Xiaomi Mi Note 10 Lite, análisis: un todoterreno con monstruosa batería que es la gran referencia en gama media por menos de 300 euros

Tiene el apellido Lite, pero juega en la liga de los grandes. Este es nuestro análisis del Xiaomi Mi Note 10 Lite tras más de un mes de uso, un móvil que por menos de 300 euros nos ofrece un atractivo diseño con su pantalla AMOLED, cuatro cámaras traseras y una brutal batería de 5.260 mAh.

No tiene un precio tan competitivo como el Poco X3 o un chipset tan potente como el Poco F2 Pro, pero después de haber pasado el verano junto al Xiaomi Mi Note 10 Lite, he acabado convenciéndome que transmite una experiencia general mejor que la de casi cualquier otro dispositivo de su mismo precio.

El Xiaomi Mi Note 10 Lite está hecho para destacar y pese a que la diferencia de precio no es tanta, el resultado está un punto por delante de otros modelos de la casa como el Redmi Note 9 Pro. Una ventaja que viene con sus propios inconvenientes. Aquí os contamos todos los detalles del gama media premium de Xiaomi, cuáles son sus puntos fuertes y qué resultados hemos obtenido durante estas semanas.

Ficha técnica del Xiaomi Mi Note 10 Lite

Xiaomi Mi Note 10 Lite Dimensiones y peso 157,8 x 74,2 x 9,67 mm

204 g Pantalla 6,47″ FullHD+ AMOLED

Curva 3D, Gorilla Glass 5

600 nits, HDR10 Procesador Snapdragon 730G

Adreno 618 Memoria RAM 6 GB LPDDR4X Almacenamiento 128 GB UFS 2.1 Cámaras traseras Principal: 64MP, IMX686, f/1,89

Gran angular: 8MP, f/2.2

Profundidad: 5MP, f/2.4

Macro: 2MP, f/2.4 Cámara frontal 16MP, f/2.48 Batería 5.260 mAh

Carga rápida 30W Sistema operativo MIUI 11

Android 10 Conectividad LTE 4G+, BT 5.0, WiFi Direct, WiFi 5, aptX HD, infrarrojos Otros Lector de huellas bajo pantalla

USB C

NFC

Jack 3.5mm

GPS / Galileo / GLONASS / Beidou Precio 299 euros

Xiaomi Mi Note 10 Lite, Pantalla FHD+ 6.47″, 6GB + 128GB, Cámara 64MP, Snapdragon 730G, Dual 4G, 5260mAh con carga rápida 30W, Android 10, Negro, Versión Española

Diseño: tan atractivo como delicado

El Xiaomi Mi Note 10 Lite es un móvil con cuerpo de cristal, protegido con Gorilla Glass 5, con la pantalla curvada en los laterales y bordes de aluminio. A nivel estético, la apuesta por las curvas es bastante resultón y tanto el agarre como la sensación en mano es excelente. Con este Mi Note 10 Lite, tenemos un diseño que sin ser de gama alta, sí está bastante por delante de lo que tenemos con otros gama media más conservadores como los de la gama Redmi.

La curvatura del Mi Note 10 Lite marca toda la experiencia de uso: ayuda a su agarre y eclipsa su gran grosor, pero también provoca toques inesperados y crea reflejos en el panel.

La curvatura también se repite en la parte trasera y en la esquinas, no así en los bordes superior e inferior que sí son rectos. Los acabados son similares a los vistos en el Mi Note 10, pero Xiaomi incluso logra un mejor resultado ya que el módulo trasero de cámara no sobresale. El móvil no se balancea y el cuerpo es más compacto. No estamos precisamente ante un terminal delgado, pero resulta más manejable de lo que podríamos pensar por su gran batería y pantalla.

Como en el resto de móviles con cuerpo de cristal, es algo resbaladizo, atrapa las huellas y la parte trasera se raya con relativa facilidad. Es un terminal que agradece el uso de la funda de silicona.

