 x altavoces

Lector de huellas lateral

Sonido Harman Kardon PRECIO Desde 9.999 yuanes (unos 1.296 euros)

Una gran pantalla AMOLED que tiene algunos asuntos pendientes

La sensación al abrir el Mi MIX Fold y utilizar su generosa pantalla desplegada de 8,01 pulgadas WQHD+ es extraña. Por un lado tenemos un gran panel, con un buen nivel de brillo y colores adecuados, pero por otro se nos queda algo corta al contar con únicamente una tasa de refresco de 60 Hz.

Sin embargo, en los plegables ocurre un efecto adicional y es que no solo importa la calidad de la propia pantalla, sino cómo está integrada en el cuerpo del dispositivo y cómo reacciona a los pliegues. Y aquí es donde las especificaciones técnicas no nos permiten anticipar cómo está implementada.

En el caso del Mi MIX Fold, al menos en la unidad que pudimos probar, el pliegue es notablemente más visible que en otros plegables que hemos podido probar, con una mayor zona iluminada. Aquí creemos que en próximas generaciones Xiaomi mejorará este efecto.

Los ángulos del panel son buenos y aunque giremos el móvil o lo veamos en distintas inclinaciones, la calidad de la pantalla sigue a un nivel alto. En un móvil tradicional es importante, pero en los plegables esto adquiere una importancia mayor ya que el formato incita a utilizarlo de varias formas.

Sí nos gustó que la pantalla interior ocupa todo el frontal y no tenemos ni 'notch' ni agujero. Solo un gran panel de 8 pulgadas. Una decisión que como veremos luego, tiene una consecuencia directa.

La pantalla exterior es de 6,5 pulgadas en un formato 27:9 particularmente estrecho. La calidad es de nuevo muy buena, con tecnología AMOLED y esta vez sí, una tasa de refresco algo más rápida de 90 Hz. La única pega que le pondríamos sería que los márgenes y bordes son algo gruesos, pero eso queda dentro del apartado del diseño y la construcción. Si hablamos de las pantallas propiamente dichas, las elegidas por Xiaomi encajan con lo que uno puede esperar de un gama alta.

La construcción del Xiaomi Mi MIX Fold es mejorable. Entendemos que construir un plegable compacto es todavía muy pronto, pero los marcos son gruesos y el plástico está muy presente, más de lo que sería deseable para un terminal que cuesta más de 1.000 euros.

El Xiaomi Mi MIX Fold destaca por su enorme pantalla interna de 8 pulgadas AMOLED, sin ningún tipo de agujero o distracción. Si bien, Xiaomi podría haber optimizado algo más el peso y tamaño para que fuera más cómodo de manejar.

Si por ejemplo lo comparamos con el reciente OPPO Find N, tenemos que el plegable de Xiaomi tiene un grosor de 17,2 mm plegado y un peso de 317 gramos, por los 15,9 mm y 275 gramos del OPPO. Todo sea dicho, la pantalla del Xiaomi es de 8 pulgadas, por las 7,1" del OPPO. Xiaomi ha optado por un plegable con pantalla más grande que sus rivales, lo que también se nota en el peso y grosor.

La bisagra central es otro de los elementos característicos de los plegables y la del Xiaomi Mi MIX Fold nos recuerda a las que vimos en las primeras generaciones de plegables. Solo había una unidad de prueba y se notaba que había recibido miles de pliegues. Tal es así, que la sensación que nos dio es que la bisagra estaba algo floja, pudiendo abrirse y cerrarse el dispositivo demasiado fácil. Algo útil a la hora de utilizarlo, pero que no generaba demasiado seguridad sobre su resistencia a lo largo del tiempo.

Esta falta de fuerza de la bisagra también provoca que cuando apoyamos el móvil, al Mi MIX Fold le cueste mantenerse abierto. No sabemos si es una particularidad concreta de esa unidad o una característica del móvil, pero esperamos que en el futurible Mi Mix Fold 2 se mejore este punto. Según explicaba Xiaomi, el dispositivo puede resistir hasta un millón de pliegues.

Ya que el grosor es considerable, desde Xiaomi han optado por añadir un lateral metálico con el logo de 'Innovation for everyone'. Un toque que no aporta mucho, pero quizás mejor eso que no desaprovechar tanto espacio.