Pese a sus 9,7 milímetros de grosor, estas curvas logran que el móvil no se nos antoje tan grueso. Debemos tener presente que en el interior se añaden 5.260 mAh, una cantidad superior a la de prácticamente cualquier otro móvil con el que hemos realizado la comparativa. En términos globales de volumen, está varios niveles por debajo de móviles con más de 5.000 mAh como el ASUS Zenfone 7 Pro o el Black Shark 3 Pro. Si lo comparamos con el Redmi Note 9 Pro, pese a que por grosor y materiales podríamos pensar que pesará más, en realidad es ligeramente más delgado.

Altura (milímetros) Anchura (milímetros) Grosor (milímetros) Peso (gramos) Pantalla (pulgadas) Batería Superficie (cm2) Volumen (cc) Xiaomi Mi Note 10 Lite 157,8 74,2 9,7 204 6,47 5.260 117,08 113,57 Redmi Note 9 Pro 165,8 76,7 8,8 209 6,67 5.020 127,16 111,91 Xiaomi Mi 10 Pro 162,5 74,8 9 208 6,67 4.500 121,55 109,39 Sony Xperia 1 II 165,1 71,1 7,6 181,4 6,5 4.000 117,39 89,21 Huawei P40 Pro+ 158,2 72,6 9 226 6,58 4.200 114,85 103,37 Samsung Galaxy Note 20 Ultra 164,8 77,2 8,1 208 6,9 4.500 127,22 103,05 LG Velvet 5G 167,08 74 7,85 180 6,8 4.300 123,58 97,0103 Motorola Edge 161,4 71,1 9,29 188 6,7 4.500 114,75 106,60 Black Shark 3 Pro 177,79 83,29 10,1 253 7,1 5.000 148,11 149,59 ASUS Zenfone 7 Pro 165,05 77,28 9,6 230 6,67 5.000 127,55 122,44 OnePlus 8 Pro 165,3 74,35 8,5 199 6,78 4.510 122,9 104,47 iPhone 11 Pro Max 158 77,8 8,1 226 6,5 3.969 122,92 99,57

Es cómodo, está bien construido y aunque no es muy innovador, el resultado es elegante y convincente. Tenemos una combinación de trasera de cristal con un borde mate metálico que por contraste ofrece buenas sensaciones.

Borde inferior con el altavoz, micrófono, puerto USB tipo C y jack de 3,5 mm.

Borde superior con la antena, el puerto infrarrojos y un micrófono.

En la parte inferior encontramos el puerto USB tipo C junto al jack de 3.5mm, uno de los micrófonos y el altavoz. En el lateral derecho encontramos la bandeja para la doble SIM, aunque sin presencia de microSD. Un poco más arriba están los botones de apagado/encendido y volumen, con un acabado metálico igual que el borde y sin mayor misterio. En la parte superior tenemos otro micrófono y el puerto de infrarrojos.

Habrá a quienes la pantalla curvada en los laterales no le gustará. Y es comprensible. Pero el agarra es buena, la construcción es sólida y al el módulo de cámara no sobresale. A nivel de diseño el Mi Note 10 Lite ofrece una sensaciones muy buenas y un punto por delante de lo que acostumbramos a tener en la gama media de la propia Xiaomi.

Pantalla: donde esté el AMOLED, que se quite lo demás

Para el Xiaomi Mi Note 10 Lite la compañía opta por un panel de tipo super AMOLED, con una densidad de 398 píxeles por pulgada y una resolución de 2.340 x 1.080 píxeles, en un formato 19.5:9 donde la parte superior está ocupada por un ‘notch’ central en forma de gota de agua.

A nivel de especificaciones, el panel FullHD cumple con lo esperado pero no incorpora tecnologías como los 120 Hz que encontramos habitualmente en paneles IPS. Todo sea dicho, la respuesta de estos paneles AMOLED es muy buena. Y aquí es precisamente el punto clave de este Mi Note 10 Lite. Es uno de los Xiaomi más económicos en incorporar un panel AMOLED, junto con el Mi 10 Lite.

Con 6,47 pulgadas y un aprovechamiento de pantalla del 87,8% (según datos de GSM Arena), la pantalla es agradable de utilizar y con un tamaño suficiente generoso. Cierto es que ya hay móviles por encima del 90%, pero no se nos antoja en ningún caso que quede corto.

Aunque no es perfecto, el panel AMOLED se disfruta enormemente por su nivel de brillo, contraste e intensidad de color.

La experiencia con ella es buena. El nivel de brillo es elevado y no hay grandes problemas en verse a plena luz. Según los datos oficiales, tenemos un brillo de 430 nits típicos y picos de 600 nits. Contamos con compatibilidad con contenido HDR10 y la respuesta del brillo automático funciona bien.

El panel AMOLED es el verdadero protagonista del Mi Note 10 Lite. Tenemos el contraste perfecto de esta tecnología y unos colores que, pese a que la calibración es algo fría, particularmente me parecen mucho más llamativos y vistosos que la mayoría de paneles IPS.

El panel sufre de tonos verdosos y los ángulos de visión son muy mejorables, pero por el frente la experiencia es buena.

Por otro lado, es una lástima que el panel del Mi Note 10 Lite no esté un paso por delante. Sobre todo hablamos de esos degradados con tonos verdosos en los ángulos de visión que en parte nos recuerda a los problemas con el Pixel 2 XL. De frente no diríamos que hay problemas con la experiencia, pero sí es cierto que los ángulos de visión son mejorables.

La curvatura del panel es otro de los puntos peliagudos del panel. Como ocurre con los paneles 3D, los reflejos en esa zona son constantes y es fácil tener toques accidentales. Muchos fabricantes como Samsung o Huawei tienen móviles con este tipo de paneles curvos y en todos ocurre lo mismo. Tiene sus ventajas a nivel de agarre y estético, pero no termina de ser práctico.

Entre los ajustes de MIUI 12 encontramos distintas opciones para cambiar el esquema de color y ajustar la temperatura, saturación y contraste. También encontramos opciones para el modo brillo, activar el modo oscuro, navegación por gestos y la configuración del ‘notch’.

La presencia de un panel AMOLED también permite ofrecer pantalla ambiente siempre activa, para mostrar información cuando tengamos el móvil en reposo. La configuración es algo básica, pudiendo cambiar solo algunos detalles estéticos del reloj.

Rendimiento: el Snapdragon 730G cumple con lo esperado

El Snapdragon 730G es la serie de Qualcomm destinada a la gama media. Un procesador que en el Mi Note 10 Lite viene acompañado de 6 GB de memoria RAM LPDDR4X y 64 o 128 GB sin posibilidad de añadir microSD. De la versión de 128 GB que hemos probado, quedaban libres 107,08GB.

El chipset elegido se coloca como el procesador de gama media más avanzado sin capacidades 5G. Entra dentro de la categoría ‘gaming’, pero está un punto por debajo del Snapdragon 765G. Lo cierto es que durante el día a día el rendimiento es correcto. Podemos decir que se porta bastante bien, tanto en gráficos a la hora de jugar como en el movimiento diario.

Xiaomi ha optado por no incorporar un procesador más avanzado con 5G, entre otras cosas para poder competir en precio. Y en rendimiento obtiene buena nota.

Durante estas semanas hemos estado muy contentos con el rendimiento y no hemos echado de menos un procesador de una gama superior, pero todo sea dicho, sí se nota la diferencia cuando pasamos a un móvil más potente. No hay un lag exagerado apreciable y a nivel de temperatura, el móvil no se calienta muchos grados pese a estar un buen rato jugando. Un buen punto que muestra que el Mi Note 10 Lite quizás no tiene el chipset del Poco F2 Pro, pero no nos ha hecho desear mucho más. Todo sea dicho, su velocidad tampoco es muy superior a la que tenemos con el Redmi Note 9 Pro.