Este formato permite nuevos añadidos en refrigeración y fotografía

Lo interesante de los plegables es que el formato no solo permite añadir una pantalla más grande, también jugar con el diseño e implementar soluciones diferentes a las habituales. Si comentamos que en la bisagra el logo no sirve de mucho, sí es curioso que en la zona de la bisagra se haya añadido un sistema de refrigeración líquida de mariposa, para aumentar el área de disipación.

Durante nuestra prueba, el rendimiento del Xiaomi Mi MIX Fold fue excelente, sin ningún tipo de sobrecalentamiento ni lag. Xiaomi añadió el Snapdragon 88 junto a 12 GB de memoria RAM LPDDR5, la mejor combinación a su alcance en el momento de lanzarlo al mercado.

La zona de la bisagra ha sido aprovecha para añadir tecnologías como la doble batería o un sistema renovado de refrigeración.

A nivel de batería, tenemos 5.020 mAh con un sistema de carga rápida de 67W. Aquí es interesante también explicar que en realidad tenemos dos baterías, una de 2.460 mAh y otra de 2.560 mAh, que se juntan para poder distribuir mejor la energía y facilitar la carga rápida.

En el apartado fotográfico, Xiaomi aprovecha para incorporar un chip propio Surge C1 y lo combina con una triple cámara trasera cuyo sensor principal es de 108 megapíxeles. Lamentablemente, incluso teniendo un grosor tan generoso, el módulo de cámara sobresale ligeramente.

Lo que pudimos probar de la cámara nos dejó buen sabor de boca. El Xiaomi Mi MIX Fold añade una tecnología de lente líquida. El radio de curvatura se modifica de forma que el telefoto puede usarse para un zoom óptico 3x y a la vez funcionar como macro de hasta tres centímetros. A nivel de interfaz, es tan sencillo como deslizar el zoom para aumentar o para acercar. Bastante intuitivo.

La sorpresa llega con la cámara frontal. No por su calidad, donde el sensor de 20 megapíxeles cumple con lo esperado, sino por su ubicación. La cámara frontal se encuentra en un agujero en la pantalla exterior, por lo que no podemos hacernos selfies con el móvil desplegado.

Esta decisión permite a Xiaomi ofrecer una enorme pantalla de 8 pulgadas en el interior sin ningún tipo de agujero o muesca, pero es poco natural tener que cerrar el móvil en caso de querer hacerse un selfie.

El Mi MIX Fold es solo un primer paso de lo que prepara Xiaomi para los plegables

El Xiaomi Mi MIX Fold se anunció en primavera del año pasado en China, pero no ha sido hasta ahora cuando la compañía lo ha mostrado en un evento internacional. Estamos ante el primer plegable de Xiaomi y el primer intento de construir un plegable "barato", al menos en comparación con sus principales rivales. Mientras varios de los plegables se acercaban a los dos mil euros, el Mi MIX Fold costaba oficialmente 9.999 yuanes. Sin embargo, hoy en día es posible comprarlo en China por 6.999 yuanes, para la versión de 512 GB de almacenamiento. Esto es unos 993 euros. Es decir, un plegable por menos de mil euros.

Varios meses después de su lanzamiento, el Mi MIX Fold ya puede comprarse en China por menos de 1.000 euros al cambio.

Si nos fijamos en las características del dispositivo, tenemos un plegable con una gran pantalla de 8 pulgadas. Esto tiene como resultado que el grosor y la construcción es algo grande, pero se compensa con la inclusión de mejoras tecnológicas en la cámara y el rendimiento. Xiaomi tiene margen de mejora en la bisagra y en pulir opciones como la optimización de los marcos, pero estamos ante un primer paso muy muy prometedor. A un precio significativamente más bajo que sus competidores.

Xiaomi nos ha confirmado que este modelo no llegará a España, pero se espera que durante los próximos meses conozcamos el Mi MIX Fold 2, rumoreándose que llegará con pantalla interna de 90 Hz y externa de 120 Hz, la tecnología de cámara bajo la pantalla del Mi Mix 4 y el nuevo Snapdragon 8 Gen 1, siendo así el primer plegable en introducir este chipset. En base a lo que hemos podido probar con este Mi MIX Fold, Xiaomi puede tener un largo y prometedor recorrido dentro del terreno de los plegables.