A nivel de conectividad contamos con Bluetooth 5.0, WiFi 5, NFC, infrarrojos y conectividad LTE, pero no tenemos compatibilidad con redes 5G. Algunos usuarios pueden querer aprovechar esta nueva conectividad, pero lo cierto es que difícilmente le sacaremos partido por el momento.

Estos son los benchmarks del Xiaomi Mi Note 10 Lite, en comparación con otros móviles de categoría similar.

Xiaomi Mi Note 10 Lite Xiaomi Redmi Note 9 Pro Samsung Galaxy A70 Motorola One Vision Xiaomi Mi A2 Lenovo Z5S Huawei P Smart 2019 PROCESADOR Snapdragon 730G Snapdragon 720G Snapdragon 675 Exynos 9609 Snapdragon 660 Snapdragon 710 Kirin 710 RAM 6 GB 6 GB 6 GB 4 GB 4 GB 3 GB 4 GB GEEKBENCH 548 / 1.676 (5.0) 568 / 1.771 (5.0) 2.363 / 6.390 1.507 / 4.934 1.626 / 4.286 1.531 / 5.149 1.531 / 5.149 PC MARK WORK 2.0 7.584 7.553 8.889 6.812 6.332 8.809 5.853

Software: la actualización a MIUI 12 le sienta bien

El Xiaomi Mi Note 10 Lite se ha actualizado a MIUI 12 en las últimas semanas y el cambio le ha sentado bastante bien. Anteriormente notábamos algún tirón extra, pero la fluidez de las animaciones en MIUI 12 está ligeramente mejor perfilada. Aún así, no creemos que se trata de una actualización que haya cambiado en exceso la experiencia general a la hora de utilizar el móvil.

Con MIUI 12 hemos notado una leve mejoría a nivel de estabilidad y fluidez en las animaciones. Aunque la capa sigue siendo bastante compleja y cargada.

La capa de personalización de Xiaomi basada en Android 10 es compleja y con bastantes opciones, como suele ser tradicional en la marca. Algunas opciones están algo escondidas entre los ajustes y salvo que las hayamos utilizado antes, no siempre es fácil descubrirlas. Para los usuarios nuevos, MIUI todavía tiene margen de mejora en hacerse más intuitiva.

Configuración de fábrica de MIUI en el Xiaomi Mi Note 10 Lite.

Entre las opciones que tenemos con MIUI 12 están los superfondos de pantalla, que genera un pequeño efecto dinámico. Se han incorporado novedades en los gestos de navegación, hay un buscador interno para encontrar esa opción dentro de los menús de ajustes y el doble toque para activar la pantalla.

Pero sin duda mi favorito es la presencia del modo oscuro. En otros móviles quizás no es tan efectivo, pero con la pantalla AMOLED es un añadido imprescindible para aprovechar al máximo la batería. Una que como veremos más adelante ya de por si es muy buena.

La cantidad de aplicaciones preinstaladas en MIUI es muy alta, con algunas apps de la marca como el acelerador de RAM que tampoco creemos que sea necesario. Pero están ahí y cuando compramos un Xiaomi debemos saber qué vamos a encontrar. Los Xiaomi también incluyen anuncios en algunas aplicaciones, pero afortunadamente desde los ajustes se pueden desactivar.

Biometría

El Xiaomi Mi Note 10 Lite incorpora lector de huellas integrado en la pantalla y reconocimiento facial. Xiaomi opta en este móvil por un sistema que estéticamente es muy limpio y la posición nos parece acertada. La experiencia con ambos sistemas de seguridad es buena. El desbloqueo facial es rápido y aunque haya poca luz, el desbloqueo se realiza con cierta rapidez. Eso sí, el reconocimiento necesita que el panel esté activo para funcionar.

Respecto al lector de huellas integrado en la pantalla, su funcionamiento es bueno pero no destaca. Es bastante fiable y no suele fallar, pero su velocidad no es la más alta. Aquí hemos probado otros terminales con una superficie mayor y sobre todo con una mayor velocidad a la hora de desbloquear el terminal. No sabemos si es influencia del propio lector o quizás de una combinación con el software y la potencia del procesador.

Cámaras: el móvil más barato con el solvente Sony IMX686 de 64 megapíxeles

El apartado fotográfico del Xiaomi Mi Note 10 Lite es otro de los grandes protagonistas. Tenemos un total de cuatro cámaras. Un sensor principal, uno para gran angular y dos pequeños sensores para el macro y la profundidad. Lo más destacado lo encontramos en el sensor principal de 64 megapíxeles elegido, el mismo que tenemos en el Poco F2 Pro y por encima del IMX 682 del Poco X3. Se trata del Sony IMX686 de 64 megapíxeles. Y el Mi Note 10 Lite es el móvil más económico en incorporar este competente sensor.

Estas son las cuatro cámaras que incorpora el Mi Note 10 Lite:

Sensor de 64 megapíxeles de 1/1.72 pulgadas (pixel de 0.8 μm), 26 mm y apertura f/1,9. Tecnología pixel-binning 4 en 1 y autofocus.

de 1/1.72 pulgadas (pixel de 0.8 μm), 26 mm y apertura f/1,9. Tecnología pixel-binning 4 en 1 y autofocus. Gran angular de 8 megapíxeles de 1/4.0 pulgadas (pixel de 1.12 μm) y apertura f/2.2.

de 1/4.0 pulgadas (pixel de 1.12 μm) y apertura f/2.2. Macro con 2 megapíxeles (pixel de 1 μm) y apertura f/2.4.

(pixel de 1 μm) y apertura f/2.4. Sensor de profundidad con 5 megapíxeles (pixel de 1 μm) y apertura f/2.4.

El Mi Note 10 Lite nos ofrece zoom digital 2x y grabación a cámara lenta 960fps en resolución 720p y vídeo 4K a 30 fps. Para la cámara frontal, se incorpora un sensor de 16 megapíxeles de 1/3.06 pulgadas y apertura f/2.5.

La aplicación de cámara de MIUI 12 se ha actualizado ligeramente. En la pestaña principal tenemos acceso al HDR, la aplicación de la IA, el modo belleza, el flash y a Google Lens, que ahora viene integrado en la app de cámara de MIUI y es muy útil en esta época donde los códigos QR están teniendo una segunda vida.

Contamos con pestañas dedicadas al modo retrato o el modo Pro, aunque hay opciones como el modo de 64 megapíxeles, el modo VLOG o el modo macro que están escondidas en su propio menú.

Calidad de imagen

La fotografía obtenida con la cámara principal del Mi Note 10 Lite se realiza habitualmente en 12 megapíxeles (4.624 × 3.472 píxeles), después de aplicar la técnica del Pixel Binning y combinar cuatro en uno.

La colorimetría es buena y los diferentes tonos están bien representados, pero echamos en falta un punto intermedio. Como veremos luego, la aplicación de la IA satura en exceso la imagen mientras que si disparamos en modo normal, nos quedan fotos algo apagadas. De alguna manera, el Mi Note 10 Lite nos fuerza a elegir muy bien los parámetros si queremos obtener lo mejor de la cámara.

Los tonos verdes están bien representados, pero echamos en falta algo más de intensidad.

El rango dinámico de la cámara es correcto en situaciones con buena iluminación. Para las escenas con algo más de sombra, el Mi Note 10 Lite acostumbra a ofrecer tonos algo más oscuros. El detalle es correcto, pero se agradece el HDR para obtener algo más de luz. Por otro lado, la imagen aparece algo más lavada y se nota la diferencia con móviles de gama más alta. Sea el modo que sea, el resultado es bastante parejo.

El modo HDR (derecha) aclara la imagen pero su efecto es bastante sutil.

La inteligencia artificial de la cámara de Xiaomi es efectiva en muchas situaciones, pero puede destrozar la imagen en otras. El caso más fácil de notar es la comida. La identificación de la escena es rápida y acierta bastante, pero luego el filtro que aplica es demasiado saturado. Lo que en algunos platos puede hacer que resulte muy diferente a como realmente es el producto. Una diferencia que también se aprecia en las texturas, donde con la IA puede resultar en que se pierda detalle.

En esta escena (derecha) la IA detecta ‘comida’, pero aplica un nivel de saturación excesivo.

Más allá de la excesiva saturación, la IA no nos acaba de convencer porque provoca la pérdida de texturas.

Si nos vamos a imagen en interiores es donde se aprecia que el detalle también tiene margen de mejora. Aquí es donde al activar el modo de 64 megapíxeles es posible obtener una mejoría, pero si nos quedamos en el modo estándar que la mayoría de usuarios utilizará, el detalle en interiores no es perfectamente definido. Aún así, el enfoque es bueno y los tonos siguen bien representados.

En interiores las fotos a simple vista parecen bien enfocadas, pero si ampliamos se nota que el detalle no es el mejor.

Después de estas semanas, he de decir que la apuesta por este sensor de Sony es todo un acierto. En comparación con el Poco F2 Pro, que también tuve la ocasión de probar, el Mi Note 10 Lite tiene un procesado algo menos acertado, pero el nivel es muy similar.

De noche el Mi Note 10 Lite también hace un buen trabajo. Se nota que el detalle cae y en las zonas de sombra no logra captar el máximo detalle, subexponiendo la escena, pero podremos hacer buenas fotos incluso en situaciones de poca luz.

El sensor del Mi Note 10 Lite no sorprende, pero es bastante solvente y tampoco falla estrepitosamente de noche.

Con el modo nocturno nos pasa algo similar a la inteligencia artificial. Produce imágenes más luminosas y llamativas, aunque la representación y los tonos son más artificiales (valga la redundancia).

Modo nocturno a la derecha.

Con el modo noche (derecha) se logra captar bastante luz y la representación de color es buena, pero se aprecia que el detalle por la noche no está a la altura.

Para el gran angular tenemos un sensor de 8 megapíxeles que ofrece imágenes bastante resultonas para su pequeño tamaño. El rango dinámico es correcto, el detalle se mantiene y los tonos no están muy alejados de la imagen principal, lo que favorece que se vaya alternando entre un modo y otro.

El gran angular (derecha) ofrece un nivel de calidad bastante parejo al principal.

Para el zoom no tenemos sensor telefoto, por lo que nos encontramos limitados a zoom digital 2x. Esta es una de las grandes diferencias con la versión Mi Note 10 estándar. Las fotos en 2x son correctas, sin grandes alardes ni diferencia con el recorte de la imagen estándar.

Al no tener sensor telefoto, el zoom es muy limitado (2x).

El modo retrato aprovecha el sensor de profundidad de 5 megapíxeles y el resultado es correcto. La detección es muy buena y funciona con objetos, pero en perfilado de la superficie de vez en cuando muestra artefactos y errores. Sí nos gusta el efecto desenfoque y el elevado nivel de detalle que aplica sobre el rostro.

El sensor de profundidad permite obtener retratos con bastante detalle, pero el desenfoque no siempre acierta.

Contamos también con un sensor macro para poder enfocar imágenes a dos centímetros de distancia, pero el rango dinámico es bastante pobre y no creemos que aporte mucho a la experiencia general con la cámara.

Cámara frontal

Para los selfies contamos con un sensor de 16 megapíxeles, ubicado debajo del ‘notch’ central. Las fotos de la cámara frontal tienen un detalle simplemente correcto, pero echamos en falta unos colores más intensos y cálidos.

El rango dinámico de la cámara frontal es bueno y tenemos modo retrato para desenfocar el fondo que funciona correctamente. También aplica HDR para compensar el fondo y evitar cielos quemados. En escenas nocturnas, la cámara frontal del Mi Note 10 Lite es simplemente pasable y las fotos salen bastante desenfocadas.

Vídeo

El Mi Note 10 Lite es capaz de grabar en resolución 4K a 30fps y 1080p a 60fps. El resultado es bueno, con colores bien definidos y donde el margen de mejora está en la exposición. A nivel de estabilización, el móvil hace un buen trabajo pero por ejemplo no podemos activar el modo ultra estabilizado de Xiaomi en 1080p y 60fps.

[embedded content]

Sonido: no estéreo, no party

El sonido del Xiaomi Mi Note 10 es aceptable, pero lo entendemos como una oportunidad perdida. Después de probar el Xiaomi Mi 10 y su espectacular sonido, pasar a este Mi Note 10 Lite ha sido algo decepcionante. No se escucha mal, el resultado es correcto. Sin más. Y es que no tenemos siquiera un sonido estéreo.

Xiaomi incorpora altavoces estéreo en muchos de sus smartphones, en el Mi Note 10 Lite no es así.

El altavoz del Mi Note 10 Lite está colocado en la base, junto al jack de audio. Es una posición bastante clásica, pero queda tapada si utilizamos el móvil en horizontal. Si tuviéramos un altavoz adicional no sería un problema, pero con el Mi Note 10 Lite debemos llevar cuidado de no tapar su único altavoz.

En nuestra medición, el volumen del altavoz nos ha dado un máximo de unos 110 decibelios. Pero si lo colocamos al 100%, se nota una ligera distorsión. El sonido carece de graves potentes y las voces tampoco suenan cristalinas. Es normal, es un móvil de gama media. Pero sabemos que Xiaomi tiene la capacidad de trabajar el sonido varios niveles por encima de lo que tenemos en este terminal. Nos habría gustado que la diferencia entre su buque insignia y este modelo no fuera tan alta.

Batería: el placer de no cargar el móvil cada día

5.260 miliamperios/hora. La batería del Xiaomi Mi Note 10 Lite es bestial y la autonomía que obtenemos es algo a lo que es muy fácil acostumbrarse. Extrañamente, nos hemos resignado a que hay que cargar el móvil cada día, pero no tiene por qué ser así. El Mi Note 10 Lite es una demostración que cargar el móvil cada dos o tres días es factible.

Con este apartado es cuando los 9,67 mm y 204 gramos se antojan cortos. Los 5.260 mAh nos dan una autonomía muy superior a lo que habitualmente estamos acostumbrados y después de varias semanas y volver a mi móvil habitual (Pixel 2 XL), la diferencia es notable. Es como si creyeras que el resto de móviles van mal cuando al final de la noche tienes que cargarlos. De alguna manera, el Mi Note 10 Lite me ha hecho olvidar lo que normalmente duran los móviles.

La autonomía que nos dan estos 5.260 mAh es brutal y perfectamente podremos pasar varios días sin cargar el móvil. Ojalá esta sea la referencia a partir de ahora.

Hablamos de una autonomía media de unas 30 horas, con unas 12 horas de pantalla. En caso de utilizarlo con brillo elevado y un uso muy intenso, aún así hemos obtenido cifras superiores a las seis horas. La autonomía es sin duda el colofón de un móvil que ofrece una gran experiencia en la mayoría de apartados.

Con el test de batería de PC Mark Work hemos tenido un resultado final de 18 horas y 37 minutos, una cifra impresionante y bastante por encima de lo que había obtenido en cualquier otro terminal. Estos tests no siempre son representativos, pero sí refleja bastante bien mi experiencia de empezar a utilidad por la mañana el móvil y llegar a la noche con más del 50% pese a haber estado todo el día toqueteándolo.

La carga rápida de 30W permite completar la batería del terminal en una hora y media, aunque en este punto sí hemos visto otros móviles con una velocidad mayor. Se agradece que Xiaomi incorpore un cargador rápido compatible con el móvil. Lástima que este apartado no se redondee con carga inalámbrica, un añadido que por el momento queda reservado para la gama alta.

Xiaomi Mi Note 10 Lite, la opinión y nota de Xataka

El Xiaomi Mi Note 10 Lite es uno de los mejores móviles en calidad/precio del año. Hay móviles más baratos que están bien y móviles más caros que también merecen la pena, pero este Mi Note 10 Lite es un punto de equilibrio excelente y una gran respuesta al clásico «qué móvil de menos de 300 euros me compro«.

Después de utilizarlo durante un mes hay varias conclusiones que me gustaría compartir con vosotros. Por un lado está el tema de la autonomía. Vale, no es un móvil pequeño, pero da igual. Poder vivir sin tener que estar constantemente pensando en cuánta batería queda vale su peso en oro. Con el Mi Note 10 Lite tenemos un nivel de batería sobresaliente y nos gustaría que se convirtiera en el camino a seguir.

El Xiaomi Mi Note 10 Lite es uno de los mejores móviles de Xiaomi en calidad/precio. Gran diseño, pantalla AMOLED, una cámara difícil de superar por menos de 300 euros y una autonomía monstruosa. No es pequeño, no tiene 5G y tiene sus defectos, pero la experiencia ofrecida es sensacional.

Pero el Mi Note 10 Lite no destaca solo por eso. Es un móvil cuyo diseño está muy bien perfilado y donde la curva, pese a sus inherentes problemas, aporta buenas sensaciones. La construcción del Mi Note 10 Lite está a un punto por encima de otros gama media de la propia casa y se nota. Algo similar ocurre con la pantalla, donde el panel AMOLED nos ha hecho disfrutar más que muchos paneles IPS, pese a que estos últimos tengan a priori menos puntos flacos.

El rendimiento del móvil es correcto. Aquí habría sido interesante encontrar un chipset más avanzado, pues creemos que el resto del móvil estaría a la altura. Aún así el resultado es correcto. Después de más de un mes no hemos experimentado grandes problemas y de he hecho con la llegada de MIUI 12 ha mejorado ligeramente, pero no sabemos cómo evolucionará con el paso del tiempo.

El apartado fotográfico es también un motivo de compra. No es una cámara infalible, pero encontramos un sensor de Sony que muchos fabricantes lo incluyen en sus gamas alta. Un fiel reflejo de lo que supone este Mi Note 10 Lite, el móvil que mejor representa la «gama media premium» dentro de Xiaomi.

8.5 Diseño8,5 Pantalla8,5 Rendimiento8,5 Cámara8 Software8,25 Autonomía9,5 A favor Gran autonomía para pasar varios días. Ojalá más móviles así.

En mano se siente muy cómodo, el módulo de cámara no sobresale y la construcción es de gran nivel.

Sin ser el hardware más avanzado, el rendimiento es correcto y no se calienta en exceso. En contra Los ángulos de visión podrían ser mejores y la curvatura provoca reflejos algo molestos.

El sonido se ha dejado de lado y un terminal de esta categoría debería ofrecer más.

Echamos en falta algo más de nitidez en escenas nocturnas, una mejor cámara frontal o un sensor telefoto.

Xiaomi Mi Note 10 Lite Teléfono 6GB RAM + 64GB ROM, 6,47” 3D Curved Display, Procesador Snapdragon 735G Octa-Core, 16MP Frontal y 64MP+8MP+5MP+2MP AI Quad Cámara Trasera Versión Global Móvil (Negro)

El terminal ha sido cedido para la prueba por parte de Xiaomi. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.